Policía fue víctima de fleteo dentro de un conjunto residencial: uno de los asaltantes resultó muerto y la hija del uniformado herida

Ni la fuerza pública parece salvarse de la delincuencia en Bogotá y sus alrededores. En la noche del martes 7 de mayo, un agente de Policía y su hija menor de edad fueron víctimas de la modalidad de fleteo dentro de su conjunto residencial en la comuna Chicó de San Carlos (Soacha).

Según informaron las autoridades, el uniformado estaba de civil y había retirado treinta millones de pesos de una entidad bancaria en el centro comercial Mercurio.

Se cree que fue fichado por la banda delincuencial, que logró seguirle la pista e ingresar a su conjunto residencial sin levantar sospechas, hasta cruzarse nuevamente con él y su hija en la zona de parqueaderos.

Al bajar de su vehículo, el agente fue abordado por los dos ladrones y, en respuesta, accionó su arma de dotación, iniciando así una ráfaga de disparos que se escuchó en todo el sector de San Carlos.

“Iban a poner en marcha el fleteo cuando me llamaron de la otra portería. Pegué la carrera y no me di cuenta (de lo que estaba pasando atrás). Escuché los disparos ya estando al otro lado de los bloques, pero no pensé que hubiera sido acá adentro”, comentó en entrevista para El ojo de la noche uno de los residentes de la comuna.

Unidades de la Fiscalía y la Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) pasaron la noche en el conjunto revisando las cámaras de seguridad e intentando dar con el modus operandi de esta banda que, en medio del tiroteo, perdió a uno de sus miembros.

“Posiblemente (los fleteros) venían en moto. El delincuente cayó como a unos 15 metros del carro del señor al que iban a hacerle el robo. Pero yo no vi a la muchacha (su hija), la verdad es que no la vi. Pero sí me di cuenta cuando salió el carro a toda para el hospital”, agregó.

La hija del Policía también resultó herida. De ahí que, a unas semanas del pago de la prima, la institución insistiera en la necesidad de solicitar acompañamiento al momento de retirar altas sumas de dinero.

