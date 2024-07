Por qué las autoridades sellaron la Conquistadores, una de las clínicas más reconocidas de Medellín: atendía hasta 300 personas a diario

La inspección, programada por la Secretaría de Salud de Antioquia, encontró serias deficiencias que llevaron al cierre del centro médico ubicado en el occidente de Medellín - crédito Clínica Conquistadores / Facebook

La Clínica Conquistadores, ubicada en el occidente de Medellín, fue sellada por la Secretaría de Salud de Antioquia debido a incumplimientos en las normativas de funcionamiento.

De acuerdo con Leonor Suárez, directora de calidad de servicios de la Secretaría de Salud de Antioquia, la clínica presenta deficiencias en infraestructura y falta de personal adecuado.

“Todos los servicios de la clínica están cerrados, hospitalización, cirugía, farmacia, laboratorio clínico y urgencias, que fue cerrado voluntariamente por la misma institución. A hoy, la clínica no está prestando servicio al público”, subrayó Suárez.

Por su parte, TeleMedellín reportó que durante una visita de certificación para verificar el cumplimiento de la norma 3100, se encontraron varios incumplimientos en servicios esenciales, tales como hospitalización, cirugía, y laboratorio clínico. Además, se identificaron deficiencias en el personal y en la documentación necesaria para prestar servicios de salud con calidad.

“También es cierto que no estaban cumpliendo en ninguno de los estándares, no tenían todo el talento humano suficiente, la documentación tampoco estaba al día, ni hablar del tema de infraestructura, siempre tienen que hacer muchas adecuaciones. No estaban cumpliendo para prestar servicios con calidad, lo mínimo para garantizar que quienes estuvieran allá, los pacientes pudieran tener servicios de calidad”, afirmó Suárez Flórez en conversaciones con TeleMedellín.

La visita de inspección fue programada y no motivada por quejas de usuarios. Las principales falencias encontradas incluyeron falta de talento humano, condiciones de infraestructura inadecuadas y riesgos sanitarios, tanto para el personal como para los pacientes. Además, se informó que la Secretaría de Salud de Medellín también llevó a cabo una inspección, resultando en el cierre de servicios adicionales.

Recientemente, un grupo inversor adquirió la IPS Clínica Conquistadores, lo que implica que la nueva administración deberá enfrentar los costos de las adecuaciones necesarias, por lo que se estima que el proceso para reabrir podría tardar varios meses. Hasta el momento, las directivas de la clínica no han emitido declaraciones al respecto.

Ecuatoriana fallece después de cirugía estética en Medellín

Una ciudadana ecuatoriana, identificada como Ketty Patricia García Novillo, falleció en Medellín, Antioquia, tras someterse a una cirugía estética. La mujer, de 59 años, había viajado desde New Jersey, Estados Unidos, para realizarse un procedimiento estético, presumiblemente una liposucción, según El Colombiano.

Ketty Patricia García Novillo, de 59 años, ciudadana ecuatoriana que murió en Medellín - crédito redes sociales

García Novillo salió aparentemente bien de la intervención y fue trasladada al apartamento que había alquilado en el barrio Los Naranjos de El Poblado, en Medellín, para su recuperación. Sin embargo, horas después, comenzó a experimentar un fuerte dolor abdominal, y poco después se desmayó en el baño. En consecuencia, fue llevada a la clínica Los Rosales, donde llegó sin signos vitales.

Las causas de su muerte aún no se han determinado. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizarle la necropsia correspondiente, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

García Novillo había optado por realizarse la cirugía en Medellín debido a los buenos comentarios sobre los procedimientos estéticos en la región. De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps), durante 2023 se realizaron en Colombia 447.268 procedimientos estéticos, de los cuales 39.744 fueron liposucciones, y el país se mantuvo como un destino preferido para pacientes extranjeros.

Colombia atrae a pacientes extranjeros para cirugías estéticas, pese a la baja en intervenciones

Colombia, uno de los principales destinos para cirugías estéticas en el mundo, sigue atrayendo a pacientes extranjeros pese a una reducción en el número total de procedimientos realizados. Durante una convención organizada por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps) en Cartagena, se presentaron los resultados de la ‘Encuesta Global Anual’ de 2023.

Durante 2023, Colombia realizó 447.268 procedimientos estéticos, manteniéndose popular entre pacientes de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estos datos mostraron un incremento global del 3,4% en procedimientos estéticos en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 34,9 millones de intervenciones a nivel mundial.

En Colombia, durante 2023, se llevaron a cabo 447.268 procedimientos estéticos, de los cuales 270.870 fueron quirúrgicos y 176.399 no quirúrgicos. A pesar del descenso en los números, el país se mantiene como un destino popular para extranjeros, recibiendo principalmente pacientes de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.

Los procedimientos quirúrgicos más solicitados en Colombia incluyen la liposucción, con 39.744 intervenciones, el aumento de glúteos, con 29.578, y la abdominoplastia, con 20.195. También destacan el aumento de senos, con 28.606 procedimientos, y el levantamiento de senos, con 18.173.