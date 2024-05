Disidencias de las Farc envían contundente mensaje a Gustavo Petro: “Su intransigencia no lo va a llevar a ningún lado”

El Estado Mayor Central arremetió contra el Gobierno de Gustavo Petro por levantar el cese al fuego en el Cauca - crédito Jesús Avilés/ Infobae

A través de sus redes sociales, el Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, envió un fuerte mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que confirmara el domingo 12 de mayo de 2024 la liberación de dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, un civil y un soldado profesional, que se encontraban en poder de esta organización desde el 20 de abril.

En el comunicado en el que indicaron de la liberación de Gerzón René Rivera y Bethy Amanda Mage Imbachi, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, al igual que María Yeni Ruiz y del soldado profesional Yiner Kevin Noscué Largo, el grupo al margen de la ley hizo hincapié en la determinación del Estado de suspender desde el 20 de marzo el cese al fuego bilateral vigente en el Cauca.

“Recordarle que la intransigencia no lleva a ningún lado, las decisiones apresuradas que tomó contra las FARC-EP que llevaron a la ruptura del cese al fuego, los señalamientos constantes contra nuestros comandantes y su vano intento de sostener una mesa de diálogo con una minoría que no hace parte de las FARC-EP y no representa ni el 5% de nuestra fuerza guerrillera, es un mal camino que tomó”, advirtieron en su misiva.

Con este mensaje, las disidencias de las Farc se refirieron a los diálogos de paz con el Gobierno nacional y pidieron que se reconsidere el cese al fuego - crédito @FARCEP_/X

En su escrito, enviaron un mensaje a los familiares de los secuestrados, en el que entregaron un parte de su salud. Y también una referencia de que mientras estuvieron en manos del EMC “contaron con todas las condiciones de alimentación, salud, vestuario y seguridad”.

Los señalamientos del Estado Mayor Central al presidente

De acuerdo con el EMC, la postura de Petro no va a asegurarle los objetivos que, como parte del proceso de paz, se había “propuesto conjuntamente” desde que iniciaron los diálogos. “No era más que encausarnos por el camino de la solución política y dialogada para superar los elementos estructurales generadores del conflicto en Colombia”, precisaron en su comunicación.

La liberación se llevó a cabo gracias a la intervención de organizaciones y al establecimiento de canales de diálogo con el Gobierno nacional - crédito @FARCEP_/X

Con ello, las estructuras que comanda Mordisco han insistido en que se establezca un nuevo cese que permita retomar la negociación con lo que sería el grueso del grupo armado. Pese a que fue la arremetida de las tropas del frente Dagoberto Ramos, el 16 de marzo, la que llevaron al Ejecutivo a esta decisión, tras el asesinato de la lideresa social Carmelina Yule Paví, crimen que puso fin a la tregua entre las partes.

No es el primer pronunciamiento en este sentido de la organización subversiva, pues el 14 de abril el propio cabecilla de esta agrupación, en un video difundido en los perfiles de las disidencias, instó al Gobierno a que reconsidere su decisión de suspender el cese; no solo en esta región del país, sino también en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño.

“A nuestras manos ha llegado una carta suscrita por las autoridades indígenas del oriente caucano, de las comunidades indígenas de Páez, y de los alcaldes de Inzá y Páez. Esta carta es importante para las Farc-EP, porque proviene de una reunión olvidada, una de las cunas de la resistencia armada, con planteamientos puros y sinceros. Y de personas que han vivido la guerra (...) que hoy reclaman paz como su derecho”, indicó en ese entonces Iván Mordisco.

Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido por su alias Iván Mordisco o Iván Lozada, se refirió a la petición de las comunidades indígenas del Cauca de que se reanude el cese al fuego bilateral - video Farc-EP/Dailymotion

Por último, en aquella ocasión, Mordisco habló de la importancia de que esta región sea incluida, “por primera vez”, en lo que llamó los planes de cambio estructurales y “necesarios” para alcanzar la paz en el territorio, con justicia social. “Acogemos la voluntad de los firmantes de dicha carta para construir, con el diálogo, un acuerdo con las autoridades indígenas y civiles y comunitarias en el oriente caucano que permita el reconocimiento mutuo”, reiteró.