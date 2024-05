Historias inconclusas: un libro dedicado a líderes sociales asesinados que no han encontrado justicia en el país

El libro fue lanzado a finales de 2023 y dedica sus páginas en blanco a cada uno de los líderes asesinados que no han encontrado justicia - crédito Jesús Avilés/Infoabe

Al 9 de mayo de 2024, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 64 líderes sociales, una cifra que aumenta cada semana y que en muchos de los casos no se llega a un final satisfactorio que permita esclarecer las razones del crimen y lograr la condena de los autores materiales e intelectuales.

Ese fue un problema que encontró el programa Somos Defensores y el medio de comunicación Verdad abierta, por lo que buscaron dar claridad sobre la cantidad de asesinatos de líderes sociales entre 2002 y 2022 que han llegado a una condena, pero encontraron que el porcentaje de casos cerrados era muy bajo.

Esto los llevó a escribir Historias Inconclusas, un libro itinerante –es decir, al tratarse de un único ejemplar, viaja por varias ciudades y municipios del país– que dedica una página a cada líder o lideresa asesinados cuyo caso no ha sido concluido por la justicia colombiana. Para conocer más sobre este libro, Infobae Colombia conversó con Andrés García del portal Verdad Abierta.

Infobae Colombia: ¿quiénes hacen parte de la iniciativa del libro?

Andrés García: inicialmente el programa Somos Defensores, una organización no gubernamental que desde hace 25 años documenta todo tipo de agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, está verdadabierta.com, que es un portal de investigación periodística en línea desde 2008 especializado en temas de conflicto armado, procesos de paz y temas similares y está la agencia de publicidad MullenLowe que aporta toda la parte de creatividad y difusión de la campaña de Historias Inconclusas.

Infobae Colombia: ¿qué los llevó a publicar Historias Inconclusas?

Andrés García: este proyecto empezó porque Verdad abierta y Somos Defensores, dada la tema de agresiones de líderes sociales, conversamos mucho, pues ellos son una fuente de referencia para nosotros y llegó un momento en el que pensamos hacer un trabajo grande de investigación profunda sobre la situación de líderes sociales y coincidió con un anuncio de la Fiscalía General de la Nación en 2022 en el que compartió los resultados históricos en materia de esclarecimiento de asesinatos de líderes y líderesas sociales, los cuales eran como del 68% o 69%, rondaba el 70%, pero previamente, conociendo el tema, habíamos hablado con diferentes organizaciones de derechos humanos y sociales y nos decían que estaban insatisfechas y que esa no era la verdad, que las cifras estaban infladas.

Infobae Colombia: ¿qué encontraron ustedes?

Andrés García: hicimos un ejercicio de reportería y de periodismo básico y puro de consultar a la fuente primaria, la fuente directa, entonces nos reunimos con defensores y ellos nos compartieron la base de datos de casos de asesinatos que tenían documentados entre enero de 2002 y marzo de 2022 y con esa información Verdad abierta presentó un derecho de petición a la Fiscalía, aunque pidió prórrogas porque el volumen de información era muy grande, en total eran 1.333 casos por los cuales indagamos sobre el estado o la etapa procesal de cada uno de ellos, no pedimos información privada ni datos, simplemente en qué etapa estaba el proceso, si tienen sentencia, si no tienen sentencia.

Infobae Colombia: ¿las cifras sí concordaban?

Andrés García: de ese universo de 1.333 víctimas, la Fiscalía tan solo respondió por 484 de ellas y reportó 72 sentencias. La mayoría de los casos estaban en etapas previas y 243 en indagación, entonces nosotros no quedamos conformes con esa respuesta e hicimos un ejercicio de reportería, investigación documental y revisamos expedientes judiciales de sentencias del proceso de Justicia y Paz en el que los paramilitares que se desmovilizaron contaron sus crímenes, también unos guerrilleros que se vincularon a esa justicia transicional, revisión de prensa, una revisión uno a uno de los casos en prensa y de ese modo encontramos 104 sentencias o casos con sentencias que la Fiscalía no reportó.

La Fiscalía nos reportó apenas 75 y nosotros encontramos 104, lo cual hace un total de 179 sentencias que si sacas la proyección o la distribución porcentual equivalen a un esclarecimiento real del 13.4%.

Infobae Colombia: ¿por qué las cifras variaron tanto?

