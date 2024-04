Sebastián Martínez reveló cómo Shakira lo ayudó cuando Kathy Saénz no estaba: “Fue la única”

Sebastián Martínez y Kathy Saénz llevan casi 20 años de relación - crédito Instagram

Sebastián Martínez ya ha sido uno de los grandes protagonistas de la televisión colombiana por más de una generación. Su carrera frente a las pantallas comenzó a inicios de los 2000 en producciones como Ángel de la guarda, mi dulce compañía, La viuda de la mafia o Juegos prohibidos. De hecho, esta última cambió su vida para siempre.

El impacto de la producción para el antioqueño no se basó solamente en que fue su primer papel protagónico, sino que, en la ficción, se enamoraba en secreto de una mujer mayor que él, la cual era interpretada por Kathy Saénz. La historia pasó a ser realidad, pues la actriz se convirtió en su esposa más tarde.

Antes de grabar la serie, la actriz bogotana estaba casada con Sammy Bessudo, hijo de Jean Claude, presidente del grupo Aviatur, uno de los empresarios más exitosos del país.

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz muestran constantemente en público a su familia feliz - crédito Sebastián Martínez/Instagram

Desde que se conocieron, Martínez y Saénz hicieron clic, por lo que no se demoraron mucho en oficializar su romance, el cual fue escandaloso para algunos por la diferencia de edad. Sin importarles esa diferencia, siguieron adelante con sus planes y formaron una familia, la cual se ha mantenido estable hasta hoy, casi 20 años después.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida personal del artista paisa, puesto a que a pesar de ser el amor platónica de muchas mujeres en Colombia, ya sufrió por temas del corazón.

Sebastián Martínez recordó detalles de su adolescencia - crédito @sebastianmartinezn/Instagram

En los momentos en los que se deprimía por el rechazo o desamor que vivía en su adolescencia, solamente tuvo un apoyo y fue Shakira. Aunque no eran amigos íntimos, ni nada parecido, la música de la barranquillera se convirtió en el único aliciente del Sebastián Martínez.

“Shakira fue la única que me paró bolas en la adolescencia”, expresa la estrella nacional al recordar esos momentos.

Asimismo, publicó un video en sus historias de Instagram escuchando uno de los primeros temas de la artista atlanticense, mientras decía: “Shaki, Dios mío, mi adolescencia, ella me acompañó, ella fue la única que me acompañó en esos despechos de adolescencia, esta canción la lloré, me da de todo con esa canción, esa etapa de la adolescencia que me la empaquen”.

Finalmente, preguntó a sus seguidores que “¿quién más lloró a moco tendido con sus canciones? Desahóguense”. Rápidamente, el video se hizo viral en las redes sociales.

¿Quién es Sebastián Martínez?

Sebastián Martínez es un reconocido actor colombiano, que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento en América Latina. Nacido el 7 de enero de 1983 en Medellín, Colombia, su pasión por la actuación lo llevó a perseguir sus sueños desde muy joven. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Martínez ha demostrado ser un talento versátil, participando en diversas telenovelas, series de televisión y películas.

Su trayectoria comenzó en la televisión colombiana, donde rápidamente captó la atención del público y de los críticos. Uno de sus primeros roles protagonistas fue en la telenovela Juegos prohibidos en 2005, donde interpretó a Nicolás, un personaje que lo posicionó como una de las nuevas estrellas de la televisión en Colombia. Desde entonces, ha participado en numerosas producciones que han sido cruciales para su carrera, como Pa’ quererte, El secretario y La ley del corazón, esta última le valió reconocimiento y premios por su interpretación.

Sebastián Martínez es uno de los actores más conocidos de los últimos años en Colombia - crédito Instagram

Además de su exitosa carrera en la televisión, Sebastián Martínez ha incursionado en el cine, donde ha demostrado su habilidad para adaptarse a diferentes géneros, desde comedias hasta dramas intensos.

Martínez no solo es conocido por su carrera actoral, sino también por su compromiso con diversas causas sociales. Ha utilizado su plataforma para concienciar sobre la importancia de la educación y la lucha contra el bullying, mostrando su faceta como un individuo consciente de los problemas sociales.

En resumen, Sebastián Martínez es un actor talentoso y comprometido, cuya carrera ha contribuido significativamente a la industria del entretenimiento. Su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes y su dedicación a causas sociales lo han hecho un referente en el mundo artístico de América Latina. Es amante del automovilismo.