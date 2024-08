Alerta en Santa Marta ante llegada masiva de migrantes venezolanos

Preocupación en Santa Marta por incremento de migrantes venezolanos - crédito Joebeth Terríquez/EFE EFE

La situación en Venezuela ha encendido las alarmas de las principales ciudades de Colombia pues, ante el triunfo de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones, los distintos observatorios de migración internacional advierten que cerca de 600.000 personas del vecino país podrían llegar al territorio nacional, siendo Santa Marta uno de los focos de los migrantes venezolanos.

De acuerdo con David Farelo Daza, secretario de Promoción Social del Distrito, Santa Marta no estaría preparada para recibir a los migrantes e hizo un llamado para que se tomen medidas inmediatas.

“Hoy lanzamos esta alerta porque existe la necesidad de una articulación interinstitucional, para hacer un frente conjunto a la situación, partiendo del hecho que ni Santa Marta, Riohacha, Maicao o alguna ciudad del país, está en condiciones de hacerle frente a una nueva llegada masiva de extranjeros”, dijo el funcionario en rueda de prensa.

Según los registros, en la capital de Magdalena hay más de 60.000 venezolanos; sin embargo, ante la nueva migración masiva se estima que puedan llegar entre 30.000 y 50.000 más. Esta situación se volvería un dolor de cabeza para la administración local debido a la prestación de diversos servicios como el de la salud, ya que el 91% de los ciudadanos del vecino país están en régimen subsidiado.

En Santa Marta hay 60.000 migrantes - crédito Colprensa Colprensa

“La llegada masiva de ciudadanos venezolanos supone mayores retos sobre los sistemas educativos, de vivienda, salud y servicios básicos, que deben configurarse para atender la nueva demanda”, agregó el secretario.

Un estudio de la Corporación Centro Histórico reveló que en Santa Marta hay 454 personas que viven en condición de calle, de las cuales el 80% son de nacionalidad venezolana. El próximo 13 de agosto se realizará una Mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios que tendrá la presencia del alcalde Carlos Pinedo Cuello y el gabinete distrital, la cita tiene como objetivo hacer una petición al Gobierno de Gustavo Petro para que se destinen recursos para atender la problemática.

Por otro lado, el canciller Luis Gilberto Murillo se reunió recientemente en La Guajira con los gobernadores de las zonas fronterizas del país para hablar del impacto que tendría la crisis migratoria de Venezuela en Colombia. “No se ha registrado una alta salida de migrantes, inclusive los últimos datos de Migración Colombia reflejan que ha disminuido el paso de migrantes por el tapón del Darién. Esas preocupaciones son infundadas”, resaltó el funcionario.

Sin embargo, el mensaje de tranquilidad de Murillo no fue suficiente y los mandatarios locales expresaron su preocupación ante la situación. Miguel Felipe Aragón, alcalde de Maicao, indicó que la crisis de Venezuela podría generar un duro impacto en el sector de la educación.

Declaraciones del canciller Murillo destacan necesidad de diálogo y transparencia electoral en Venezuela - crédito Colprensa Colprensa

El canciller aseguró que no se está contemplando decretar una emergencia fronteriza. “No creemos que estamos al nivel de decretar una emergencia porque las cifras nos dicen que no”.

Murillo, tras la reunión con los gobernadores, insistió en la necesidad de una veeduría independiente en Venezuela para que se garantice la transparencia en los resultados electorales. Por otro lado, el funcionario reiteró el llamado del presidente Gustavo Petro para buscar un acuerdo entre Nicolás Maduro y la oposición.

“El presidente ha hecho la sugerencia de que se pueda contar con una veeduría independiente y ojalá internacional. Colombia se mantiene en la sugerencia que ha hecho y ve que ese esfuerzo diplomático ha llevado a que países como EE. UU. tengan expectativa”, recalcó.

“Hemos invitado a que haya cautela y prudencia para evitar que se generen brotes de violencia. En cualquier escenario se deben respetar los derechos políticos de las personas”, sostuvo el canciller.