Lluvias en Antioquia dejan tres personas muertas y afectaciones en varios municipios del departamento

En la noche del miércoles 26 de junio se reportó una avalancha en el municipio de Venecia (Antioquia) a causa de las fuertes lluvias - crédito Bomberos Amagá

En junio de 2024, las subregiones del suroeste y el occidente antioqueño son las más afectadas por las lluvias. En tres municipios hay registro de por lo menos 10 personas desaparecidas y tres muertas, de acuerdo con las autoridades, las víctimas fatales son dos niños y su padre, los cuales, fueron arrastrados por un deslizamiento de tierra en el municipio de Abriaquí, los cuerpos ya fueron recuperados.

La madre de los menores resultó herida, pero fue rescatada a tiempo por las autoridades, en Venecia hay siete personas que de momento no han sido encontradas, mientras que en Fredonia se han reportado alrededor de 17 deslizamientos y tres personas están desaparecidas.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, resaltó que desde la Gobernación se desplegó un operativo para habilitar las vías más afectadas: “Hoy tenemos 69 frentes de maquinaria amarilla y equipos de mantenimiento, dando de manera oportuna la transitabilidad en Antioquia”, aseguró el funcionario, además, afirmó que los daños a las vías han significado un reto para la Secretaría de Infraestructura, ya que se están atendiendo 69 puntos para habilitar los carreteables.

“En Venecia se incrementó el balance de desaparecidos, van siete desaparecidos hasta el momento, ayer teníamos tres desaparecidos, pero hoy nos levantamos con siete en el balance de desaparecidos. Están activados los cuerpos operativos Defensa Civil y Cruz Roja, el Ejército va para la zona también con todo el equipo de rescate”, explicó el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), Carlos Ríos.

En Venecia la emergencia comenzó a las 9:30 p. m. del 25 de junio, luego de un derrumbe provocado por las fuertes lluvias, las calles de la zona amanecieron cubiertas de lodo y escombros, lo que provocó que una avalancha causara daños en, al menos, 20 viviendas. En la mañana la situación fue crítica, pues el desprendimiento se llevó muros y casas que estaban en las inmediaciones del barrio Obrero.

Las familias afectadas fueron refugiadas en el Santuario San José de Venecia, mientras los organismos de socorro solicitaron la ayuda de otros municipios vecinos, pues es indispensable reparar las vías que quedaron tapadas por la avalancha.

El alcalde de Venecia, Ferney Darío Fernández, aseguró que se habilitaron varios refugios en puntos específicos del sector como el Coliseo Municipal, la Casa de La Cultura y la alcaldía para poder resguardar a los damnificados: “Hasta que el personal de la Gobernación que viene a hacer una intervención no nos dé un parque de tranquilidad, la recomendación es permanecer en estos lugares y no retornar a las casas si no es necesario”, explicó el burgomaestre.

Durante la presente temporada de lluvias en Antioquia se han reportado alrededor de 262 emergencias, las cuales han sido atendidas por los consejos municipales de gestión del riesgo, según datos del Dagran, se han registrado 4.451 familias damnificadas, y han entregado más de 1.500 kits de ayuda humanitaria.

Aunque no se ha confirmado la llegada del fenómeno de la Niña al país, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) señalaron que si los Gobiernos regionales no se preparan para su posible ocurrencia, las pérdidas podrían estar cerca de los 20 billones de pesos con consecuencias en 1.083 municipios del país: “Son preocupantes los pronósticos del Ideam y nuestras reflexiones históricas nos llevan a estar seriamente preocupados por lo que podría pasar con el fenómeno de La Niña”, aseguró el director de la entidad, Carlos Carrillo.

“Hace unos meses prestaron sus capacidades y hoy necesitan recargar la gasolina que utilizaron en ese momento. Necesitamos que esos recursos se aprueben para tener las capacidades del sistema listas para responder al fenómeno de La Niña”, concluyó el funcionario.