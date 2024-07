‘Masterchef Celebrity’: la “suerte” de la caja misteriosa y un jurado implacable fueron protagonistas del reto creativo

El jurado no tuvo compasión con los participantes a la hora de juzgar sus preparaciones - crédito Canal RCN

Con Carolina Cuervo con el primer pin de inmunidad de la semana y Víctor Mallarino con el delantal negro (y visiblemente enfadado por estar una vez más en el sofá), dio inicio una nueva jornada de Masterchef Celebrity. Al llegar, los participantes vieron delante de ellos sus respectivas cajas misteriosas, pero les llamó la atención que eran más pequeñas de lo usual.

Al revelarlas, se dieron cuenta de que cada uno tenía delante cuatro galletas de la fortuna. Los participantes escogían una de ellas y, por suerte, tendrían beneficios o limitaciones para su preparación.

Una de las galletas que sorprendió fue la de Vicky Berrio, pues eligió la que le daba tres minutos más de tiempo. En cambio, a Franko Bonilla y Paola Rey les salió la galleta que les ordenaba iniciar su preparación cinco minutos después que el resto. Nicolás de Zubiría advirtió que el jurado buscaría “creatividad y pocos errores técnicos”. Además, se advirtió que esta prueba estaría enfocada en elegir los peores platos, por lo que solamente se otorgarían delantales negros por parte del jurado.

Las galletas de la suerte decidieron la dirección de los platos libres de cada uno de los participantes en la prueba creativa - crédito Canal RCN

Vicky fue la primera en entrar en despensa en solitario, anticipando que su preparación sería un ceviche de camarón con salsa de berenjena. Jacko tuvo uno de los desafíos más notables, pues solo podía usar ingredientes verdes y eso lo obligaba a pensar un plato fuera de lo común. De hecho, cuando Nicolás pasó por su puesto, le advirtió que estaba desaprovechando el plátano verde, sugiriéndole que en vez de sancocharlo le iba mejor rayándolo para alcanzar un plato más crocante.

En general, los participantes mostraron rendimientos variables. Mientras Conny Camelo, Martina la Peligrosa y Juan Pablo Lano demostraron más solvencia, Ricardo Henao y María Fernanda Yepes evidenciaron más problemas. Hubo otros casos como Paola Rey o Marcela Gallego que parecían tener todo bajo control, pero tras las observaciones del jurado se hizo evidente que iban por el camino equivocado.

Los participantes tuvieron que correr contrarreloj con varios platos para evitar ser objeto de juicio por parte del jurado - crédito Canal RCN

María Fernanda fue la primera en pasar y presentó su “Al Filo”, siguiendo la instrucción de usar masa filo en su plato. Acompañada con queso y mermelada de uchuva, la preparación no fue la ideal porque la masa no tuvo la cocción necesaria. Nicolás advirtió que más allá de que las ideas son buenas, se está quedando corta en ejecución.

La siguiente fue Conny, que no esperaba el llamado. Con todo, presento al jurado su “Flor De Loto”, una preparación exclusivamente en el horno (siguiendo las instrucciones de la galleta) con lomo, papas y una cebolla. Salvo la observación de Adrià con relación a que a la cebolla le faltó cocción, el jurado coincidió que salió bien librada de la prueba.

Marcela Gallego fue la siguiente. Con su delantal manchado (del que la actriz “presentó” como la línea “Masterchef Polo”), presentó su “Media Torre de Pisa”, originalmente un tiramisú que no alcanzó a congelar. Ninguno de los tres miembros del jurado tuvo comentarios, e hizo gestos de reprobación. Las lágrimas no faltaron para Marcela una vez regresó a su puesto.

Ricardo pasó y presentó su “La tenía muy fácil y yo me la complico”. Su condición era colocar las galletas de la suerte en la preparación (un brownie), pero parte de este se cayó al suelo y a partir de ahí se complicó su labor. Nicolás fue contundente: “te pegaste un tiro en el pie”, y el jurado en general coincidió en que esperaba que pudiera salir adelante al tener un desafío tan versátil.

Los siguientes en pasar fueron los que tenían cinco minutos menos que el resto para su preparación. Franko Bonilla presentó “Sin rollo”, un lomo de res acompañado de tocineta y acompañado de lo que describió como un “chimichurri de autor”. Adrià no se mostró nada impresionada y señaló que era un plato muy básico, tanto que fue el mismo con el que eliminaron a Gabriel Murillo semanas atrás. El jurado le llamó severamente la atención y le recomendó prestar atención a los jurados cuando dan sus juicios.

Paola Rey fue la última, y presentó su “Sol Naciente”, una ensalada de salmón con mango. El jurado cuestionó el emplatado y en particular Adrià apuntó que “no debía caer en la mediocridad” con sus preparaciones, comentario con el que el resto de participantes no coincidió. Tras deliberar, el jurado elogió los platos de Jacko y Martina, y en particular el del actor por el desafío de usar solo ingredientes verdes. Tras llamar a Marcela y Ricardo, el jurado le dijo a la actriz que su plato quedó delicioso y realmente nunca estuvo en riesgo, confirmando que el delantal negro sería para Ricardo.