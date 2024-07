En video: así fue la propuesta de matrimonio de la jugadora de la selección Colombia Leicy Santos a su novia

La jugadora de la selección Colombia compartió el momento de la propuesta en sus redes sociales - crédito leicysantos10/Instagram

La destacada futbolista Leicy Santos, que integrará la Selección Colombia femenina para los Juegos Olímpicos de París 2024, reveló emocionantes noticias sobre su vida personal. La talentosa volante dio a conocer detalles de su compromiso con la conferencista Geraldine Matallana mediante un video publicado el domingo 7 de julio.

En la grabación, realizada en el hotel Amairawa de Córdoba, se mostró cómo fue la propuesta de matrimonio, un momento lleno de detalles emocionales. Según comenta Santos en el video, el anillo de compromiso está decorado con 10 diamantes, un número significativo que ha sido “su fiel compañero en todos los triunfos”.

El emotivo evento tuvo lugar el 1 de julio en el municipio cordobés de San Antero - crédito leicysantos10/Instagram

El emotivo evento tuvo lugar el 1 de julio en el municipio cordobés de San Antero. El video, que se puede ver en la cuenta de Instagram de la jugadora, incluye como música de fondo la canción Qué suerte tenerte del bogotano Fonseca, capturando la conmovedora sorpresa de Santos a Matallana. Matallana, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta en un entorno lleno de amor y complicidad.

Acompañando el video, Leicy Santos escribía: “¡Así fue! Uno de los días más nerviosos que he tenido”. En su mensaje, también describió cómo ha sido su relación con Geraldine Matallana, dedicándole sentidas palabras a quien pronto será su esposa. “Una historia llena de AMOR, de SONRISAS, de GRATITUD y de apoyo mutuo. Gracias a ti Geraldine Matallana por darme el SÍII y por decidir continuar juntas en este nuevo camino”, añadió Santos en su ‘post’.

Leicy lista para los Olímpicos y el adiós al Atlético de Madrid

A partir de este lunes, 8 de julio, Leicy Santos se unirá a sus compañeras de la Selección Colombia para concentrarse de cara a los Juegos Olímpicos. La preparación se llevará a cabo en Barranquilla, del 8 al 14 de julio, y contará con un partido amistoso contra Ecuador el 13 de julio, en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

Leicy Santos se unirá a sus compañeras de la Selección Colombia para concentrarse de cara a los Juegos Olímpicos - crédito Dan Himbrechts/EFE

El equipo partirá hacia París el 15 de julio para participar en la competición olímpica. La fase inicial concluirá el 1 de agosto, seguida por los cuartos de final que se disputarán entre el 2 y el 4 de agosto. Las semifinales tendrán lugar del 5 al 7 de agosto, y la gran final se celebrará del 8 al 11 de agosto.

Tras cinco años llenos de éxitos en el Atlético de Madrid, la futbolista colombiana Leicy Santos se despidió del club español. Durante su estancia en el equipo, Santos se convirtió en una jugadora indispensable y logró alzar dos títulos significativos: la Supercopa de España en 2021 y la Copa de la Reina en 2023. Su último encuentro con el Atlético, disputado contra Villarreal, no solo marcó el regreso del equipo a la Champions Femenina después de tres años, sino también su despedida junto a la de su compañera Ludmilla Da Silva.

La futbolista colombiana Leicy Santos se despidió del club español - crédito Javi Colmenero/EFE

El club organizó un emotivo homenaje en el que Santos dirigió unas palabras a los aficionados presentes. “Hola familia. Este es el discurso más duro que he hecho en mi vida. Recuerdo cuando esa niña llegó de Colombia con una ilusión inmensa de querer venir a demostrar mi fútbol y mi talento. Quiero dar las gracias a una persona muy especial, María. Tú me diste una oportunidad para que me pudieran conocer en el fútbol. Gracias al Atlético de Madrid y a mis compañeras y por inyectarme la vena Atlético. Y gracias a ustedes, afición, que han estado aquí cada fin de semana”, pronunció Santos visiblemente emocionada.

Santos añadió: “Este equipo siempre ha luchado para estar donde hoy acabamos de colocarle, en Champions. Les puedo asegurar que mi corazón, mi mente, mi familia, es una hincha más del Atlético de Madrid. ¡Aúpa Atleti siempre!”.