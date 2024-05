Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo se pelearían la presidencia de cara a 2026, según encuesta del CNC: empezó la puja

Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto de acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría - crédito Colprensa - REUTERS

Se conoció el jueves 9 de mayo de 2024 la encuesta efectuada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y contratada por Semana, que entrega –a dos años para que se efectúen los comicios— el primer medidor de las fuerzas con miras a las elecciones presidenciales de 2026, en pro de elegir el sustituto de Gustavo Petro Urrego; en medio del ambiente de polarización en el país en el que el jefe de Estado ha empezado a promover un proceso constituyente, y los rumores de reelección.

De acuerdo con la medición, Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo, dos viejos contendores políticos por las banderas del centro, parten en punta en el favoritismo de los consultados, en una baraja en la que fueron incluidas otras personalidades, como la exmandataria de Bogotá Claudia López, el exlacalde de Medellín Daniel Quintero, la senadora María Fernanda Cabal, el hoy director del DPS, Gustavo Bolívar, y la vicepresidenta Francia Márquez.

Juan Manuel Galán fue precandidato de la coalición Centro Esperanza en los comicios del 2022, en los que perdió con Sergio Fajardo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo picaron en punta

El director del Partido Nuevo Liberalismo, hijo del asesinado excandidato presidencial Luis Carlos Galán y hermano del actual alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, marca un 13% de favoritismo; frente a un 12% del exgobernador de Antioquia y dos veces aspirante al cargo más importante de la nación; en lo que se perfila, de entrada, una cerrada lucha por quienes podrían estar en el tarjetón, con miras a la jornada electoral próxima.

Aunque algunos la consideran una “foto” lejana pensando en la contienda, sería una muestra de que los consultados se cansaron del ambiente de división que se vive en el país, entre los seguidores de Petro y los cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez; y estarían dispuestos a darle la oportunidad a una opción de centro que sea capaz de crear canales de convergencia, en momentos en que los escándalos de corrupción salpican a unos y otros.

La exalcaldesa Claudia López parece haber perdido respaldo en los últimos días, por parte de los encuestados - crédito @ClaudiaLopez/X

Por su parte, López –que recientemente renunció a la Alianza Verde– se ubica en el tercer lugar, con un 9%, cuando empezó con un registro del 20% de acuerdo a la mención que hizo el medio sobre sus prematuras opciones de llegar a la Casa de Nariño. En tanto, Cabal, que enarbola las banderas del Centro Democrático, ya registra un 8% de respaldo, con lo que supera a la vicepresidenta Márquez, la ficha más destacada del petrismo, que tiene en su haber un 7%.

Más atrás, con un menor porcentaje, se encuentran nombres como el de Bolívar, Quintero, la senadora María José Pizarro y la ministra Susana Muhamad, otras de las fichas del actual mandatario que, a decir verdad, aún no despegan. El también congresista Miguel Uribe, y otras figuras como el exministro Alejandro Gaviria, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el actual concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, completan el grupo de posibles opciones con miras a la elección.

Llama la atención que un 14% de los encuestados aún no se identifica con un candidato en particular, a lo que se suma un 4%, quienes dicen no saber o no responder ante la única pregunta.

Francia Márquez es la que mejores números registra por los sectores afines al presidente Gustavo Petro - crédito Carlos Ortega/EFE

Estos son los resultados de la encuesta del CNC de cara a las elecciones presidenciales 2026

Juan Manuel Galán: 13%

Sergio Fajardo: 12%

Claudia López: 9%

María Fernanda Cabal: 8%

Francia Márquez: 7%

Gustavo Bolívar: 6%

Daniel Quintero: 5%

María José Pizarro: 5%

Miguel Uribe: 4%

Alejandro Gaviria: 3%

Germán Vargas Lleras: 2%

Juan Daniel Oviedo: 2%

Susana Muhamad: 1%

Voto en blanco: 5%

Ninguno: 14%

No sabe / no responde: 4%

Ficha técnica de la encuesta

De acuerdo con la firma encuestadora, se consultaron en esta medición, financiada por el mencionado medio de comunicación, un total de 1.030 personas de manera presencial, entre el 7 y el 9 de mayo de 2024, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,4%. Fueron objeto de estudio hombres y mujeres mayores de 18 años, en las principales ciudades del territorio nacional, siendo las principales Bogotá, Medelín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.