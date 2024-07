“Se dio cuenta de que me las pillé”: viajero atrapó a conductor con taxímetro alterado que opera en terminal de Bogotá

El denunciante tuvo que bajarse a mitad de camino, tras notar que el dispositivo había sido alterado - crédito Colprensa

Tras llegar a la terminal de transporte de El Salitre, un joven viajero se llevó un mal sabor al descubrir que los taxis autorizados para operar en el lugar o cobran tarifas a su antojo o alteran el taxímetro para exprimir a los turistas.

“Me acabo de bajar del terminal, estoy reencartado, remaleteado. Un taxi me cobraba 30 mil pesos para donde voy y se supone que esa carrera vale como 12 o 15 mil. Pero detrasito se me vino otro man, así muy buena gente, muy todo y bien, y me dijo que me llevaba por lo que marcara el taxímetro”, explicó.

Seguro de que el cobro de la tarifa por taxímetro se atendría a la normativa, decidió abordarlo: “El man a hacerme la conversación, a enredarlo a uno, cuando tan... el taxímetro avance y avance y avance como un hp. Me quedé mirandolo y pasó de 54 a 74 y luego de 79 a 90″.

Le dijo: “déjeme acá, déjeme acá que usted me está es embolatado con la conversación y me está robando con ese taxímetro”.

El taxista reaccionó sorprendido y dijo estar igual de confundido, pero lejos de aceptar su “disculpa”, el denunciante insistió que detuviera el vehículo y le preguntó cuánto debía pagarle.

“Me dijo que le diera lo que le quisiera dar, porque se dio cuenta que me las pille y yo como lámpara no soy le dije que, hasta Corferias, le pagaba seis lukas. Le pasé un billete de 20.000, el man empezó a contar las vueltas y, d eun momento a otro, me devolvió el billete. Yo revisé que no lo hubiera cambiado y el man se dio cuenta de que huevoncito no soy”.

Su llamado a otros recién llegados es a estar “en la jugada con esos taxistas que le hacen a uno la conversación, así como tan chimba, muy buena onda y todo, pero vayan a robar a su madre”. Una bienvenida lamentable, con la que otros ciudadanos estarían cansados de lidiar:

“Y después protestando porque la gente no soporta su pésimo servicio”, “Tan fácil como bajarte una app y pedirte un servicio. No es más”, “No es nada recomendable tomar taxis en la terminal de transportes del Salitre. Con todo respeto, hay muchos vehículos en malas condiciones y con los taxímetros alterados, o si no, son ellos mismos los que ponen las tarifas”, “Las cosas como son. El servicio de taxi es pésimo y por eso es que la gente prefiere las plataformas”, “Ahora, incluso, es más recomendable pedir un taxi por aplicación. Al menos se sabe desde el principio cuánto te van a cobrar”.

En casos similares, identifique la tarjeta de operación del taxi para interponer una queja formal:

En el contexto del servicio de taxis en Bogotá, la Tarjeta de Control emerge como un documento esencial que asegura tanto la legalidad del conductor como la responsabilidad de la empresa de transporte ante los pasajeros y las autoridades. Este documento es expedido por la misma empresa de transporte y certifica al conductor como la persona autorizada para operar el vehículo, vinculándolo de forma directa con la firma que lo respalda.

La Tarjeta de Control adquiere un carácter intransferible y se emite de forma individual a cada conductor. Este documento debe estar ubicado en un lugar visible dentro del vehículo, específicamente en la parte trasera del asiento del copiloto. En ella se incluye la información básica del conductor, lo cual constituye una medida de seguridad tanto para el pasajero como para la regulación del sector de transporte.

Además, las empresas habilitadas para prestar el servicio de taxi pueden autorizar a los conductores mediante la Tarjeta de Control, tal como lo dispone la normativa vigente en Bogotá. La tarjeta debe estar siempre actualizada y refrendada mensualmente por la empresa de taxi, como detalla la Resolución 2020 de 2017, anexo 1, numeral 5. Este marco regulatorio garantiza que los conductores mantengan un vínculo activo y al día con las empresas responsables, asegurando una correcta prestación del servicio.

No es permitido, bajo ninguna circunstancia, que un taxi opere sin una Tarjeta de Control vigente, lo cual puede resultar en sanciones tanto para el conductor como para la empresa de transporte. También fortalece la confiabilidad del sistema de taxis ante los usuarios, debido a que solo conductores aprobados por las empresas puedan prestar el servicio.

Información que debe tener la tarjeta de operación, según el Distrito:

Fotografía reciente del conductor.

Número de la tarjeta.

Nombre completo del conductor.

Grupo sanguíneo e información de la EPS y ARL a las que el conductor se encuentra afiliado.

Nombre o razón social de la empresa y número de identificación tributaria.

Letras y números correspondientes a las placas del vehículo que opera.

Firma y sello de la empresa.

Número interno del vehículo.

Información relacionada con el valor de las tarifas vigentes.

Para interponer una queja tenga en cuenta:

El motivo y el detalle de la queja

La placa y empresa del vehículo Si se pidió por teléfono o por plataforma

El nombre de la empresa o la plataforma

El número de unidades que marcó el taxímetro

La fecha y hora del servicio

El origen y destino de la carrera

Los datos de contacto de quien interpone la queja

¿Dónde interponer la denuncia?

Por teléfono: marcando la línea 195 de atención al ciudadano de la Alcaldía de Bogotá

Por Internet: en el portal Bogotá te Escucha www.bogota.gov.co/sdqs de la Alcaldía de Bogotá.