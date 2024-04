Carlos Manuel Vesga confesó tener instinto asesino, además de ser neurótico: “El arte es mi terapia”

Carlos Manuel Vesga habló del trastorno que le causa pensamientos suicidas - crédito @carlosmanuelactor/Instagram

Carlos Manuel Vesga interpreta actualmente a dos de los hombres más odiados tanto en la pantalla chica con en las plataformas de streamig, pues interpreta a los villanos de las producciones ‘Devuélveme la vida’ en las noches de Caracol televisión y en la serie: ‘Secuestro al vuelo 601′ en Netflix. Sin embargo, aclaró que él no es como sus personajes.

No obstante, el actor bogotano de 48 años de edad sí causó miedo entre sus seguidores al confesar que padece un trastorno que le produce pensamientos suicidad, además de considerarse una persona neurótica.

El actor Carlos Manuel Vesga es uno de los artistas más queridos del país. Pues con sus personajes se ha ganado el corazón de los colombianos, ya que generalmente están cargados de drama, él a hecho parte de importantes producciones como Amor sincero, Escobar el patrón del mal, Corazones blindados, La prepago, Laura, la santa colombiana, Celia, Contra el tiempo, El Bronx, Noticia de un secuestro, entre otras producciones que lo han hecho merecedor de importantes reconocimientos. Aun así, esta vez, despertó conmoción al revelar que se cree capaz de cometer un homicidio múltiple. “Un día de estos voy a entrar a un Mc Donald’s con una ametralladora”.

Carlos Manuel Vesga, actor de 'Devuélveme la vida' reveló trastorno que padece

Este 2024 ha sido un año exitoso para Carlos Manuel Vesga, ya que se encuentra al aire con varios proyectos televisivos que lo tienen posicionado, puesto que también hacer parte de Tres caínes, telenovela que se repite en el Canal RCN. Este fenómeno ha generado que al actor lo inviten a diferentes programas en diversos medios de comunicación. Justamente fue durante su paso por la cabina de la emisora radial Los 40 principales Colombia que sacó a la luz su problema cuando conversaba con el equipo periodístico del segmento llamado Los impresentables.

Allí Vesga contó que nunca ha tenido problemas con el personal de las producciones en las que ha trabajado, incluso mencionó que si le preguntan a las maquilladoras, directores y demás, siempre darán buenas referencias de él.

“Estoy seguro de que les van a decir Carlitos es divino, él es un amor (…) y es porque la gente no sabe del instinto asesino que contengo contantemente, no por ellos, sino por mí, porque yo soy neurótico”, afirmó.

Carlos Manuel Vesga actuó junto a Mafe Walker en 'Secuestro al vuelo 601'

Lo que pocos saben de Carlos Manuel Vesga

Pese a que el actor aseguró ser una persona pasiva de la que cualquiera que pertenezca a su círculo laboral hablará bien, sorprendió al agregar que: “Yo soy muy amable y me contengo mucho, pero un día de estos voy a entrar a un Mc Donald’s con una ametralladora”.

La mesa de trabajo se río, pero a la vez se sorprendió de las palabras del actor, quien aseguró que eso sucedía cuando no se controlaba este tipo de trastorno; sin embargo, hizo énfasis en la manera en la que lo maneja. “Entro al set hago mi oficio que es lo que más me gusta y esa es la mejor catarsis, de todo lo otro”.

Para dar crédito a su revelación, Carlos Manuel compartió anécdota sobre una expareja que era psicoterapeuta, en algún momento ella le dijo “menos mal, usted tiene el arte, porque si no tuviera el arte usted estaría con camisa de fuerza”.

Carlos Manuel Vesga habló de su relación con Marbelle

Por otra parte, el actor bogotano recordó lo bien que se la lleva con Marbelle, cantante con la que sostiene una bonita amistad desde que trabajó con ella en la telenovela que contó la vida de la artista llamada Amor sincero, “Me enteré de que ella insistió mucho en que yo debía ser el actor que le diera vida a su padre y a hoy todavía nos llevamos muy bien, creamos un vínculo muy bonito”, agregó.

“Me encanta Carlos Manuel Vesga como actor y qué voz por Dios”, “un actorazo, la primera vez que lo vi fue en esa novela de Marbelle y me pareció espectacular”, “Excelente ser humano, gran actor, muy transparente. Muy buena entrevista”, “me encanta este actor, desde que lo recuerdo que lo veo en televisión ha sido mi amor platónico”, “El mejor papel el de “Soñar no cuesta nada “, estos fueron algunos de los comentarios que recibió el actor en la entrevista.