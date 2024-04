Sandra Muñoz reveló por qué no fluyó la relación con Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos Colombia’

Sandra Muñoz y Martha Isabel Bolaños tuvieron varios roces en La casa de los famosos Colombia - crédito RCN

Sin lugar a duda, Martha Isabel Bolaños es una de las participantes de La casa de los famosos Colombia más controversial en redes sociales. El comportamiento de la actriz con sus compañeros, la forma como encara situaciones dentro del formato y las aparentes “traiciones” que han quedado en evidencia con sus compañeros del Team Galáctico la ponen en la palestra pública.

Y es que recientemente, la recordada Pupuchurra llamó la atención al ser señalada junto con sus compañeros de haber protagonizado un complot en contra de uno de los participantes. Sin embargo, al ser encarada por las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, esta negó rotundamente haber participado de dicha estrategia, dejando a Isabella Santiago como la única culpable.

La actriz no es vista con buenos ojos dentro de la competencia al ser tildada de traidora con compañeros de su equipo - crédito cortesía/ Canal RCN

Esto desencadenó una ola de comentarios recordando lo que hizo en su paso por el Desafío Marruecos: las mil y una noches y en su paso por MasterChef Celebrity cuando traicionó a Daniela Tapia en ambos formatos. Incluso, rememoraron los roces que ha tenido a lo largo de la competencia en la casa estudio con Karen Sevillano y La Segura.

Qué dijo Sandra Muñoz

Recientemente, la eliminada en la octava semana de competencia de La casa de los famosos Colombia, Sandra Muñoz, realizó una dinámica en sus redes sociales abriendo la caja de preguntas y respuestas. Allí, algunos internautas no desaprovecharon la oportunidad para indagar más sobre su paso por el reality y la relación con sus compañeros, especialmente con Bolaños.

Sandra Muñoz entregó su opinión sobre por qué su relación en Martha Isabel Bolaños no fluyó en la casa - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“¿Por qué crees que no fluyó la relación con Martha? Las seguía desde la isla de los famosos”, escribió el internauta. A lo que Sandra Muñoz respondió: “Martha no es fácil”, acompañada de un emoji de un monito tapándose los ojos.

Rápidamente, la respuesta de la caldense despertó todo tipo de opiniones en las redes sociales, en las que se despacharon contra la actriz de Betty la fea: “Yo creo que Martha ni amigas tiene”; “y Sandra tampoco es fácil, muy parecida a Martha”; “son hermosas, pero ambas son de carácter fuerte”; “guerra de egos, las dos son complicadas”; “Sandra es mejor persona que Martha”, entre otros.

Qué dijo sobre el ‘Team Papilla’

A través de una publicación replicada en su cuenta de Instagram, la actriz que pasó por programas como O todos en la cama... habló sobre sus compañeros del Team Papilla. En varias oportunidades se notó un distanciamiento de Muñoz del equipo al que pertenecían Karen Sevillano, La Segura, Diana Ángel, con quienes creó un fuerte lazo.

La actriz explicó que sus sentimientos fueron genuinos con sus compañeras “porque sentía que pertenecía ahí”, y agregó: “Nada que fuera por conveniencia, estrategia, nada que no tuviera que ver con un sentimiento puro y bonito que empecé a sentir con estas chicas con las que estuve por más de dos meses”.

La actriz eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' también habló de Miguel Melfi en sus redes sociales - crédito @sandramunoz20/Instagram

Pero, con el pasar de los días, comenzó a sentir que esas emociones que la embargaban y los comportamientos de sus compañeras se desviaron en el camino, lo que la llevó a cambiar su forma de pensar: “Sentí que estaba en un lugar equivocado. Descubrí que tal vez son muy jóvenes y tenemos formar de ser muy diferentes”, agregó la actriz. Pero sus argumentos no quedaron ahí, pues aprovechó el momento para aclarar que antes de su eliminación no tenía planes de unirse a otros equipos y que, de preferencia, iba a declararse independiente.

Sobre Miguel Melfi, aseguró que se sintió traicionada en la noche de eliminación, ya que el panameño rompió una regla cuando conformaron el equipo. “No me gustó, dentro de muchas cosas, que el día en que íbamos para el cuarto de eliminación se paró en frente mío diciéndome que quería que me fuera de la casa porque era muy buena competidora”, rompiendo así una regla que habían firmado en el pasado de no votarse entre ellos.