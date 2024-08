Epa Colombia se fue contra del alcalde de Cúcuta por caso de joven que habría atropellado el papá de La Tremenda

La empresaria aseguró que el mandatario local no ha tomado acciones respecto al accidente que provocó el papá de La Tremenda - crédito @epa_colombia/Instagram

A finales de agosto de 2024, las creadoras de contenido conocidas como Epa Colombia y La Tremenda se sacaron los trapitos al sol, debido a los señalamientos por un caso que involucra al padre de la cucuteña. De acuerdo con la empresaria, el padre de la influencer habría atropellado a un joven que salió a celebrar la final de la Copa América y se dio a la fuga en su lujosa camioneta.

Esto llevo a que cada una emitiera pronunciamientos a través de diferentes videos que circularon en redes sociales, incluso involucrando a sus familias heteronormadas y homoparentales. Asimismo, Barrera Rojas viajó hasta la ciudad de Cúcuta para brindarle un apoyo económico y judicial a la madre del joven, que días antes denunció el hecho en un medio local.

El actuar de Daneidy Barrera produjo cientos de comentarios en redes sociales, provocando incluso que algunos la llamaran “lobo en piel de oveja”, por presumir las ayudas que entregó. Sin embargo, recientemente la empresaria emitió un nuevo pronunciamiento al respecto en sus InstaStories, en esta oportunidad en contra del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, que no emitió comunicado alguno respecto a las denuncias que enlodan el nombre del padre de La Tremenda.

Cargado de sarcasmo, Barrera Rojas comparó la situación con lo que vivió ella en la ciudad de Bogotá cuando su padre fue víctima de un atentado en el que, incluso, hubo un intento de hurto de una fuerte suma de dinero: “Se me hace raro que el alcalde de Cúcuta no se haya pronunciado a semejante atropello … Ahora el alcalde no sale y yo veo este video, claro, se me pasó”, puntualizó la bogotana.

Después de mostrar un video en el que Alejandro Jama invita a sus seguidores a votar por Acevedo, Daneidy continuó con sus críticas en contra del padre de la influenciadora cucuteña, y agregó que: “Será que la gente en Cúcuta que me ha apoyado mucho, no me puede decir si el alcalde tiene esposa o hijos, porque a mí no me gustaría que a nadie de mis seres queridos le hicieran lo que le hicieron a ese chino”.

Finalmente, en sus declaraciones, la empresaria aseguró que el joven accidentado sufrió un daño neurocerebral y que puso a disposición de sus familiares todo su equipo legal como recursos económicos para recuperar su salud: “Amiga, ojalá se haga justicia, si no, ahí voy a estar día y noche”, concluyó.

Estas nuevas declaraciones de Epa Colombia generaron algunas opiniones en sus redes sociales en defensa de su comportamiento, con mensajes de los cuales destacan: “Hablan de Epa, pero hubieran sido su papá o hermano, la estarían crucificando”; “si lo va a ayudar, que lo haga de corazón y no con venganza como parece que lo hace”; “no supera la respuesta que le dio La Tremenda y quiere seguir dando lora con lo mismo”; “tiene toda la razón, si fue el papá de La Tremenda, pues que pague el señor”, entre otros.

Respuesta de Epa Colombia a los ataques de La Tremenda

Después de que la cucuteña arremetiera en sus redes sociales en contra de la manera en la que Barrera Rojas dio a luz a la pequeña Daphne Samara, la bogotana no dudó en reaccionar y pidió que no se metieran con su hija:

“La gente que le pasa metiéndose con mi hija, mi hija apenas tiene 4 meses (...) ¿Cómo te vas a meter con mi hija? Y ¿cómo que mis empresas están mal? No. Que tienes a tu familia feliz, te felicito, yo también tengo mi familia feliz. ¿Amiga, me estás discriminando por ser lesbiana? No querida, mi familia también es feliz, mi pareja me ama y me apoya muchísimo (...) amiga, ella se atacó porque dije que se había comido todos los niños de Cúcuta y es la verdad, amiga, pero te metiste con mi hija, con mi empresa me da igual, pero con los hijos no querida”.