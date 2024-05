Daniel Quintero afirma no estar detrás de la demanda contra el nombramiento de Carlos Carrillo en la Ungrd

Daniel Quintero aseguró a través de su cuenta de X que no ha pedido demandar el nombramiento de nadie - crédito Colprensa

No cesan los encontrones entre el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, luego de que se conociera la demanda contra el nombramiento de Carrillo como director de la entidad.

En la petición presentada ante el Consejo de Estado por el excandidato al Concejo de Medellín por el partido Independientes, Andrés Pineda, se justifica que Carlos Carrillo no cuenta con la experiencia necesaria para ejercer el cargo como director de la Ungrd.

Carlos Carrillo, director de la Ungrd - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Por tal motivo, el funcionario en el Congreso de la República aseguró que la molestia del exalcalde de la capital de Antioquia estaría vinculada con la suspensión del giro de recursos a Corpourabá y Corantioquia, dos compañías autónomas regionales que están bajo sospecha luego de los escándalos de corrupción que han salpicado la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd.

“El señor Quintero está muy bravo y me demandó ante el Consejo de Estado mi nombramiento... O no lo hizo él, lo hizo a través de su mandadero. Están tan bravos porque detuve los 141.000 millones que iban a Corpourabá y Corantioquia y el presidente me dio su respaldo. No sale un peso hacia esas dos entidades y está furioso el quinterismo”, aseveró Carrillo.

Ante las palabras del director de la entidad, Daniel Quintero a través de su cuenta de X, afirmó que se trata de una “salida en falso”, razón por la cual le solicitó “enfocarse en su misión”.

“No he demandado ni mandado a demandar el nombramiento de nadie. Ando fuera del país dedicado a asuntos personales. Ahora, es mejor que se acostumbre a las demandas: los funcionarios tenemos que estar siempre prestos a que nos investiguen por acción y por omisión. Entre más mejor”, manifestó Quintero.

El exalcalde también desmintió tener relaciones con las corporaciones Corpourabá y Corantioquia, tal como lo aseguró Carlos Carrillo en el Capitolio Nacional.

“Después de probar que Carrillo mintió cuando dijo que teníamos cuotas en la Ungrd, ahora dice que donde las tenía era en Corpourabá y Corantioquia. Invito al director a que hable con el señor presidente y le pregunte a él a quién le entregó estas entidades. Cuando el presidente le diga que no fue a mí, debería ponerse a trabajar y dejar su etapa de concejal para otro tiempo. Ahora es director”, indicó el el exalcalde de Medellín.

Además, agregó que “Carrillo anunció que no hará nada para resolver el problema de la Mojana. Pobre gente”. Posteriormente afirmó que el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mantuvo en el cargo de secretario general al sobrino de Iván Name.

“El director Carrillo mantuvo en la secretaría general al sobrino de Iván Name. Allí reposan cajas de pruebas sobre todos los escándalos de corrupción en la Ungrd. Iván Name está siendo investigado por corrupción en la Ungrd. Algunas cajas se han perdido”, puntualizó Quintero.

El exalcalde de Medellín le aseguró a Carlos Carrillo no haber "demandado ni mandado a demandar el nombramiento de nadie" - crédito @QuinteroCalle/X

Es importante precisar que el origen del conflicto entre Carrillo y Quintero se dio ante las afirmaciones del director de la Ungrd, en donde acusó al al exmandatario distrital de manipular la asignación de puestos dentro de la entidad durante la administración de Olmedo López, al insinuar intereses ocultos detrás de tales movimientos a través de personas de confianza del exalcalde, que incluso habrían hecho parte de su entidad.

Ante los señalamientos en su contra, Quintero ha manifestado que Carlos Carrillo estaría implementando una estrategia para desviar la atención, sobre lo que serían los intereses contrarios en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Daniel Quintero ha manifestado que Carlos Carrillo estaría implementando una estrategia para desviar la atención, sobre lo que serían los intereses contrarios en la Ungrd - crédito Colprensa

“Trató de desviar la atención para otro lado, dijo que yo tenía cuotas en la nefasta administración de Olmedo López, quien hizo oposición a mi Gobierno durante cuatro años. Por esa misma razón terminó llevándose para la Unidad de Riesgo a la gente que no me quería o que se distanció de nuestro movimiento”, afirmó Quintero.