Andrés García: al ver cuáles son los casos que efectivamente tienen una sentencia, porque ese es el parámetro que han definido tanto la Corte Constitucional como la jurisprudencia y el marco jurídico colombiano y es que un caso está esclarecido o cerrado cuando hay una sentencia en firme, no cuando hay una orden de captura, no cuando es detenido un presunto responsable, no cuando hay un juicio, porque el hecho de que una persona esté en juicio no significa que sea culpable, por lo que la Fiscalía tiene que tener un acervo probatorio y después de garantizarse el debido proceso, los jueces fallar sin que haya ninguna duda de la responsabilidad de la persona.

Entonces, ese proceso de investigación nos llevó a desmentir con información tanto de la Fiscalía como con búsqueda complementaria que el esclarecimiento no era el 70% sino del 13.4% porque la diferencia porcentual puede ser por diferencias conceptuales y porque la Fiscalía entendía y reportaba como esclarecimiento o avance en las fases de investigación el hecho de librar una orden de captura, lo que daba para que ese caso se diera por esclarecido o el hecho de hacer una imputación de cargos, entonces esa era la razón de la diferencia, de ese contraste tan grande.

Infobae Colombia: ¿cómo surge la idea del libro?

Andrés García: Luego de la investigación entró a participar la agencia MullenLowe porque queríamos que lo que habíamos hecho no quedara en una publicación de periodismo puro y duro y de datos, queríamos que el tema movilizara a la sociedad y pusiera nuevamente el tema de líderes sociales en relieve porque hay momentos en los que se habla de ellos y hay otros en los que no, entonces la gente de la agencia hizo muchas propuestas y finalmente nos decantamos por la del libro.

Infobae Colombia: ¿qué pueden encontrar las personas en Historias inconclusas?

Andrés García: es un libro muy particular, muy peculiar, es un libro que tiene un único ejemplar, es itinerante y no es para leer, sino para terminar de escribir y lo es así porque la mayoría de sus páginas, 1.154, que corresponden a cada uno de esos casos que no tienen sentencia, tienen una página en blanco con el nombre de unas víctimas cuyo caso está impune y se busca que las personas que interactúen con el libro ayuden a terminar esa historia inconclusa, de ahí el nombre de la publicación, porque son historias inconclusas porque la Fiscalía y los jueces no han puesto punto final, no se sabe qué pasó, bueno sí se sabe qué pasó, que los mataron, pero no por qué o cuáles eran los móviles de los responsables, qué intereses afectaban esas agendas de los líderes en respectivas zonas.

Infobae Colombia: ¿qué esperan ustedes con el libro?

Andrés García: el llamado es a que la gente dimensione la tragedia de más de 1.000 personas asesinadas en dos décadas por defender los derechos humanos y que la gente se movilice y le pida a las autoridades por medio de su puño y letra en esas páginas en blanco que hagan su tarea de esclarecer lo que pasó, también, dejarle mensajes de apoyo a las víctimas y a quienes siguen librando esa tarea en el país para defender los derechos humanos.

Infobae Colombia: ¿le dedican una página a cada líder asesinado?

Andrés García: el primer componente del libro, o el principal, son esas 1.154 páginas en blanco con el nombre de un líder o lideresa cuyo caso está impune, también tiene una selección de perfiles de víctimas cuyos casos también están impunes, que por recomendación y sugerencia de la agencia, se le omitieron datos y detalles adrede, no porque sean temas o información sensible, sino para generar esa sensación de incomodidad y de molestia que produce leer un párrafo y ver que que le faltan apartados o datos o letras.

Esa sensación de incomodidad, de no saber qué está pasando, como de angustia, eso es lo que viven las familias, los compañeros de estos líderes asesinados y las comunidades que quedaron sin sus voceros y es tratar de que la gente que tenga la posibilidad de leerlos se pongan en los zapatos de estas personas que perdieron a ese ser querido.

Infobae Colombia: ¿cómo se puede encontrar el libro?

Andrés García: es un único ejemplar, el año pasado fue su lanzamiento y se presentó en la feria del Libro de Bogotá, estuvo en Medellín, Cali y otros municipios aledaños a Bogotá. Este año nuevamente Somos Defensores pudo crear una segunda campaña de itinerancia, nuevamente nos contactó a Verdad abierta y a la agencia MullenLowe y empezó un nuevo recorrido que arrancó a principios de abril en Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Cali y llegó a Bogotá en donde va a estar en tres sitios distintos y la idea es que esté en el centro, norte y sur de la ciudad para que la mayor cantidad de personas y de diferentes sectores de la capital puedan interactuar con él y sensibilizarse.

