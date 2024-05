Rafael Santos dio a conocer cuál fue la última voluntad de Diomedes Díaz antes de morir: “Me encargó de todo”

Rafael Santos reveló la última conversación que tuvo con su padre Diomedes Díaz, antes de su muerte - crédito @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

A propósito de la muerte de ‘Mamá Vila’, madre del Cacique de La Junta, Rafael Santos, el mayor de los hijos varones de Diomedes Díaz, reveló detalles de los últimos recuerdos que tiene junto a su padre por quien dejó de beber licor.

“No me gusta tomar, porque cuando tengo un trago en la mano me acuerdo de mi papá y me pongo a llorar. Con él fue la última persona con la que tomé”, recordó.

El cantante vallenato contó que su papá le expresó antes de morir cuál era su voluntad: “Él me dijo días antes de fallecer: ‘Hijo, cuando yo me muera quiero que me representes y te encargues de todo’”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Para Rafael Santos la misión que le encargó su padre no ha sido nada fácil ya que prefiere pensar que el Cacique de La Junta continúa vivo. “Cuando suena su música en la casa yo siento que él está ahí, para mí el sigue con nosotros. Seguir su legado no es sencillo porque siento que él no se ha ido”, relató el artista.

Con la confirmación del fallecimiento este 14 mayo en la Clínica del Cesar de Elvira Maestre, mamá del icónico cantante vallenato Diomedes Díaz y quien fuera gran influencia en la carrera del artista, el público seguidor de la dinastía Díaz, trajo a la memoria varias de las muertes que ha tenido la familia entre ellas, la del Cacique.

Pese a que Rafael Santos no es el primogénito de Diomedes Díaz como se cree, sí es el mayor de los hombres que tuvo el cantante, pues recordemos que Bertha Mejía: Fue el primer amorío de Diomedes Díaz, con quien tuvo a su primera hija: Rosa Elvira Díaz Mejía.