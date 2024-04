La Creg presentó propuesta de incentivos y castigos para ahorrar energía en Colombia: si se pasa de este consumo le cobrarán un 30% más en la factura

IMAGEN DE REFERENCIA: Una persona cambia la bombilla de una lámpara. Crédito: Marta Fernández - Europa Press

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha revelado su propuesta para estimular la conservación de energía y sancionar el derroche en medio de la inquietud por un eventual racionamiento de energía debido al fenómeno de El Niño, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana Blu Radio.

Según esta propuesta, se establecerá una meta de ahorro para cada usuario, sobre la cual se aplicarán premios y castigos. Esta meta será individual y se basará en el último consumo facturado. Aquellos que excedan su meta deberán pagar un cargo adicional, mientras que quienes consuman por debajo podrían recibir un incentivo económico.

Entonces, ¿cómo funcionará este sistema de incentivos? En primer lugar, cada usuario deberá conocer su consumo mensual, el cual está detallado en su factura. Por ejemplo, un hogar de estrato 4 en Bogotá podría consumir 225 kWh, mientras que en Barranquilla este consumo podría llegar a los 395 kWh, según estimaciones de Observadores Col.

Este dato de consumo será la meta a alcanzar. En el próximo ciclo de facturación, aquellos que excedan su meta pagarán un 30% más por cada kilovatio que sobrepase el límite establecido. Es decir, si el consumo aumenta de 168 a 170 kWh, se aplicará un cargo adicional del 30% sobre los kilovatios número 169 y 170.

Los fondos recaudados por estas penalizaciones serán redistribuidos entre aquellos usuarios que logren ahorrar electricidad y consuman menos que el mes anterior, incentivando así la conservación.

Sin embargo, esta medida no aplicará para aquellos usuarios cuyo servicio de luz haya sido suspendido por falta de pago o para propiedades desocupadas.

¿Cuándo entrará en vigencia este sistema de incentivos para el ahorro de energía? La propuesta de la CREG está actualmente en fase de comentarios, pero se espera que sea aprobada esta misma semana y entre en vigor en el próximo ciclo de facturación (aunque podría haber un pequeño retraso dependiendo de la duración del ciclo de facturación).

¿Por qué el Gobierno Nacional busca promover el ahorro? Según el documento de la CREG, ante la reducción del nivel de los embalses de agua en el país, es crucial fomentar el ahorro de energía para evitar poner en peligro el suministro eléctrico y favorecer una recuperación más rápida de los embalses.

Senado se quedará sin servicio de energía y agua por tres horas al día para disminuir consumo

Con el fin de sumarse a las iniciativas impulsadas por la Alcaldía de Bogotá para disminuir el consumo de agua en la ciudad, el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, anunció el miércoles 17 de abril de 2024 que se llevará a cabo un racionamiento en las instalaciones de la corporación. Lo anterior, motivado por los bajos niveles de los embalses que suministran el preciado líquido a la capital de la República.

IMAGEN DE REFERENCIA: El Congreso de la República de Colombia | Crédito: Senado

Name Vásquez enfatizó que la medida no solo se extenderá al suministro de agua, sino que además se llevará a cabo un racionamiento del fluido eléctrico, adelantándose a una determinación que, por el momento, no ha sido contemplada por el Gobierno nacional: hacer cortes periódicos en el servicio de energía en el territorio nacional, debido al fuerte impacto del fenómeno de El Niño.

“Impartimos la instrucción a la señora directora administrativa del Senado de la República para que suspenda el fluido eléctrico y cierre el registro del agua en los recintos administrados por el Senado del Capitolio Nacional, por término de tres horas diarias que hará de escoger y decidir la Dirección Administrativa”, afirmó el presidente de la entidad legislativa, y que generó reacciones positivas en las redes sociales.

En su argumentación, Name afirmó que esta es una coyuntura a la que no se le puede “hacer el quite”, por lo que procedió a oficializar las primeras medidas que, desde su perspectiva, pretender ser ejemplo para otras dependencias del orden público y privado. Tenemos el deber de tomar las medidas necesarias para ayudar a resolver la situación”, agregó el titular de la corporación con el inicio del racionamiento.

Luego de anunciar la medida, el presidente del órgano legislativo manifestó que las dependencias de los senadores serán debidamente informadas de los alcances de la decisión, así como de los horarios en los que se llevará a cabo; esto para no afectar el ejercicio diario que deben hacer en las instalaciones, en días en los que se debaten proyectos de especial importancia para el país.