Hombre obligaba a su hijastra de 14 años a beber alcohol y drogarse para abusarla sexualmente

La Policía Metropolitana de Ibagué llevó a cabo la captura de un hombre de 28 años en el barrio Restrepo bajo órdenes judiciales, acusado del delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Este operativo se desarrolló dentro de la estrategia País y fue encabezado por la Unidad Básica de Investigación Criminal, según informaron las autoridades. El individuo, presuntamente, no solo realizaba tocamientos indebidos, sino que también incitaba a la menor a consumir licor y sustancias psicoactivas.

Los hechos que se le imputan habrían ocurrido entre 2013 y 2022 y afectan directamente a su hijastra, según las investigaciones preliminares.

Alexander Cendales Durán, comandante del Distrito Uno de Policía, expresó su compromiso con la protección de los menores de edad y detalló que el capturado fue trasladado a un centro carcelario bajo medida de aseguramiento intramural.

“Los delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, siguen siendo uno de los principales objetivos de la Policía Metropolitana de Ibagué, continuaremos realizando actividades de prevención, vigilancia y es esta lucha frontal con los delitos sexuales ratificando nuestro compromiso con su protección. Continuaremos realizando actividades de prevención y vigilancia para combatir los delitos sexuales y proteger a los más vulnerables”, indicó el coronel en un comunicado, citado por medios como el Nuevo Día y Alerta Tolima.

La aprehensión refuerza la misión de las fuerzas de seguridad en luchar frontalmente contra los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, según indicó la Policía Metropolitana de Ibagué. Con esta captura, las autoridades buscan llevar ante la justicia a quienes atentan contra los derechos de los menores.

Concejal de Bogotá acusa de abuso sexual a presidente del Club Deportivo Mushudo

El concejal de Bogotá Juan Manuel Díaz denunció a James Venegas, presidente y profesor del Club Deportivo Mushudo, acusándolo de abuso sexual.

Según Díaz, menores de 13 y 15 años habrían sido víctimas en academias deportivas de los barrios La Belleza y Ciudad Berna. Además, Díaz afirmó que el profesor también habría abusado de su propia hija.

Las víctimas relatan que Venegas utilizaba su posición de confianza para acosarlas y manipularlas. Una víctima declaró en un audio recogido por Díaz que Venegas la besaba y tocaba inapropiadamente, pidiendo relaciones sexuales. Otra víctima relató temerle y comentó un incidente en una bodega.

“Él me besa, me toca y se hacía la víctima, hacía que estaba arrepentido, que no iba a volver a pasar pero seguía pasando. Aprovechaba cualquier segundo que nadie lo estuviera viendo para tocarme algo; él se me insinuaba me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo, que si yo quería experimentar le podía decir y él me manipulaba para que yo no dijera nada”, aseguró una de las víctimas, en un audio recogido por el concejal Díaz.

Durante un debate en el Concejo de Bogotá sobre la prevención del abuso sexual infantil, Díaz cuestionó la seguridad en actividades extracurriculares y denunció la falta de acción judicial, ya que no se ha emitido ninguna orden de captura contra Venegas, permitiéndole seguir dictando clases.

Padres de las víctimas expresaron su preocupación ante el Concejo. Una madre comentó lo devastador que ha sido para su familia y la lentitud del proceso judicial. Otro padre lamentó el silencio de los niños manipulados por el abusador.

De acuerdo con un informe de Medicina Legal, entre enero y abril de 2024 se realizaron 5.889 exámenes médico-legales por presunto delito sexual en Colombia, y el 72% de los casos en 2023 involucraron a familiares o amigos cercanos a las víctimas. Díaz resaltó la necesidad de un plan de acción real para la protección de menores y criticó que estas situaciones se vean solo como estadísticas.

Datos de la plataforma SIEDCO indican que en los primeros dos meses de 2024 se denunciaron 187 casos de acto sexual con menores de 14 años, 96 de acceso carnal abusivo y 37 de acto sexual violento.