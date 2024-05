Martha Isabel Bolaños está “decepcionada” con el comportamiento de Sebastián González

La actriz no está de acuerdo con el comportamiento del actor - crédito @lacasafamososcol/Instagram

La casa de los famosos Colombia llegó a las pantallas de los televisores el 11 de febrero de 2024. En aquel domingo, 22 famosos colombianos entre comediantes, creadores de contenido, actores y modelos ingresaron al imponente reality con la esperanza de llevarse el premio de 400 millones de pesos y convertirse en el primer ganador por Colombia.

El formato llegó con una explosiva mezcla de celebridades, drama y entretenimiento sin precedentes, basado en el exitoso formato internacional Gran Hermano, que reúne a un grupo de personalidades reconocidas en una casa aislada donde tendrán que convivir y superar diversos desafíos. Adicionalmente, pone a prueba la fidelidad entre equipos con nominaciones, eliminaciones, enfrentando retos como la capacidad de convivencia, estrategia y trabajo en equipo.

Martha Isabel Bolaños confesó sueños húmedos con Sebastián González en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Recientemente, se produjo la prueba de salvación en la que se generó un roce entre Alfredo Redes y Martha Isabel Bolaños, por un aparente caso de juego deshonesto protagonizado por el creador de contenido. Esto llevó a que la Pupuchurra se despachara en contra de su contrincante, generando opiniones divididas en uno de los integrantes del Team Galáctico.

Se trata de Sebastián González, que expresó su desacuerdo con la actriz y esto llevó a que Bolaños buscara la opinión de Julián Trujillo –líder de la semana– y con quien ha forjado una amistad desde los primeros capítulos del formato. De acuerdo con la vallecaucana, no se siente conforme con el comportamiento de Sebastián González, algo que la tiene realmente “decepcionada”.

“Me decepciona porque él ha mostrado mucha sabiduría y mucha inteligencia, él me ha leído y él sabe cómo soy yo, pero que por mi comportamiento con las demás personas se retire, me decepciona. Sin embargo, como yo sé que es vital que nos mantengamos unidos, no le voy a dar valor, me voy a mantener firme porque todavía quiero tenerlo cerca”, puntualizó la actriz.

Sebastián González se despidió de ‘La casa de los famosos Colombia -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Pero esto no fue lo único que dijo la actriz de 50 años, pues también sacó a flote el análisis que ha hecho respecto a los movimientos que deben tener en la competencia en estas últimas semanas. De acuerdo con Martha Isabel, siempre estarán en la placa de nominados, porque si no es uno sentenciado por Papillentes a la salida, es el que elija la casa en la votación, por lo que “nunca tendremos un liderazgo y de una al cuarto de eliminación”.

Finalizó diciendo que deben mantenerse unidos y fuerte, es por eso por lo que, a pesar de la diferencia que siente con Sebastián, quiere mantenerlo cerca para evitar un nuevo aliado con el otro equipo que queda fuerte en competencia.

“Él no me puede etiquetar o no me puede descartar por comportamientos que yo he tenido acá que el mismo ha visto y se ha puesto de mi lado cuando ha visto la manera en la que me han atacado”, concluyó Bolaños.

La casa de los famosos Colombia tuvo un giro inesperado con la nominación triple de los famosos - crédito captura de pantalla Canal RCN

La casa de los famosos Colombia se ha convertido en un fenómeno social, generando gran revuelo en las redes y convirtiéndose en tema de conversación. Los televidentes están ansiosos por ver cómo concluye la historia de estos famosos encerrados en una casa, así como también han alzado su voz para expresar algunas incoherencias que se ven de parte de la producción.

A continuación, algunos datos interesantes sobre el programa:

- El programa se transmite de domingo a domingo de 9:00 p. m. a 10:00 p. m. por el Canal RCN y ha tenido algunas variaciones en su horario.

- También se puede ver en vivo por las plataformas digitales como Vix.

- El programa es conducido por Carla Giraldo y Cristina Hurtado, en otro de los formatos interactúan Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.