Karol G y Feid demuestran que su amor sigue más sólido que nunca con emotiva publicación

La pareja sigue deslumbrando a sus seguidores con publicaciones en las que demuestran que su amor sigue sólido - crédito Karol G / Instagram

Sin lugar a duda, Karol G se ha convertido en una de las artistas más representativas del género urbano en el gremio de las mujeres. Elegida Mujer del Año por la Revista Billboard y siendo una de las invitadas al MET Gala que se realizó el lunes 6 de mayo en Nueva York, la ubican como una de las latinas más relevantes de la temporada junto a la colombiana Shakira.

Recientemente, la artista publicó un carrete de fotografías después de haber concluido su gira de conciertos Mañana será bonito Latam por diferentes ciudades de Latinoamérica. Aunque la artista logró subir la temperatura en las redes sociales al aparecer posando frente al espejo con diminutos vestidos de baño y dejando ver su esbelta figura, una postal llamó la atención entre sus seguidores.

Karol G apareció abrazada en una publicación junto a Feid y encendió las redes sociales - crédito @karolg/Instagram

Se trata de una fotografía en la que aparece felizmente abrazada por Feid, lo que confirmaría una vez más el buen momento por el que su situación sentimental atraviesa. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance, sus seguidores deducen que están juntos debido a múltiples publicaciones en las que cada uno reacciona con comentarios amorosos e incluso, han dejado pistas utilizando prendas de vestir del otro cuando están juntos.

La publicación de la Bichota en poco tiempo alcanzó más de tres millones de likes y miles de comentarios de los cuales destacan: “Qué chimbaaaaa, el momento que tantos estábamos esperando”; “mamacita”; “hermosos”; “no creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”; “moreeeeee, están bien preciosos los dos”; “chimba de vida reina, te mereces todo lo bonito”, entre otros.

Karol G estaría trabajando en nueva música, de acuerdo con esta publicación en sus redes sociales - crédito @karolg/Instagram

En otra de las instantáneas que subió la artista en su cuenta de Instagram, se observa que tiene un cuaderno sobre la mesa en el que, aparentemente, estaría trabajando en nuevas letras para sus canciones.

Nostalgia por no llenar su segunda fecha en Brasil

El cierre de la gira de la Bichota se llevó a cabo en Brasil; sin embargo, este no contó con la afluencia de público suficiente, por lo que la intérprete de temas como Mientras me curo del cora, Qlona y Mamiii hizo una importante reflexión en su cuenta de Instagram, dejando claro que la vida le ha enseñado que un día puedes estar en la cima, pero esto no siempre será así.

Karol G dejó emotiva reflexión en sus redes sociales después de su presentación en Brasil con el 'Mañana será bonito Latam' - crédito @karolg/Instagram

Asimismo, indicó que hace cerca de cinco años estuvo recorriendo territorio brasileño promocionando su música, lo que la llevó a entender que todo tiene un proceso y tendrá que enfocarse en un público en específico –haciendo referencia a países de Latinoamérica– y luego en otros, paso a paso y sin afanes.

“Es increíble como un día podemos tener un show de 60 mil personas y al otro uno de 13 mil y sentirse igual de lindo, igual de grande, igual de especial. La vida me sigue enseñando que nunca estamos en la cima de nada … por eso es mejor recordar de dónde vienes que creerte mucho en donde estas y así poder empezar de cero en cada lugar que sea necesario. Siempre hay un nuevo reto, nuevos desafíos, nuevos sueños por cumplir 🦋”, escribió en primera instancia Karol G.

Karol G en el escenario junto al artista brasileño Pabllo Vittar durante su paso por Brasil - crédito @karolg/Instagram

Finalmente, la colombiana se despachó en agradecimientos para los cerca de 13.000 asistentes a su concierto y confirmó que se verá nuevamente con sus seguidores en el festival Rock in Río que se llevará a cabo el 13 de septiembre y en el que fue confirmada a inicios de mayo de 2024.

“Gracias por la bienvenida, por la energía que multiplicó las personas en ese lugar y que me hizo sentir tan especial. Ayer fue mi primer show oficial en Brasil y el último de Mañana será bonito LATAM. Me llevo los momentos más lindos con ustedes 🔐 … TE AMO MUITO 💚 Obrigada”, concluyó Karol G.