Infobae Colombia: ¿qué pueden hacer las personas que no lo alcancen a ver en físico?

Andrés García: si bien se busca que la gente firme el libro y solo tiene un ejemplar, para superar esa barrera se creó el sitio web historias-inconclusas.verdadabierta.com en el que está alojado el libro en versión PDF, pero también tiene un módulo de Change.org para que las personas virtualmente hagan el proceso de dejar su mensaje, ya sea pidiendo justicia o dejando mensajes de apoyo para estas personas.

También en el portal está la base de datos de casos, la cual, se va actualizando periódicamente y están los perfiles, algunos artículos de contexto y reportajes sobre el tema de impunidad.

Infobae Colombia: ¿tuvieron algún impedimento al momento de realizar la investigación?

Andrés García: en un primer momento no, en el derecho de petición inicial que hicimos no, pero ahora lamentablemente sí y no lo vemos como una mano negra o algún poder o alguien que quiera ocultar información porque cuando hablamos de arrancar esta campaña a finales del año pasado, que si bien la investigación se realizó en un mes, en entre abril y mayo de 2023, tiene un trabajo de seis meses, entonces en noviembre, diciembre cuando lanzamos la campaña presentamos un nuevo derecho de petición para tener datos actualizados tanto de los 1.333 por los que se preguntó en su momento, como de los 266 casos nuevos que documentó Somos Defensores entre abril de 2022 y septiembre de 2023.

Entonces, el 10 de enero se presentó el nuevo derecho de petición y pasó el tiempo y no había respuesta formal de la Fiscalía, la única respuesta que tuvimos fue que la persona que recibe el PQR iba a direccionar a la entidad encargada de responder y pasaron los tiempos hábiles que da la ley para que respondan y no había respuestas.

Dos meses después, en marzo, radicamos una tutela ante el Juzgado 32 Penal de Bogotá y gracias a esa tutela la Fiscalía se excusó diciendo que por problemas de comunicación no habían visto el derecho petición y que no lo habían atendido porque no lo tenían presente, pero nos negaron el acceso a la información apelando a dos leyes diciendo que eran temas de seguridad nacional y que era información sensible, lo cual, se nos hizo muy raro porque el año anterior nos habían contestado prácticamente el mismo derecho petición.

Apelamos ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y recibimos una respuesta más de forma en la que nos dijeron que debimos haber insistido, que debimos haber acudido a la tutela y estamos esperando a ver qué hacemos.

Infobae Colombia: ¿en el proceso de investigación o de la creación del libro tuvieron la oportunidad de reunirse con las familias de los líderes asesinados?

Andrés García: con algunas para la realización de los perfiles y también cuando se presentó el libro por primera vez, nos acompañaron la hija de una lideresa asesinada, si mal no recuerdo del meta, y una compañera de trabajo de la organización, y de otros líderes de tierras del Cesar que fueron asesinados en seguidilla, en cuestión de meses, pero si tuvimos la oportunidad de conversar, de consultarlas y en la presentación del libro participar con ellas.

Infobae Colombia: ¿qué planes tienen para Historias inconclusas?

Andrés García: por ahora estamos en la tarea de tratar de completarlo con la itinerancia, seguimos trabajando con esta versión, pues ya está hecha, pero el interés y el objetivo es seguir actualizándolo, no dejarlo morir, sino que se vuelva presente que no podemos dejar a estas personas solas, entonces la idea es insistir nuevamente en la solicitud de información y empezar a hacer informes a partir de eso, es como una tarea de que la gente se apropie del libro, que lo conozca y ya sea en sus páginas o en el sitio web hacer que nos ayuden a terminar este libro.

Ya hicimos una parte, ahora necesitamos que las demás personas se apropien de él y finalmente valoraremos cuando el libro tenga un buen número de firmas qué hacer con él, si va a seguir como lo hemos trabajado, si se le va a llevar a las instituciones competentes para que lo dimensionen y así ponerle cómo un punto final, pero seguimos con la idea de que el libro genere sensibilización respecto a este tema.