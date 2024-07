Ilenia Antonini y María Fernanda Yepes presumieron su parecido: “Podríamos ser hermanas”

Seguidores de 'Masterchef Celebrity' aseguran que Ilenia Antonini y María Fernanda Yepes se parecen - crédito @mariafelina/Instagram

María Fernanda Yepes se convirtió en la primera mujer que abandonó Masterchef Celebrity Colombia 2024 luego de enfrentarse junto a Ilenia Antonini en el reto de eliminación contra Dominica Duque, Alejandro Estrada, Marcela Gallego y Franko Bonilla.

Tras no superar la prueba de elaborar pasta desde cero y perder la última prueba, la actriz paisa elogió tanto las habilidades como las cualidades que tiene su excompañera y colega colombo-italiana con quien tuvo un roce dentro de la competencia, pero que solucionaron antes de salir.

Además, la protagonista de Rosario tijeras, presumió su gran parecido con la participante más joven que tiene el reality culinario este año afirmando que: “Perfectamente podríamos ser hermanas o madre e hija por qué no”.

En sus redes sociales María Fernanda también agradeció la amistad que nació con la humorista Vicky Berrio y el apoyo que recibió por parte de la cantante Martina la peligrosa que le dio un par de clases culinarias. Sin embargo, sus mejores palabras estuvieron dedicadas a Ilenia.

“Eres un ser hermoso lleno de amor, bondad y muchas cualidades. Gracias Ile linda por tu Paz-ciencia, y dulzura. Hoy le apostamos a la Italia”, escribió Yepes en su cuenta oficial de Instagram en la que suma más de millón y medio de seguidores y a quien no veíamos en las pantallas de la televisión nacional desde que en 2016 actuó en la nueva versión de Azúcar.

“Qué bonitas 🥰 porque no sales casi, como que no te dan muy poca cámara”, “eso pensé al verlas juntas parecen hermanitas, lo intentaste mi ‘feli’ es lo que vale”, “hermosas e igual de poderosas”, “si sería padre verlas en una producción de madre e hija o hermanas”, “Parecen más bien hermanitas”, “amé esta competencia porque estuvieron ustedes dos juntas, porque me encantó lo que hicieron”, “deberían hacer un novela donde hagan de hermana o de mamá e hija son hermosas y parecidas”, “con ese peinado se parecen mucho más”, comentaron parte de sus seguidores.

María Fernanda Yepes habló de su salida de ‘Masterchef Celebrity’

La actriz que le dio vida a la temida “Diabla” en Sin senos no hay paraíso fue quien más sufrió las consecuencias de la presión que se vivió en la reciente prueba de eliminación del reality de cocina. A pesar de intentar cautivar a los jueces con un salmón bien sazonado, un fallo en el puré de papa le costó su puesto en la competencia.

“Las cosas salen como uno espera o quiere!!! Pero si les puedo decir que me arriesgué! Quise hacer pasta fresca que en mi vida había hecho, luego probar una técnica que aprendí en clases de cocina molecular. Pero pues como solo la práctica hace el maestro. No me salió a la primera”, mencionó en sus redes la actriz.

Reflexionando sobre su eliminación, Yepes agregó: “Me hubiese gustado jugar con la cabeza más fría en esta competencia. Estaba insegura y me saboteé”.

La despedida de María Fernanda también conmovió a la presentadora Claudia Bahamón, que tomó la valentía de dedicarle unas sentidas palabras: “Te quiero. No puedo decir nada más”.

Por su lado, Cony Camelo, visiblemente emocionada, expresó: “Sin duda, Mafe es una de esas personas con las que me he sentido a gusto”. Vicky, entre lágrimas, añadió: “Una chimba de amiga. Una bacana”.

Al finalizar su mensaje, María Fernanda Yepes añadió el sentirse satisfecha con su participación y mencionó qué tanto influyó este juego en su vida personal:

“Me siento tranquila. Lo intenté y eso es lo que vale. Algo que me ha dejado esta competencia es enseñarme a creer más en mí. Porque muchas veces no me la creo. Y bueno eso ya es un gran aprendizaje. Y gracias a ustedes mis fans bellos que siempre me han mandado palabras de aliento en esta competencia. Gracias, gracias, gracias”.