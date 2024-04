Invima alertó por productos que prometen aumento de masa muscular: pueden generar sarpullido y desmayos

Las sustancias de los productos Iron Nutrition y Creatine Raw pueden generan graves afectaciones en la salud de los consumidores - crédito Andina y captura de pantalla Invima

A través de diversas páginas web se están comercializando dos productos que no cuentan con el debido registro sanitario emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y que podrían generar graves afectaciones a la salud de los consumidores.

Se trata del producto Creatine Raw y del Iron Nutrition, que son promocionados como suplementos dietarios que supuestamente sirven para lograr un aumento en la masa muscular. También prometen incrementar la fuerza de las personas, su energía y su potencia.

Sin embargo, de acuerdo con el Invima, su comercialización en Colombia es ilegal, puesto que no están autorizados por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos de la entidad. Además, las etiquetas de ambos productos están en inglés, lo cual no está permitido en el país.

Los consumidores corren el riesgo que ingerir sustancias desconocidas que no aparecen enlistadas en las etiquetas de los productos. Pero, además, de eso, las que sí están plasmados en ellas representan un gran peligro para la salud de los compradores.

De acuerdo con el Invima, estas sustancias pueden provocar múltiples reacciones en el cuerpo como náuseas, vómitos, desmayos, sarpullido, dolor de pecho, hinchazón de la garganta, los labios y la lengua, sibilancias, diarrea y dolor abdominal intenso y persistente.

Las personas también pueden presentar una presión arterial baja, dolor de pecho, dificultad para respirar, dificultad para orinar, orina oscura, disminución de micción, palpitaciones, latidos cardíacos irregulares, pérdida de apetito y sensación de fatiga.

De igual manera, estas sustancias tienen afectaciones directas en la salud mental de los consumidores, que pueden experimentar ansiedad, irritabilidad, cambios de comportamiento y cognitivos y hasta pensamientos suicidas. En otros casos, las personas pueden pasar por un accidente cerebrovascular, caracterizado por tener dificultad para hablar, una visión borrosa o la pérdida completa de la visión, así como debilidad en un brazo, una pierna o en una parte de la cara.

“El Invima ha emitido alertas y comunicados sobre los riesgos que tienen estos tipos de productos, indicando el peligro que representa para la salud de los consumidores, e igualmente hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos”, detalló la entidad.

Así las cosas, el instituto técnico y científico instó a la ciudadanía a no consumir los productos Creatine Raw y del Iron Nutrition y a no comprar ningún medicamento o suplemento dietario que no cuente con el registro sanitario vigente. Se recomienda estar alerta porque hay productos fraudulentos, cuya comercialización es ilegal en Colombia, que son promocionados en redes sociales, cadenas de WhatsApp y en páginas web.

“Si está consumiendo este producto: a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. b) Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice estos productos”, precisa el instituto técnico y científico.

Asimismo, si como consumidor llega a presentar alguno de los efectos adversos enlistados, se recomienda que lo reporte dando clic aquí o escribiendo al correo electrónico invimafv@invima.gov.co. “Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial, si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice estos productos”, añadió la entidad en la alerta emitida.

Por su parte, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deben hacer procesos de inspección y control de los establecimientos en los que se pueda estar comercializando este tipo de productos. En caso de llegar a encontrar alguno de ellos, será necesario gestionar su destrucción.