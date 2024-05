Manuela Gómez se cansó de las críticas por cómo lleva su embarazo: “Yo sé cómo hago mis cosas”

Desde que supo que sería madre, Manuela Gómez ha mantenido informado a sus seguidores sobre esta etapa- crédito manugomezfranco1 / Instagram

La influencer y empresaria Manuela Gómez se encuentra en una etapa crucial de su embarazo, de acuerdo a sus palabras a través de sus redes sociales.

Gómez compartió con sus seguidores cada paso del proceso, incluyendo una noticia preocupante sobre la salud de su bebé, a la que llamó Samantha.

En un control médico reciente, uno de sus doctores informó que la bebé estaba por debajo del peso promedio para su etapa de gestación. La empresaria explicó que “la bebé está muy flaca, está por debajo del promedio. Tengo que esperar quince días para hacerme otra ecografía para saber si la bebé bajó o subió. O sea, estos quince días son súper definitivos, porque la bebé está muy flaca y no sabemos qué puede pasar. Quería contarles porque la cosa no está muy positiva”, indicó la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele.

En su momento, la empresaria indicó que si el estado de salud de su hija no mejoraba los médicos tenían que inducir el parto: “Si sigue bajando el nivel, creo que me tienen que sacar la bebé, pues tengo que parir antes de tiempo y me imagino que la tendrán que meter a incubadora”.

Además, aclaró a sus seguidores que esta situación que enfrenta con su pequeña no se debe a su alimentación puesto que afirmó que ella se alimenta bien, sino al conducto de donde se alimenta su bebé: “No es por mi alimentación, yo me he alimentado bien, la doctora me dijo que no tenía nada que ver con eso (...) No tengo que comer más, ni menos, eso no tiene nada que ver con el crecimiento de la bebé, es el conducto por donde le está pasando la comida, no es suficientemente grueso”, añadió.

A pesar de esta noticia, la influencer paisa decidió mantener la calma. Siguió adelante con sus planes, uno de los cuales la llevó a Miami para comprar las cosas necesarias para la llegada de su hija. Según comentó en sus redes sociales, Gómez expresó su entusiasmo por poder realizar las compras allí. La empresaria afirmó que “me fue súper bien en el vuelo, ya llegué a ‘los Miamis’, porque me vine de shopping para comprarle las cositas a la niña…”.

La creadora de contenido, que acumula cerca de dos millones y medio de seguidores en Instagram, aprovechó esta plataforma para responder a las críticas recibidas durante su embarazo. En un video publicado en sus historias, mencionó de forma irónica y directa que “como decían por ahí: ¡ay, no!, es que tan muerta de hambre, cómo se le ocurre tener una niña y no comprarle nada. ¡Ay, mi amor!, yo sé cómo hago mis cosas y la que puede, puede, y si no puede, pues que aplauda mientras le dan la visa. Ahí va el indirectazo, mi amor”.

El viaje a Estados Unidos no solo tuvo el propósito de hacer compras, sino también de reafirmar su decisión de cómo enfrentar las críticas y continuar con sus planes. Gómez ha permanecido optimista y enfocada en brindar lo mejor para su hija, aún en medio de las preocupaciones médicas que enfrenta. La joven manifestó su determinación de seguir adelante y aseguró sentirse bien tras el vuelo.

Gómez ha mantenido a sus seguidores informados desde el inicio de su embarazo, compartiendo tanto los momentos felices como las preocupaciones que han surgido a lo largo del camino. Su decisión de comprar en Miami también refleja su deseo de ofrecer lo mejor para su hija, a pesar de las adversidades. El próximo control médico será decisivo para conocer la evolución del peso de Samantha, un período que Gómez compartirá con sus seguidores.