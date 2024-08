Debido a la crisis por bajo nivel de embalses de Bogotá, centros comerciales tomaron medidas drásticas para ahorrar agua

Las medidas del distrito no han logrado aumentar niveles de agua y la capital podría volver a alerta roja por El Niño - crédito Johan Largo/Infobae

Desde abril de 2024, la Alcaldía de Bogotá anunció un ciclo de racionamiento con el fin de que los embalses que abastecen de agua a Bogotá recuperaran su nivel, pero, a pesar de las medidas del distrito, no se han registrado las precipitaciones necesarias para que los niveles aumenten, por lo que no se tiene certeza si la capital volverá a estar en alerta roja ocasionada por el fenómeno de El niño a principio de año.

Por tal motivo, a lo largo de la capital se han tomado medidas para contribuir con el racionamiento. Por ejemplo, varios centros comerciales han implementado sistemas que permiten el reciclaje de aguas lluvias y así no depender 100% del suministro que la ciudad provee.

En el contexto de la celebración de la Semana Mundial del Agua, que ha impulsado Bogotá, se han dado a conocer diversas iniciativas para fomentar el ahorro y la conservación del agua, un recurso cada vez más escaso.

Por ejemplo, Parque La Colina es uno de los centros comerciales más destacados, pues ha implementado un conjunto de prácticas innovadoras en sostenibilidad que han establecido nuevos estándares en la industria.

El sistema de filtración avanzada en Parque La Colina reutiliza agua de lluvia reduciendo así el consumo de agua potable - crédito @SectorMovilidad/X

Una de las medidas adoptadas por el centro comercial es la instalación de sistemas avanzados de filtración que permiten la reutilización del agua de lluvia para el riego de áreas verdes y el uso en sanitarios, reduciendo significativamente el consumo de agua potable.

Asimismo, el centro comercial ha integrado tecnología de eficiencia hídrica en sus grifos y sanitarios, logrando una reducción del 25% en su consumo de agua.

El Centro Comercial Andino por su parte también se ha comprometido con la sostenibilidad al implementar un sistema de captación de agua de lluvia para el riego de sus áreas verdes y, de acuerdo a reportes del centro, esta medida ha permitido una disminución del 20% en el uso de agua potable destinada a estas actividades.

De modo similar, el Centro Comercial Gran Estación ha introducido tecnologías de ahorro de agua en sus baños y áreas de comida, alcanzando una reducción del 15% en su consumo de agua.

El centro comercial Gran Estación también utiliza tecnologías de ahorro de agua para sus baños y áreas de comida - crédito VIDJCB

Puede haber cambios en el racionamiento

El domingo 25 de agosto de 2024, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su preocupación por la reciente disminución del nivel del agua en el Sistema Chingaza, uno de los principales abastecedores de la capital colombiana, que se encuentra al 51% de su capacidad.

Así lo dio a conocer el burgomaestre en una entrevista con la emisora W Radio, en la que explicó que esta situación ha llevado a las autoridades de la ciudad a insistir en la necesidad de mantener las medidas preventivas para evitar volver a los racionamientos diarios.

Galán destacó que, aunque los indicadores actuales están alineados con los pronósticos, la tendencia a la baja en el nivel de los embalses es motivo de alerta: “Nos pusimos una meta cuando iniciamos esta nueva fase del racionamiento. Sabíamos que si una zona tiene racionamiento, el promedio estaría entre 15 y 16 por ciento, y sin racionamiento, en 17 por ciento. Ahora estamos en un promedio de 16,6 por ciento, lo cual no es grave, pero la tendencia no es favorable”, detalló el alcalde.

El más reciente informe emitido por la Eaab precisó que los embalses del Sistema Chingaza se encuentran en un 50.28 - crédito Eaab

El sistema de racionamiento vigente en Bogotá consiste en cortes de agua día de por medio durante 18 días para nueve zonas de la ciudad. Hasta el momento, no se contempla modificar este esquema, pero se mantendrá la vigilancia del comportamiento del embalse.

Al respecto, Galán explicó que: “Por ahora no estamos considerando cambios, pero no lo descartamos a futuro. Si Bogotá no recibe precipitaciones, entraríamos nuevamente en alerta roja en unos 160 días, tal como ocurrió en abril de este año”.