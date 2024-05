El reingreso de Sebastián González a ‘La casa de los famosos Colombia’ desató una oleada de memes

Diana Ángel, Pantera, Sebastián González, Karen Sevillano y Ornella fueron los nominados 'La casa de los famosos Colombia' semana catorce - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

El capítulo 92 de La casa de los famosos Colombia fue una de las noches de eliminación con más sorpresas de todas las que lleva el programa al aire, pues ninguno de los miembros del team galáctico había recibido una votación tan alta.

El actor Sebastián González, con una votación del público de 45,25%, superó las expectativas de sus compañeros que lo acompañaron en el cuarto de eliminación. A juzgar por la manera en la que reaccionaron, ningún participante tenía en su mente que el team de los Galácticos lograría superar el apoyo que los Papillentes han recibido de los espectadores a lo largo de las semanas que llevan en competencia.

La decisión del público convirtió al actor en el primer participante en regresar al programa, producción del Canal RCN y la aplicación de streaming Vix. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues miles de personas publicaron en sus redes sociales memes y comentarios humorísticos sobre lo ocurrido.

Los internautas han expresado felicidad por el reintegro de Sebastián González al reality - crédito X/@mafe_rocks

Los millones de seguidores que apoyan a los Galácticos mostraron su alegría por la noticia. En redes sociales se pueden leer varios comentarios sobre este momento, ya que a pesar de que su equipo cuenta solo con tres integrantes a diferencia de los Papillentes, que tenían siete, lograron su cometido y salvaron a Sebastián.

Reacciones de los intenautas ante el reingreso de Sebastián González al reality - crédito X/@commentsLCDLF

Algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes son: “Buen trabajo, galácticos. Lo dimos todo. Sebas es el primer salvado”; “Eres un tipazo. Mereces siempre apoyo. Julián y tú los mejores”; “Yupi, que bacano seguir ayudando a los galácticos”, expresaron los seguidores del programa.

Sebastián Gonzalez, le agradeció a los fans del programa La casa de los famosos Colombia por salvarlo - crédito Instagram/@lacasadelosfamososcolmbia1

Ante miles de reacciones de los internautas, el actor no dudó en agradecer a los colombianos que lo apoyaron el la noche de eliminación. “Me quedé en shock porque, por un momento, pensé que me iba a ir de la casa, muchísimas gracias por sus votos y por haber confiado en mí. Gracias Colombia”, expresó González en un video publicado en la cuenta de Instagram del programa.

Diana Ángel, la última eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Diana Ángel fue la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y su salida tuvo reacciones dentro y fuera de la competencia - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Por estos días, la competencia ha dado de qué hablar, pues a los televidentes también les sorprendió la eliminación de la actriz Diana Ángel, reconocida por su participación en varias producciones nacionales como Francisco, el matemático, De pies a cabeza, Clase aparte, Prisioneros del amor y la Hija del Mariachi, entre otras.

Al momento de su salida, la actriz no dudó en darle las gracias a sus compañeros por el apoyo y los momentos vividos durante su estadía en el reality. Además, con nostalgia, manifestó que vivió una buena experiencia a lo largo del programa y que está feliz con su salida.

“Me voy feliz, me voy absolutamente llena de amor, porque además fue la experiencia más increíble que he tenido en la vida… Estaremos conversando de qué fue todo lo que pasó allá en esa casa, me voy con el corazón lleno, con el amor infinito”, puntualizó la exparticipante.

Diana Ángel tuvo una gran conexión con La Segura y Karen Sevillano en su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Adicionalmente , dejó su buena energía al team Papillentes, su grupo durante los tres meses que estuvo en la casa estudio. “Les deseo toda la suerte del mundo a los que se quedan allá. El juego sigue allá, luego vemos nosotros qué pasa acá en la vida real”, dijo.

Su salida tomó por sorpresa a sus compañeros, la creadora de contenido, Karen Sevillano afirmó que “se fue la mamá del grupo, la persona que nos daba paz y nos aconsejaba”. Otra de las participantes que reaccionó fue la influencer Natalia Segura más conocida en el mundo digital como La Segura, quién le dedicó unas palabras a Diana Ángel: “Sabes todo lo que te quiero en mi corazón, nos vas a hacer demasiada falta”.