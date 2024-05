Camila Avella habló de su experiencia en Miss Universo y de sus contrincantes pasivo-agresivas: “Yo no hacía caso”

Camila Avella habló de los comentarios "pasivo-agresivos" que recibió durante sun paso por Miss Universo 2023 - crédito @camiavellam/Instagram

Miss Universo 2023 marcó un hito en su larga historia, pues fue el primero en el que participó una mujer madre de familia. Esa participante fue Camila Avella: la representante de Casanare, elegida como Miss Universe Colombia, no sin cierta resistencia por parte del público que consideró a otras candidatas –y en particular a la representante de Buenaventura, Lina María Hurtado– como la ganadora.

Pese a ello, Avella emprendió el viaje a San Salvador, lugar donde se llevó Miss Universo 2023. Allí ratificó el favoritismo que tenía entre varios de los expertos y jurados del certamen, al llegar al Top-5 en una edición en la que la corona quedó en manos de la representante de Nicaragua, Sheynnis Palacios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Mientras Miss Universe Colombia 2024 ya se desarrolla en Barranquilla con todas las actividades previas a la gala de coronación que tendrá lugar el próximo domingo 2 de junio en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. En dicha gala, que dará inicio a partir de las 6:00 p. m. a través del Canal RCN, Avella entregará la corona a la nueva Miss Universe Colombia que representará al país en la edición 73 del certamen de belleza universal que se llevará a cabo en Ciudad de México.

Camila Avella alcanzó el Top 5 en Miss Universo 2023, celebrado en El Salvador - crédito REUTERS/Jose Cabezas

Los recuerdos que deja Camila Avella en Miss Universe Colombia

La actual Miss Universe Colombia pasó por el matutino Buen día, Colombia del Canal RCN y allí habló de distintos aspectos, desde su experiencia como madre, hasta su paso por el certamen de belleza. Uno de los detalles que llamó más la atención tuvo que ver con lo que Avella respondió cuando uno de los presentadores le preguntó si le “tiraban duro” las otras candidatas como parte de la competencia.

“En mi caso, pude compartir con niñas extremadamente lindas y muy buenas personas. Obviamente que la inseguridad que tenemos las mujeres la podemos reflejar en otras, sin hacerlo de aposta. Pero, recibí muchos comentarios pasivo-agresivos, por parte de algunas personas, pero no me afectaban emocionalmente”, afirmó la cesarense.

Acto seguido, recordó uno de estos comentarios que recibió por parte de una de las candidatas. “Una de ellas me dijo: ‘Qué pesar dejar a tu hija Amelia sola, abandonada’. Entonces yo no hacía caso y no entraba a defenderme porque no estaba en disposición de hacerlo”, explicó.

Camila Avella fue la primera candidata en la historia de Miss Universo que participó siendo madre de familia - crédito AP/Moisés Castillo

En ese sentido, Camila fue muy clara en la importancia de mostrar temple en esa clase de situaciones, así como autoconfianza. “Tengo muy claro lo buena madre y esposa que soy y ese tipo de comentarios no me afectaban. Si la próxima reina no llega con inteligencia emocional a este reinado no sirve”, sentenció.

En lo que se refiere a sus expectativas, Avella reconoció que esperaba llegar a cierta instancia, pero nunca esperó llegar tan lejos como lo hizo. “Yo solo esperaba pasar al ‘top’ 16, lo demás para mí era ganancia y eso era importante. Lo que venga, lo que Dios quiera y me lo gocé, nada, solté, me dio muchos nervios y la responsabilidad de dejar a Colombia en lo más alto era importante “, indicó.

Con relación a las candidatas que completaron el podio, la nicaragüense Sheynnis Palacios, la tailandesa Anntonia Porsild, y la australiana Moraya Wilson, no tuvo dudas en afirmar que “las tres mujeres que estaban ahí se lo merecían”. En lo que se refiere a las lecciones que le dejó esta experiencia, destacó que “lo que me llevó del concurso es que gané experiencia, visibilidad y el poder representar a mi país y ya lo que venga es ganancia absoluta”, puntualizó.