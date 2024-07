Ministro de Defensa lanzó pulla sobre diálogos con la Segunda Marquetalia: “El cese al fuego no puede pactarse en una mesa”

Los diálogos entre el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez generaron controversia, especialmente tras la muerte de alias Hermes, un líder insurgente en Nariño - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, negó cualquier posibilidad de creación de “zonas de despeje” en respuesta a las solicitudes de la Segunda Marquetalia durante las conversaciones de paz. En su lugar, mencionó que sí se establecerán zonas de georreferenciación para prevenir enfrentamientos con la fuerza pública.

Velásquez mantuvo en reserva los detalles sobre estas áreas y señaló que se reunirá próximamente con Armando Novoa, el negociador del Gobierno en la mesa de diálogo. “Precisaré todos los detalles de las conversaciones de Caracas para informar a la opinión pública de qué se trata específicamente”, afirmó. Además, agregó una dura pulla a los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia al afirmar: “El cese al fuego no puede pactarse en una mesa”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, negó cualquier posibilidad de creación de “zonas de despeje” en respuesta a las solicitudes de la Segunda Marquetalia durante las conversaciones de paz - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Estos diálogos entre el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez generaron controversia, especialmente tras la muerte de alias Hermes, líder insurgente en Nariño, durante una operación militar. El comisionado de Paz, Otty Patiño, ofreció disculpas en su nombre, lo que llevó a fuertes reproches y aclaraciones por parte del ministro Velásquez, quien desmintió que el Gobierno lamentara dicha muerte.

Recientemente, alias Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, se dejó ver en la mesa de diálogos en Venezuela, exhibiendo notables cambios físicos como la pérdida de uno de sus brazos y un evidente deterioro en su salud. Márquez había faltado previamente el proceso de paz firmado entre la guerrilla de las Farc y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, hecho que suscitó críticas desde distintos sectores políticos.

Estos sectores argumentan que Márquez ya dispuso de su oportunidad para obtener beneficios jurídicos y no debería recibir un nuevo trato negociado. Sin embargo, el ministro Velásquez indicó que, pese a los avances en la georreferenciación, aún no se contempla un cese al fuego bilateral con la Segunda Marquetalia. “Cuando se menciona el cese unilateral que declararía la Segunda Marquetalia, no significa que haya de parte de las Fuerzas Militares suspensión de operaciones ofensivas. Para que esto se produzca tiene que haber orden expresa del presidente de la República”, explicó Velásquez.

Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, se dejó ver en la mesa de diálogos en Venezuela, exhibiendo notables cambios físicos como la pérdida de uno de sus brazos - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Mientras tanto, los firmantes del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Farc destacaron el avance inicial conseguido en Caracas entre el gobierno y la Segunda Marquetalia, dentro del proceso de paz impulsado por la administración actual con este grupo armado ilegal. Rubén Zamora comentó a Caracol Radio que “me parece importante, es una suma más a los esfuerzos de paz total del gobierno de Colombia. Se ha observado en algunos actores armados la disponibilidad de conversar y llegar a acuerdos”.

El líder también señaló: “Me llamó mucho la atención que en el primer ciclo de conversaciones se logró un avance considerable que muestra que sí hay posibilidades de seguir avanzando en los próximos ciclos, e ir construyendo acuerdos importantes, que nos permitan establecer la paz en los territorios”.

No hay lugar para la corrupción, según Velásquez

Durante el Encuentro de Comandantes de Policía 2024, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, enfatizó la importancia de mantener la transparencia en todas las funciones de la institución, especialmente haciendo un llamado a los altos mandos para combatir activamente cualquier forma de corrupción en sus labores diarias.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, enfatizó la importancia de mantener la transparencia en todas las funciones de la institución - crédito MinDefensa

El ministro le solicitó a los comandantes “la necesaria transparencia desde los mandos que ustedes asumen, pero que en toda la institución tiene que irradiarse y ser una garantía para toda la población, porque quienes tienen posiciones de mando no solo asumen la responsabilidad de dirigir correctamente el colectivo que está a su cargo, dar las instrucciones y órdenes necesarias para el adecuado funcionamiento de la institución para el pleno cumplimiento de la misión, sino que están en la obligación legal, cuando se trata de funcionarios públicos, de impedir que hombres y mujeres que están bajo su dirección se apropien de recursos públicos o utilicen el poder para su propio beneficio y deben ser ustedes mismos, como comandantes y jefes, referentes éticos para todos sus subordinados y colaboradores”, destacó Velásquez.

El ministro añadió la necesidad de que los comandantes reciban y tomen en serio las denuncias de irregularidades presentadas por los uniformados, con el objetivo de frenar cualquier práctica corrupta dentro de la institución. Esta acción, según Velásquez, es esencial para el buen funcionamiento de la policía y para mantener la confianza de la ciudadanía.