Epa Colombia le habría lanzado una indirecta a su expareja en medio de un mensaje para su novia Karol: “Confié en muchas personas que quería llevar a la cima”

La empresaria escribió un mensaje para su novia Karol Samantha -crédito @epa_colombia/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, pasa por una nueva etapa en su vida con el nacimiento de su primera hija Daphne Samara, junto a su actual pareja, Karol Samantha.

Después del nacimiento de su primogénita, el cual sucedió en la noche del martes 9 de abril en un hospital de Bogotá, la influenciadora ha mostrado en sus redes sociales cómo avanza su recuperación postparto. Epa Colombia aprovechó el diálogo con sus seguidores para compartir un conmovedor mensaje para su pareja, de quien dice que estuvo a su lado incluso en los momentos más difícil de su vida.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Epa Colombia escribió un mensaje para su novia, pero habría lanzado una indirecta a su expareja Diana Celis -crédito @epa_kera100k/Instagram

“Karol me apoyó incluso cuando el mundo se me vino encima y digo mundo porque estaba pasando por el momento mas difícil de mi vida. Confié en muchas personas que quería llevar a la cima y era gente que ni siquiera quería verme en la cima”, expresó la empresaria dueña de una marca de productos capilares.

En el mensaje de la bogotana también recalcó los momentos de su pasado que le costaron mucho trabajo, como lo fue recuperar su empresa en el año 2022, tiempo que coincide con su ruptura con la jugadora Diana Celis, con quien duró 6 años de relación.

Epa Colombia habría lanzado una indirecta para Diana Celis -crédito @epa_colombia/Instagram

“Karol no solo llegó a sanar mi corazón, si no ella simplemente estuvo y cuando más lo necesité me ayudó a recuperar mi empresa. Nos levantamos juntas en el 2023 en mi empresa porque venía de un 2022 caótico y desastroso, es aquí donde estamos un 2024 juntas disfrutando. Realmente la pareja influye mucho”, agregó la colombiana.

Las palabras de Epa Colombia harían referencia a todos los líos que tuvo con su expareja durante ese año debido a que cuando la bogotana decidió terminar su relación con Celis tuvieron problemas por unos bienes que estaban a nombre de la jugadora. “Yo de agradecimiento le regalé un apartamento, le regalé la camioneta, le regalé las dos motos y ya. Le dije, amor terminemos las cosas muy bien pásame todo lo que está tuyo a mi nombre, me entregas mi dinero o si no amor no vamos a terminar bien”, expresó en su momento la empresaria.

Epa Colombia y Diana Celis tuvieron varios problemas después de su ruptura -crédito @epa_colombia/Instagram

Además, indicó que los abogados de la futbolista querían quitarle el 50% de sus bienes: “Los abogados de ella me querían quitar el 50 % y yo les dije que habláramos, que conciliáramos para que ella tuviera lo que quería y yo qué le podía dar. Te quería decir que ella se quedó con el apartamento del Olaya, el apartamento de Bochica, la casa del Restrepo, una suma de 500 millones de pesos, las dos motos y el carro”, expresó.

“Yo trabajé sola realmente, sí, ella estuvo apoyándome, pero ella estaba en el fútbol 24/7, llegaba súper tarde, llegaba a dormir y a mí me tocaba enfrentarme con muchas entidades y muchas personas”, agregó Epa Colombia.

La influencer bogotana tuvo una discusión por unos bienes con su expareja Diana Celis -crédito @epa_colombia/Instagram

Diana Celis, por su parte, en varias declaraciones en las redes sociales indicó que dejó muchos proyectos personales por estar con la empresaria: “Lo más triste es que pienso que no valió la pena porque fue por una persona desagradecida, mentirosa y manipuladora que no valoro nada de lo que hice por ella (...)Yo siempre trato de ser sincera, de amar y de acompañar a quien está conmigo. He dejado sueños, proyectos, que he tenido en mi vida, por vivir la vida de los demás. He estado en las buenas y en las malas. He estado en problemas durísimos con el TransMilenio”, escribió la deportista en su momento refiriéndose al problema legal que tuvo la creadora de contenido con la empresa de transporte masivo de Bogotá.