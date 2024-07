Habló una de las víctimas de accidente de furgón en el sur de Bogotá, que dejó cinco personas heridas

La emergencia que se registró la tarde del martes 16 de julio dejó a dos personas afectadas de consideración, entre ellas una mujer de la tercera edad, quien se observa en el video cómo fue arrollada por el furgón - crédito @ColombiaOscura/X

Se conocieron nuevos testimonios sobre el más reciente accidente que dejó la aparente falla mecánica que habría sufrido un furgón la tarde del martes 16 de julio de 2024, y que dejó un saldo de cinco personas lesionadas.

Entre los afectados, se encuentra una mujer de la tercera edad que fue arrollada por el vehículo, en hechos que se presentaron en una de las calles del barrio Candelaria La Nueva, en la localidad de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá).

Sin embargo, salió a la luz la versión de una de las víctimas, la cual aseguró que fue impactada por el vehículo cuando se encontraba caminando por la calle junto a sus dos pequeños. Tras el incidente, los menores de edad, por cuenta del hecho, no pueden asistir a sus clases como lo venían haciendo de manera diaria, debido a que se encuentran traumatizados y tienen miedo de salir a la calle.

Diana Santibañez, madre de los dos menores, le contó a CityTV que por cuenta del accidente “los daños que me dejaron fue esguinces de columna y cadera”. Adicional a lo anterior, agregó: “Tengo que esperar una radiografía que me hagan, porque tengo afectada la costilla y, por parte de mi trabajo, toca esperar... están en decisión para ver si me botan o me dejan”.

crédito loquepasa_enbogota/Instagram

Una situación que ya es parte del paisaje en Ciudad Bolívar

“Fue terrible, eso sonaba como bombas, eso casi se mete aquí nomás”, relató Yaneth Bermont, otras de las habitantes del barrio, y quien manifestó que son constantes los casos en los que se ve cómo los vehículos que intentan subir la extensa calle empinada (carrera 48) se quedan sin fuerza y en algunos casos deben frenar y volver a descender para poder subir con la potencia al máximo.

Esta situación han hecho que varios de los vecinos se quejen dado los reiterados casos no solo en ese punto, sino en otras zonas de la localidad que, debido a su condición geográfica, por cuentas de las calles elevadas, se ha convertido en un peligro latente, sumado a que no todos los vehículos que suben cuentan con el mejor estado. Todo esto reunido puede desembocar en futuras tragedias, situación que quieren evitar en el sector.

Debido a este nuevo accidente, Santibañez solo espera que el conductor del furgón, quien ya se encuentra siendo investigado por las autoridades, responda por los daños y perjuicios. “Mis hijos mantienen traumados con lo que sucedió. Ellos en la noche no duermen, no han podido ir a estudiar, ven un carro y les da mucho miedo”, concluyó la madre de familia.

La comunidad de esta zona en la localidad de Ciudad Bolívar pide que las autoridades regulen el paso de vehículos de carga pesada, debido a que no solo hay riesgo en el momento que suben sino también al momento de descender - crédito Google Maps

“Mi opinión es que no deberían dejar subir carros grandes hasta arriba”, aseguró otra de las residentes en el barrio, quien espera que las autoridades se pongan las pilas con este nuevo caso que ha generado temor en la comunidad por cuenta de los vehículos pesados. “De subir les toca con prudencia porque como esto es bien parado les toca, pero ahí veces bajando si lo hacen con mucha velocidad”, advirtió.

Las dos mujeres que aparecen en el video, y que llevaron la peor parte por cuenta de la aparente falla mecánica que provocó que el furgón se fuera calle abajo, según información oficial brindada al mismo medio sufrieron varios traumas y se encuentran recibiendo atención médica.

Accidente registrado en la misma localidad

Este caso se suma a los accidentes que se registraron en Ciudad Bolívar el miércoles 3 de julio de 2024, en el sector de El Paraíso, y que bloquearon la entrada por la vía del sector. El incidente fue resultado de una presunta imprudencia cometida por el conductor de un camión, quien terminó impactando un inmueble. Por fortuna, no hubo heridos, ya que no había nadie en el lugar.

Imagen de la volqueta que rodó por una pendiente en Ciudad Bolívar en la noche del 15 de febrero del 2024 - crédito X Noticias Caracol

Por otro lado, en febrero del mismo año, una volqueta rodó por una pendiente del barrio Arborizadora Alta al evitar chocar contra un automóvil y varios motociclistas. En esa ocasión, un árbol detuvo al vehículo, evitando que colisionara contra una vivienda.

Mientras tanto, en enero, un camión de recolección de basura de la empresa Lime se estrelló contra una vivienda en el barrio Lucero Medio, dejando a dos menores heridos y causando daños materiales.