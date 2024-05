Karol G cerró su ‘Mañana será bonito Tour’ en Brasil con menos asistencia de la habitual: compartió emotiva reflexión

Karol G no logró convencer a los brasileños para su 'Mañana será bonito Latam' y solamente acudieron a la cita 13.000 fans - crédito Infobae

Karol G se ha convertido en una de las artistas más importantes de la música latina y del género urbano en lo que se refiere al gremio de las mujeres. La artista llevó su Mañana será bonito Tour por diferentes países de Latinoamérica, logrando una considerable asistencia de público en ciudades como Bogotá y Medellín, donde tuvo dos fechas y Chile, que contó con tres presentaciones.

El cierre de la gira de la Bichota se llevó a cabo en Brasil; sin embargo, este no contó con la afluencia de público suficiente, por lo que la intérprete de temas como Mientras me curo del cora, Qlona y Mamiii hizo una importante reflexión en su cuenta de Instagram, dejando claro que la vida le ha enseñado que un día puedes estar en la cima, pero esto no siempre será así.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karol G dejó emotiva reflexión en sus redes sociales después de su presentación en Brasil con el 'Mañana será bonito Latam' - crédito @karolg/Instagram

Asimismo, indicó que hace cerca de cinco años estuvo recorriendo territorio brasileño promocionando su música, lo que la llevó a entender que todo tiene un proceso y tendrá que enfocarse en un público en específico –haciendo referencia a países de Latinoamérica– y luego en otros, paso a paso y sin afanes.

“Es increíble como un día podemos tener un show de 60 mil personas y al otro uno de 13 mil y sentirse igual de lindo, igual de grande, igual de especial. La vida me sigue enseñando que nunca estamos en la cima de nada … por eso es mejor recordar de dónde vienes que creerte mucho en donde estas y así poder empezar de cero en cada lugar que sea necesario. Siempre hay un nuevo reto, nuevos desafíos, nuevos sueños por cumplir 🦋”, escribió en primera instancia Karol G.

Karol G en el escenario junto al artista brasileño Pabllo Vittar durante su paso por Brasil - crédito @karolg/Instagram

Finalmente, la colombiana se despachó en agradecimientos para los cerca de 13.000 asistentes a su concierto y confirmó que se verá nuevamente con sus seguidores en el festival Rock in Río que se llevará a cabo el 13 de septiembre y en el que fue confirmada a inicios de mayo de 2024.

“Gracias por la bienvenida, por la energía que multiplicó las personas en ese lugar y que me hizo sentir tan especial. Ayer fue mi primer show oficial en Brasil y el último de Mañana será bonito LATAM. Me llevo los momentos más lindos con ustedes 🔐 … TE AMO MUITO 💚 Obrigada”, concluyó Karol G.

Karol G tuvo poca asistencia a su concierto en Brasil que contó con varios invitados del territorio carioca - crédito Luciano González

La publicación de Karol G alcanzó más de 2,3 millones de likes y entre los comentarios de apoyo a la cantante antioqueña destacaron algunos, como por ejemplo: “Eres impresionante Carolina”; “qué buenoooooo amor!!!! Qué bueno leer lo que escribes!!! Qué lindo que seas consciente de todo!!!!! Por eso eres grande”, otros recordaron que en su paso por Bogotá no tuvo un solo invitado y criticaron su falta de calidez con los capitalinos.

Karol G confirmada para Rock in Río en Brasil

Así lo dieron a conocer los organizadores del evento en sus redes sociales - crédito @rockinrio/Instagram

De acuerdo con la organización del Festival Rock in Río, Karol G será cabeza de lista en evento de música que se desarrollará en Brasil el próximo 20 de septiembre en el Palco Mundo, en el que estarán artistas como Katy Perry y Mariah Carey. Así las cosas, la colombiana tiene una nueva oportunidad de poner a vibrar a los brasileños con su imponente show en el escenario.

A través de un mensaje replicado en la cuenta de Instagram del festival, la colombiana confirmó su participación: “Cerrando la alineación del escenario mundial en Dia Delas con una llave de oro y llevando el reggaeton y el trap latino a otro nivel, próximamente @karolg ✨ ¿Quién está listo para cantar Tusa conmigo? 🕺 #KAROLGnoRockinRio #RockinRio2024 #RockinRio40anos #DiaDelas”.