“El Gobierno ha sido eficiente”: aseguró el presidente Gustavo Petro en la instalación del nuevo periodo legislativo, en la sala hubo risas

En medio de la instalación de la nueva legislatura, el presidente Gustavo Petro generó polémica luego de afirmar que su administración ha mostrado acciones efectivas, correspondientes con sus promesas de campaña. Aseguró que los logros se han hecho destacar en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó la desviación de recursos y el direccionamiento de contratos, y que salpicó al exdirector de la entidad Olmedo López.

“En medio de las turbulencias de los Olmedos, esto ha sido un elixir y un oasis, porque, de alguna manera, y tengo que decirlo, el Gobierno ha sido eficiente”, aseveró el primer mandatario en su discurso, generando los “pupitrazos” y risas de senadores y representantes a la Cámara que escuchaban su discurso.

Indicó que algunos de los logros se enfocan en la reducción de la pobreza y de la desigualdad social, lo cual consideró importante teniendo en cuenta que la desigualdad es, justamente, uno de los problemas más graves del país. “Lo que me tiene hablando en este pupitre es la promesa que hicimos a la sociedad colombiana: disminuir pobreza, disminuir inequidades, injusticias, desigualdad, ese es nuestro programa”, detalló el presidente.

De acuerdo con el jefe de Estado, en Colombia se logró reducir el número de personas en condición de pobreza en 2023, a pesar de que el país estaba en un estancamiento monetario que, según se pensaba, implicaría resultados negativos en la materia. “Sacamos 1.600.000 personas de la pobreza monetaria y sacamos 1.120.000 personas de la pobreza extrema. Me siento orgulloso, y ustedes que nos han acompañado deberían sentirse orgullosas y orgullosas, porque es así como se construye la patria y la Nación”, añadió Gustavo Petro.

En su discurso mencionó al expresidente Iván Duque, asegurando que dejó al país con un índice de pobreza del 36%, cifra que, según detalló, logró reducirse en apenas un año de administración (entre 2022 y 2023). Explicó que, según los datos arrojados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo que ayudó a la reducción de la pobreza fueron los ingresos laborales de los colombianos, con un 80% de incidencia.

En ese sentido, sostuvo que el aumento sustancial del salario mínimo fue clave para lograr dicha disminución. No obstante, criticó el hecho de que Colombia sea uno de los países en donde las personas trabajen durante más horas a la semana, pero, al mismo tiempo, sea de los menos productivos.

“No fue sino porque aumentamos el salario mínimo, no fue sino porque disminuimos el ascenso de los precios de los alimentos, no fue sino porque insuflamos capital a la economía popular, que no se mide en ingresos laborales, pero en el Dane sí aparece así, es eso lo que derrumbó la pobreza en Colombia en un 10%”, detalló el jefe de Estado, asegurando que es necesario que esta cifra debe mantenerse en el transcurso del año y en el tiempo de los siguientes gobiernos.

Aseguró que para que eso se logre es necesario establecer un acuerdo nacional que involucre al “pueblo”. En consecuencia, afirmó que dicho acuerdo no puede ser utilizado para frenar las reformas del Gobierno Petro, puesto que “se está demostrando que sirven”.

Su discurso generó críticas entre la oposición. El senador Miguel Uribe, por ejemplo, aseguró, en medio de la instalación del nuevo periodo legislativo, que la descripción que hizo el primer mandatario con respecto a la situación actual del país, “no existe”.

“Presidente, usted vino a hablar de sueños y fantasías, supongo, que es porque pasa más tiempo soñando que despierto, la realidad de los colombianos es otra”, aseveró. Argumentó que hay familias del país no logran llegar al final del mes con los suficientes recursos económicos y más de un millón de personas han dejado de comer tres veces al día. “Hoy hay más colombianos con hambre”, precisó.