El Dr. Francisco Lopera se retira del Grupo de Neurociencias de Antioquia tras 40 años dedicados al Alzheimer

El neurólogo Francisco Lopera, el 1 de noviembre de 2019, en la Universidad de Antioquia en Medellín. (Federico Rios/The New York Times)

El doctor Francisco Lopera, quien ha sido una figura central en la investigación del Alzheimer en Colombia y a nivel internacional, anunció su retiro de la dirección del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) el pasado 15 de agosto, informó el medio de comunicación regional El Colombiano.

Tras dedicar más de 40 años a la investigación científica, Lopera decidió dar un paso al costado debido a problemas de salud, específicamente un diagnóstico de melanoma, que lo obliga a enfocarse en su tratamiento junto a su familia.

En su despedida, Lopera expresó su orgullo por los logros alcanzados junto a su equipo, afirmando que su decisión, aunque difícil, es lo mejor tanto para su bienestar personal como para el futuro del GNA. “Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Aunque esta decisión ha sido difícil, creo que es lo mejor para mi salud y para el futuro del Grupo”, fueron sus palabras de despedida a su equipo, citadas por El Colombiano.

Lopera ha sido un referente en el estudio del Alzheimer, particularmente en lo que respecta a la “mutación paisa”, una variante genética que ha sido objeto de extensas investigaciones en familias de Antioquia. Su trabajo ha sido fundamental para el entendimiento de las formas hereditarias de esta enfermedad, lo que lo llevó a recibir importantes reconocimientos internacionales, como el Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro en abril pasado. Este galardón es considerado uno de los más prestigiosos en el campo de las enfermedades neurodegenerativas y sitúa a Lopera como el primer latinoamericano en recibirlo.

Durante la ceremonia de entrega del premio, Yakeel T. Quiroz, profesora de la Facultad de Medicina de Harvard, destacó el impacto global del trabajo de Lopera, señalando que “el trabajo liderado por el doctor Lopera con familias de Colombia con enfermedad de Alzheimer, por casi 40 años, ha contribuido de manera significativa al conocimiento que se tiene en el mundo sobre esta enfermedad y las enfermedades neurodegenerativas”.

Hace 30 años que el neurólogo de la Universidad de Antioquia, Francisco Lopera, estudia la prevalencia de la enfermedad de demencia en Antioquia.

Además, Quiroz subrayó el valor de sus investigaciones para predecir el deterioro cognitivo y desarrollar herramientas de diagnóstico y tratamiento para estas enfermedades.

El retiro de Lopera llega en un momento crucial, ya que el GNA se encuentra en la vanguardia de investigaciones prometedoras. El año pasado, Lopera y su equipo publicaron un estudio en Nature Medicine que causó gran impacto en la comunidad científica. Este estudio detallaba el caso de un hombre portador de la “mutación paisa” que, sorprendentemente, también tenía un gen que parecía protegerlo contra el desarrollo del Alzheimer. Este hallazgo ha abierto nuevas perspectivas para el desarrollo de terapias genéticas o farmacológicas que podrían frenar o incluso curar la enfermedad en el futuro cercano.

David Aguillón Niño, quien ha trabajado junto a Lopera durante la última década y se desempeñaba como director médico del GNA, ha sido designado como su sucesor. Aguillón cuenta con una sólida trayectoria en la investigación del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, y se espera que continúe el legado de Lopera, manteniendo el compromiso con la calidad y la innovación que han caracterizado al grupo.