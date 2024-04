En redes calificaron el retiro espiritual del Gobierno de aquelarre y el ministro del Interior respondió: “Buscaremos parqueadero para las escobas”

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, responde a usuario de X que criticó retiro espiritual del Gobierno nacional - crédito @velascoluisf/X

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior del Gobierno nacional, anunció el lunes 22 de abril que el ejecutivo ha organizado un encuentro de introspección, el cual se llevará a cabo de manera privada en Boyacá durante los días 27 y 28 de abril.

La finalidad de este retiro es deliberar acerca de las manifestaciones del 21 de abril, fecha en la que se registró una gran movilización ciudadana en contra del presidente Gustavo Petro.

Ante la noticia del ‘retiro espiritual’, un usuario de X llamado Ernesto Peláez Toro, utilizó su perfil para comparar el retiro con un aquelarre. Sin embargo, el ministro Velasco no se quedó callado y dijo que él y sus compañeros de gabinete buscarían parqueaderos para sus escobas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Las palabras exactas del usuario fueron las siguientes: “Señor @velascoluisf esa reunión no es un “retiro espiritual” eso es un AQUELARRE”.

Sobre el término utilizado por Ernesto Peláez Toro, un aquelarre es una reunión de brujas y brujos, que según las leyendas y la mitología popular, se celebra en lugares apartados o en medio de la naturaleza durante la noche, especialmente en fechas con significado esotérico, como solsticios o equinoccios. En estos encuentros, se dice que practican rituales mágicos, invocan espíritus y realizan hechizos.

Luis Fernando Velasco responde a usuario que criticó retiro espiritual del Gobierno Petro - crédito @velascoluisf

Teniendo en cuenta lo anterior, el ministro del Interior, de una forma humorística Luis Fernando Velasco le respondió al usuario que: “Don Ernesto, buscaremos entonces parqueadero para las escobas !!”.

Rápidamente el Peláez Toro le contestó al ministro Velasco “Señor Velasco, también podrían ir en los Petrotanques de La Guajira, por lo menos los pondrían a funcionar, no le parece?”, esto en referencia al escándalo de los carrotanques del Gobierno nacional que tenían como objetivo llevar agua al departamento de La Guajira, no obstante, estos no pudieron cumplir con su función.

Usuario de X le recuerda al ministro Velasco escandalo de los carrotanques de La Guajira - crédito @JErnestoPelaezT

En cuanto a la respuesta del jefe de cartera, un usuario de esta red social llamado @elReneJimenez reaccionó de la siguiente manera: “Jajajajajjaa que buen remate”. Y otro internauta, @BedoyaMuJuan también se tomó la respuesta con humor y dijo: “el sentido del humor, muestra de la inteligencia del ser humano”.

Por otro lado otros usuarios como @edgarb805, mostró su desacuerdo con la curiosa replica del funcionario público diciendo: “Este país está loco Lukas, estamos en circombia”.

Usuario de X responde en publicación del ministro del Interior sobre retiro espiritual del gabinete - crédito @edgarb805

En relación con dicho retiro espiritual las palabras de Velasco fueron: “Los colombianos tenemos que escucharnos todos. Frente a esas reflexiones vamos a aprovechar un Consejo de Ministros que estaba programado de tiempo atrás para trabajar en todo lo del presupuesto del 2025. Haremos un consejo en el que nos encerraremos dos días y buscaremos un espacio también para hacer la reflexión política frente a las marchas”

El próximo sábado 27 y domingo 28 de abril, se llevará a cabo un retiro a puerta cerrada en el departamento de Boyacá, con la asistencia de los 19 ministros del gabinete y el presidente. Durante este encuentro, se anticipa una profunda reflexión crítica sobre las estrategias implementadas por el gobierno, las cuales, según se observa, no han tenido la acogida esperada entre la ciudadanía, evidenciado por la amplia participación en recientes manifestaciones públicas.

Este comentario de Velasco se produce después de una reunión importante que tuvo lugar en la Casa de Nariño, donde el presidente Petro y su equipo de ministros analizaron las manifestaciones recientes que se desarrollaron tanto en la capital de la República como en otras regiones del país. Aunque el presidente describió la mayoría de estas protestas como “débiles”, con la excepción de las que ocurrieron en tres ciudades específicas, el ministro interpretó estas movilizaciones como una señal clara de la necesidad de prestar atención al descontento y las demandas de la población.