Patricia Silva, de ‘Sábados Felices’, se refirió a los pecados que acabaron con su matrimonio: “Se me cayó el ídolo”

Patricia Silva y su exesposo - crédito Instagram

Los 39 años en Sábados Felices fueron parte imborrable de la vida de Patricia Silva, que en todo ese tiempo se ganó los corazones de los colombianos a través de sus chistes o sketches en el programa, los cuales se detuvieron por su retiro hace algunas semanas, el cual estuvo acompañado de homenajes por parte de sus colegas.

“El video fue un voltaje demasiado alto, fue teso. Eso fue algo muy fuerte, emociones encontradas. El duelo es duro, despegarse uno de la casa de uno durante 39 años no es fácil. Se siente bonito salir por la puerta grande, con este agradecimiento a mi canal y ver todo lo que el canal hizo por mí. Solo agradecimiento, qué despedida linda me hicieron”, dijo la comediante al ver el mensaje de despedida que le hizo Caracol Televisión.

No obstante, en una entrevista para el mismo canal, contó que su jubilación no ha sido tan tranquila como esperaba, sino que ha enfrentado problemas con Colpensiones, fondo en el que cotizó sus prestaciones, pero en el que, según ella, fue mal liquidada.

Tras pensionarse en 'Sábados felices' Patricia Silva decidió dedicarse al descanso y a disfrutar de sus pasatiempos - crédito Sábados Felices/YouTube

“Yo no me di cuenta de esto, fueron los abogados que me dijeron que quedé mal liquidada. Me dijeron que tocaba hacerle el reclamo al fondo pensional, me dijeron que firmara y que ellos se encargaban de eso. No hay ningún lío, a mí me siguen pagando mi pensión, ya recibí mi primera mesada. Fue también duro esto, no recibir mi plata del Canal Caracol fue duro, tenaz”, añadió.

Asimismo, la comediante hizo saber públicamente que los problemas con los dineros de su pensión no son lo único que le ha quitado la paz recientemente, sino que algo similar sucedió cuando se divorció de su marido. En su momento, mantuvo total reserva al respecto, pero en una entrevista con Lo sé todo de hace algunos días, destapó más detalles.

Patricia Silva estuvo por 39 años en 'Sábados Felices' - crédito Facebook/Captura de pantalla

¿Por qué se divorció Patricia Silva?

“Nunca pensé que una traición fuera algo tan duro (...) Jamás hablaría mal de él, fue un hombre bueno en su momento. Lo descubrí un día, Dios saca a la luz todo. Yo creo mucho en Dios (...) Una llamada y se cayó totalmente el ídolo y lo descubrí todo. Fui tan radical que inmediatamente conseguí abogado y me separé”, confesó en el programa de chismes.

A su vez, expresó que sentía que nunca iba a ser capaz de hablar públicamente de ese asunto, pero que después de varios años había reunido la valentía necesaria.

“Yo no sé por qué estoy hablando de esto si era hermético para mí ¡No quería contarle a nadie! Eso fue muy doloroso (...) ¿Por qué no hablan y dicen lo que pasa?, ¿por qué tienes que pillarlos para que sean sinceros y honestos contigo?”, agregó conmovida.

Patricia Silva también denunció tras su salida de 'Sábados felices' que su pensión quedó mal liquidada y emprendió pelea contra Colpensiones - crédito Sábados Felices/YouTube y @patriciasilvahumor/Instagram

Tanta fue la decepción que en lugar de si quiera considerar en perdonar a su exmarido, decidió comenzar de inmediato el proceso de divorcio, con el que quedó endeudada. No conforme con eso, también padeció en su salud emocional a raíz de ello.

“Fui tan radical que, inmediatamente, conseguí abogado y me separé. Yo duré cinco meses tomando pastillas para dormir y relajarme, pero la mano de Dios me sacó. Quedé llena de deudas porque yo me quería quedar con el apartamento y de una manera sobrenatural me llegó la plata para darle lo que le tocaba a él y quedarme con mi apartamento”, agregó.

Finalmente, Patico, como la conocieron en Sábados Felices, terminó diciendo lo que pensaría si alguien quisiera salir hoy por hoy con ella. “Me estoy dejando cortejar de alguien, pero despacio y ahí miro si me conviene o no. Esa persona no es colombiana y le estoy dando tiempo al tiempo. No quiero volver a equivocarme y por eso voy despacio y de la mano de Dios”, reveló.