Militares confesaron ante la JEP que simularon un combate para asesinar a dos civiles: “El coronel me dice ‘deles baja’”

Varios comparecientes involucrados en el asesinato de Adaias Pedraza y Wilmar Barbosa en 2008 han detallado cómo se cometieron y encubrieron estos crímenes en Ocaña, Norte de Santander, en una audiencia de seguimiento en la Subsala Catatumbo, ante la Justicia Especial de Paz (JEP).

Según explicó uno de los participantes, el plan pretendía presentar a los asesinados como bajas en combate, logrando así simular un enfrentamiento con el fin de justificar los homicidios como una operación militar legítima.

Entre los métodos para llevar a cabo esta simulación se incluyó herir a un soldado y disparar a los cuerpos de las víctimas para que pareciera un combate real.

Este compareciente relató que recibió órdenes directas de superiores para ejecutar a los hombres y cómo generó un combate simulado para encubrir los asesinatos. “Cuando el cabo primero Gutiérrez me dice que esos sujetos eran para dar de baja y me los pasa el coronel Rincón, me dice deles baja”, testificó y fue citado en La W Radio.

Este, además, narró que disparó primero a las víctimas y luego ordenó a otros soldados que dispararan hacia un hueco para simular un enfrentamiento. “Yo ordeno disparar hacia el hueco y soy yo quien les dispara a los dos. Yo ordeno generar un combate ficticio, pero obviamente primero yo le disparo a los dos y luego ordeno que disparen hacia el hueco, como simulando un combate”, afirmó el compareciente

La W Radio también indicó que otro compareciente narró cómo se llevó a cabo el disparo a un compañero soldado para dar más credibilidad a la falsa versión del combate.

“Ese impacto en el chaleco del cabo Palacios, se lo hizo el mismo cabo Gutiérrez con el revólver que él menciona, para simular que sí se dio un combate y que el soldado había sido impactado en el pecho”, contó el testigo.

La JEP investiga un bombardeo en Villavicencio: nueva comparecencia

Un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea Colombiana el 8 de julio de 2003, en Villavicencio, y en apoyo al Bloque Centauros, ha centrado la atención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este bombardeo, en el contexto de una guerra violenta contra las Autodefensas del Casanare, lideradas por alias Martín Llanos, es uno de los eventos que implican al general retirado Carlos Ovidio Saavedra, citado nuevamente por la JEP para declarar sobre más de 100 casos de ‘falsos positivos’ ocurridos en dicha localidad entre 2002 y 2003.

El general Saavedra, quien ejercía como comandante de la Séptima Brigada durante el período en cuestión, deberá comparecer los días 1, 2 y 3 de octubre ante esta instancia judicial. Esta es la segunda vez que Saavedra es llamado a declarar ante la JEP. Ya en 2020, fue requerido por casos de ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander, aunque en esa ocasión no aceptó responsabilidad alguna, a pesar de las múltiples menciones de su nombre en diversas versiones voluntarias practicadas.

“La Sala ha encontrado que el desarrollo de las operaciones militares en las que tuvieron lugar los hechos previamente referidos pudo involucrar las funciones de mando y control a cargo del señor Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, como comandante de la Séptima Brigada”, dijo la JEP mediante un comunicado oficial.

Además del bombardeo del 8 de julio de 2003, la JEP investiga otros eventos, como los mencionados por el mayor retirado Wilson Lizarazo, exsegundo comandante del Batallón Vargas. Lizarazo declaró que esta unidad recogió cuerpos de paramilitares muertos por órdenes del coronel Héctor Cabuya para presentarlos como bajas en combate.

En el subcaso Norte de Santander, el general (r) Paulino Coronado también fue imputado por no haber tomado las medidas necesarias para evitar los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en Catatumbo, cuando él comandaba la región.

Conforme avance el juicio, se buscará esclarecer la implicación del general Saavedra en las acciones militares que derivaron en los referidos falsos positivos en Villavicencio, y determinar si su rol de mando pudo haber influido en estos hechos. Con esta nueva comparecencia del excomandante, la JEP continuará su labor de esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.