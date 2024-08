Así es la nueva vida de exparticipante del ‘Factor Xs’ que se fue a probar suerte en otro país:“Vine a perseguir mi sueño”

La joven cantante y creadora de contenido aseguró que ha sido un proceso complicado - crédito @salomecf / Instagram

En una reciente publicación, la exparticipante del Factor X, Salomé Camargo reveló cómo ha sido su proceso después de aventurarse a vivir en otro país, pues asegura que decidió ir a cumplir sus sueños en Estados Unidos. Sin embargo, explicó que el proceso para crecer fuera de Colombia no ha sido fácil y que, además, ha recibido duras lecciones de vida en el trayecto.

Salomé ganó reconocimiento por su participación en el Factor XS en el año 2011, donde tuvo la oportunidad de demostrar su talento y convertirse en una de las finalistas del programa. Aunque no llegó a ganar la edición del programa, se quedó con el cariño del público, que en un futuro la ayudó a convertirse también en creadora de contenido.

La barranquillera cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales, con los que comparte momentos personales de su vida, tips de belleza, lifestyle y, por supuesto, su música. Sin embargo, desde hace un tiempo, la joven artista compartió con sus seguidores que se fue del país para poder aventurarse en Estados Unidos y poder, según ella, “perseguir sus sueños”.

En una reciente publicación, Salomé abrió su corazón y compartió cómo ha sido su proceso en otro país y los retos a los que se ha enfrentado. “Soy Salomé y en Colombia me conocían por cantar desde los 9 años, pero me vine a Miami a perseguir mi sueño que honestamente no sé cuál es, pero les quiero contar por qué llegué hasta este punto. El primero de agosto del 2023 llené dos maletas con mucha ilusión e incertidumbre y expectativas bien altas”, explicó.

“Yo juraba que lo tenía controlado, sabía con quién tenía que hablar, lo que tenía que presentar, incluso sabía a qué eventos tenía que ir, pero Dios me dio a entender que todavía no estaba preparada para todo esto que estaba viviendo. Tenía que empezar a cuidar mi cuerpo, corazón y mente, esto porque he intentado ser la versión que otras personas quieren de mí”, añadió la barranquillera, además de asegurar que lo hizo para poder encontrar su auténtico camino.

Además, Salomé señaló que también ha enfrentado varios obstáculos en su nueva vida. “Y yo creo que soy masoquista, porque estar aquí me ha dado como 10 mil cachetadas, pero siento que es de las mejores cosas que he vivido y siento que me hizo un poco más fuerte en el mundo real porque fue la arrastrada de tu vida”, añadió.

Salomé decidió cambiar su vida para sanar

El 27 de abril de 2024, la barranquillera compartió desde sus redes sociales que había tomado la decisión de cambiar su estilo de vida, pues asegura que quería vivir más tranquila. Esta decisión fue acompañada de un viaje a Estados Unidos para comenzar a trabajar con una empresa de construcciones.

“A mis 22 años tomé la decisión de vivir un estilo de vida normal. El 2023 fue uno de los años más complicados para mí en muchos sentidos y sentí que estuve muy cerquita de tocar fondo porque me puse mucha presión encima y cumplir con lo que otras personas querían, por eso durante unos meses quise darme un descanso con todos los temas relacionados con la música”, dijo la cantante en el video.

Salomé aseguró que las redes sociales le incitaban a mostrar un estilo de vida perfecto, por lo que decidió mostrar una faceta idealizada en la que solo se le veía feliz. “Yo publicaba cosas que no eran 100% reales, pero ahora lo que estoy haciendo me genera un poco de incomodidad porque nunca había sido tan vulnerable”, dijo, además mencionó que es consciente de que otras personas pasan por lo mismo, por lo que le gustaría ayudarlos.

“Sé que hay muchas personas que pasan por lo mismo, pero no saben cómo empezar a sanar esos traumas, y este nuevo Instagram van a ver muchos cambios que me van a ayudar a mí a sanar, y van a ayudar a otros”, añadió.

La cantante ha estado mostrando desde sus redes sociales una nueva faceta como empresaria en algunos negocios de construcción en Miami, lo que le ha dado la oportunidad de sanar y sentirse mucho más segura con el nuevo contenido. Incluso muchos de sus seguidores le agradecen por mostrar la realidad de los migrantes en Estados Unidos.