Dejaron libre a ciudadano chino que fue encontrado con una adolescente de 14 años en El Poblado

Zhan Lui, de 42 años, fue capturado el 18 de abril de 2024 junto con una mujer de 21 años. En el apartamento estaba la adolescente - crédito Getty Images

En medio de la problemática de explotación sexual de menores de edad en Medellín, en la que se han visto involucrados ciudadanos extranjeros, el 18 de abril de 2024 las autoridades lograron la captura de un hombre de nacionalidad china que fue encontrado con una adolescente de 14 años en un apartamento de El Poblado. Sin embargo, el sujeto quedó en libertad.

“Lo dejamos a disposición de la Fiscalía, la Fiscalía evaluó todo el procedimiento, se deja ante la justicia a consideración el evento, con el material que se encontró y con el testimonio del policía”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Eddy Sánchez, en una rueda de prensa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con El Tiempo, el juez 40 de control de garantías no legalizó la captura del ciudadano chino, identificado como Zhan Lui, de 42 años, debido a que, según argumentó su defensa, el capturado no entendía lo que estaba pasando debido a la diferencia de idiomas, pues no maneja el español. De igual forma, explicó que, presuntamente, la menor de edad había engañado a su cliente mostrando una cédula falsa para entrar al apartamento, que funcionaría como un hotel.

Medellín enfrenta una problemática por explotación sexual de menores de edad, delito en el que estarían involucrados extranjeros - crédito Fernando Vergara/AP

En el lugar de los hechos también había sido detenida otra mujer llamada Leidy Johana Marín, de 21 años. No obstante, al igual que el extranjero, quedó en libertad. Esta decisión del juez no implica el cese de las investigaciones; la noticia criminal y las indagaciones por presunta inducción a la prostitución siguen en pie. Por otro lado, la adolescente fue aprehendida por portar una cédula falsa y presentarla como propia y podría ser procesada por el delito de falsedad en documento, pero se requeriría de fundamentos legales, teniendo en cuenta que es una menor de edad.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se pronunció al respecto en la rueda de prensa, asegurando que las autoridades continuarán aunando esfuerzos para dar con la captura de personas involucradas en casos de explotación sexual.

La adolescente presentó una cédula falsa y por eso fue aprehendida - crédito Colprensa

“Total respeto frente a las decisiones de la justicia. Tenemos que trabajar de manera conjunta para perseguir de manera eficiente los delitos de explotación sexual (sic). Lo que ocurrido está dentro de la posibilidad de la normatividad, hay veces que estas personas logran evadir la justicia”, aseguró el funcionario, citado por El Tiempo. Sin embargo, aseguró que es problemático que este tipo de “depravados” cuente con garantías en la justicia, lo que les permite “hacer de las suyas”.

De acuerdo con una habitante del sector, el ciudadano chino, que llevaba algunos meses en la propiedad y por lo menos cinco años en Colombia, solía hacer fiestas en las que generalmente se presentaban muchas mujeres. “Este último inquilino era constante, dos o tres veces por semana entraban varios grupos de mujeres. Nosotros llamamos varias veces al cuadrante de la Policía para constatar los hechos”, expresó María Clara Ojalvo, vecina de la unidad residencial Alcázar de la Serranía, citada por Telemedellín.

Timothy Alan Livigston fue dejado en libertad porque no fue capturado en flagrancia - crédito @DenunciasAntio2/X

El caso de este extranjero salió a la luz pública algunos días después de que fuera capturado y dejado en libertad el norteamericano Timothy Alan Livingston, encontrado en el hotel Gotham con dos menores de edad. El ciudadano estadounidense salió del país luego de que las autoridades lo liberaran, lo que causó revuelo en la ciudadanía.

“Específicamente, no se logró hallar en flagrancia al extranjero cometiendo el delito de acceso carnal abusivo o acceso carnal violento, porque debía haber un testigo que indicara que hubo actos sexuales o tocamientos o haberlos sorprendido desnudos o que las niñas dijeran que se estaban prostituyendo o que él les pagó para tener sexo”, explicó en su momento la Policía Metropolitana del Valle de Aburra.

Ahora, aunque tiene circular azul de la Interpol, no ha podido ser extraditado a Colombia porque no existe un convenio para la extradición de ciudadanos norteamericanos.