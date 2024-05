Nuevos chats probarían que Olmedo López y Sandra Ortiz citaron a Iván Name en un hotel de Bogotá

Según Sneyder Pinilla, Name habría recibido $3.000 millones para impulsar reformas en el Congreso - crédito Senado de la República y Ungrd

El escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue dando de qué hablar. Recientemente, se conocieron nuevos detalles que vincularían a funcionarios del Gobierno con el entramado, también conocido como la “Sneyderpolítica”.

Se trata de unos chats en los que se evidencian repetidas llamadas hechas por la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, al exdirector de la Ungrd Olmedo López. Las comunicaciones fueron realizadas vía WhatsApp y, según se observa, no obtuvieron respuesta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, en otro chat, Ortiz sí se logra contactar con López por medio de mensajes de texto. En la conversación, con fecha del 25 de septiembre, la exfuncionaria escribe:

“Buenos días, director. Se cambió el lugar de la reunión para la suite del Tequendama”. Seguido, le envío un contacto con el nombre ‘presidente Senado Iván Name’, otro de los implicados en el escándalo de corrupción.

A través de WhatsApp, la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortíz, se comunicó con Olmedo López, director de la Ungrd - crédito Redes sociales

Esta conversación demostraría que Olmedo López y Sandra Ortiz coordinaron las reuniones para la presunta entrega de dineros que iban direccionados a miembros del Congreso de la República y que, según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, se habrían concretado para el apoyo de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

Según Pinilla, se entregaron $4.000 millones en total, distribuidos de la siguiente manera: $3.000 millones fueron enviados, a través de intermediarios, a Iván Name, y $1.000 millones directamente a Andrés Calle, presidente de la Cámara, en su residencia en Montería. “La orden de conseguir los 3.000 millones para Name y los 1.000 millones para Calle la recibí de López”, afirmó el exfuncionario en una entrevista con Semana.

Los fondos para estos supuestos sobornos tendrían su origen en un contrato cuestionado para suministrar agua a través de carrotanques en La Guajira, el cual estaría plagado de sobrecostos estimados en $46.000 millones.

Name se defendió ante los señalamientos de Sneyder Pinilla

Durante una sesión en plenaria del Senado, Iván Name afirmó no tener relación alguna con Sneyder Pinilla y dijo estar dispuesto a responder ante la justicia, si es necesario, pues el congresista se mantiene en su inocencia:

“Se me ha señalado de manera directa como ejecutor de actos de corrupción. Me sostengo en la rectitud de mis actos. Ante la justicia responderé por lo que se me señale. Estoy dispuesto a atravesar la plaza de Bolívar para asistir, para acudir a mi juez natural, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Name.

Iván Name aseguró que siempre ha combatido las reformas sociales del Gobierno - crédito @SenadoGovCo/X

Uno de los argumentos que puso de presente para defenderse de las acusaciones en su contra, las cuales calificó como “infundadas”, fue que desde siempre ha estado en contra de las reformas planteadas por el Gobierno: “No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos”.

Agregó: “Me defenderé de las acusaciones como me he defendido de todos los infundios de los que he sido objeto, esta infamia no habrá de derribarme”. Y aseguró que todo se trató de una “mentira, una calumnia que me hayan fletado”.

Name también arremetió directamente contra Sneyder Pinilla y cuestionó sus declaraciones sobre lo relacionado con el escándalo de corrupción en la Ungrd. Aseguró que son, “acusaciones infundadas realizadas por un corrupto que se encuentra en una encrucijada judicial”.

Finalmente, envió una pulla a sus opositores y a quienes lo critican por estar en medio de la polémica que hoy enreda al Gobierno actual: “Hace parte de nuestra naturaleza el anticiparnos a las crucifixiones para lamentarnos. El país sabe con claridad, nunca busqué, nunca he delirado como el escenario y el protagonismo, como otros que se han hecho a punta de hablar mal de las instituciones y de los hombres. A mí me eligieron una insólita noche, las nobles lágrimas, la piadosa actitud de nuestros padres y madres de la patria”.