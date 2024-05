Carolina Cruz reveló cómo conoció a su novio

La presentadora colombiana contó cómo conoció a su pareja -crédito @jamil_farah/Instagram

En una reciente interacción a través de la red social Instagram, la presentadora oriunda del Valle del Cauca abrió su corazón al compartir detalles sobre su vida personal y su relación con Jamil Farah, el piloto que 12 años menor, con el que lleva más de un año de romance.

La presentadora tiene una gran comunidad en las redes sociales de más de 7 millones de seguidores, a través de las plataformas digitales la colombiana revela detalles acerca de su relación con Farah. Esta vez en una dinámica de preguntas y respuestas sus fanáticos tuvieron la libertad de realizar todo tipo de preguntas, poniendo un especial interés en su vínculo con el joven nacido en San Andrés y Providencia.

Una usuaria preguntó: ¿Caro, dónde te conociste con tu novio? Ante el cuestionamiento la vallecaucana expresó: “De rumba, solo miradas, al otro día me empezó a seguir en Instagram y ahí empezó todo jajaja”, relató la presentadora.

Farah no dudó en buscarla en las redes sociales al volver a su casa, momento que la presentadora describe como el comienzo de todo. “Qué peligro estas redes”, añadió con emoticones de risas, resaltando cómo las plataformas digitales pueden servir de puente para conectar con personas.

¿Por qué Carolina Cruz no vive con su novio?

Carolina Cruz compartió detalles sobre su relación con Jamil Farah, indicando que no tiene planes de vivir juntos por respeto a sus hijos. Cruz resaltó la importancia de mantener su hogar como un espacio seguro para sus hijos, Salvador y Matías, fruto de su relación anterior con el actor Lincoln Palomeque.

La empresaria colombiana enfatizó que, a pesar de las especulaciones tras su separación de Palomeque, su enfoque principal se mantiene en el bienestar de sus hijos y en la preservación de la armonía familiar. “No quisiera convivir con nadie, a hoy, porque vivo con mis dos hijos y yo trato de manejar mi relación con mi actual pareja muy respetuosamente por mis hijos”, expresó en un diálogo con pódcast Mójate la palabra con Camy.

Durante su participación en el programa de la actriz y cantante Camila Jiménez, la exreina reveló cómo maneja su nueva relación sentimental, manteniéndola separada de su vida familiar. Explicó que los encuentros con Farah no se llevan a cabo en su residencia, la cual considera un espacio sagrado dedicado a sus hijos.

“Mis espacios para verme con mi pareja no son en mi casa, para eso hay otros espacios, yo lo respeto por mis hijos porque en el apartamento en el que yo vivo es el mismo en el que vivíamos antes todos como familia y para mí es como el lugar sagrado de mis hijos, yo duermo en la cama con ellos y yo respeto eso”, añadió la vallecaucana.

Además, Cruz se abrió sobre cómo enfrenta temas de fidelidad y celos en sus relaciones, describiéndose como una persona leal y poco propensa a la toxicidad: “Soy cero tóxica, cero celosa, jamás haré un reclamo sin tener una razón o motivo, pero si me dan motivos sí. A cualquier mujer le dan celos que tú estés en un lugar con tu pareja y no te respete y le empiece a coquetear a otra mujer delante tuyo, no es chévere, no te hace sentir bien”, indicó la presentadora.

La empresaria agregó que es una mujer “demasiado independiente” por esa razón es “muy relajada”. “Es un tema que me toca manejar a mí, soy extremadamente independiente, y muy que lo puedo sola, tengo una energía masculina demasiado fuerte, desde pequeña me tocó coger las riendas de mi casa”, finalizó la modelo.