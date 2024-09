Denuncian que Alcaldía de Medellín ahora exige “código de vestimenta” para estar en zonas turísticas

Los jóvenes expusieron su frustración por la situación - crédito Redes Sociales

Las críticas que ha recibido la Alcaldía de Medellín por la falta de intervención sobre zonas que han sido tomadas para la prostitución, hizo que la administración de la capital en Antioquia informara que algunos espacios públicos iban a tener mayor presencia de las autoridades y grupos de seguridad privada.

En uno de estos espacios, más específicamente en Provenza, en El Poblado, dos jóvenes denunciaron en redes sociales que un vigilante los retiró del parque al afirmar que no cumplían con el “código de vestimenta” implementado por la alcaldía.

Debido a esta situación, uno de los afectados sacó su teléfono celular y grabó el momento en el que les pedían salir de manera tranquila del lugar. “Nos están sacando de Provenza que porque estamos muy destapados”, indicó en repetidas ocasiones el joven mientras se reía, puesto que en un principio pensó que se trataba de una broma.

Lejos de sorprenderse, el antioqueño recordó que no es la primera vez que le pasaba algo así y afirmó: “La vez pasada también me sacaron de una discoteca por como estaba vestido”, por lo que le preguntó al vigilante qué error estaba cometiendo.

Debido a la molestia de los jóvenes, el miembro de la seguridad privada les repitió que ellos “no cumplen con el código de acá de la alcaldía, qué pena” y descartó que su inconveniente fuera con el hombre, puesto que señaló la falda de su acompañante y manifestó “es que todos miran. Es ella, ella sabe que estamos hablando de ella”.

Este comentario hizo que el enojo de los afectados aumentará, por lo que el paisa no dudo en indicarle que él no tenía ningún problema con la falta de su amiga y que era problema de los demás si la miraban por su vestimenta.

“Yo la veo muy tapada, que tú veas no es culpa de nosotros, que miren”, le respondió el joven al vigilante.

“Esas son órdenes de aquí, eso no lo podemos decir hasta que ustedes no pongan una queja o quieran hablar con la policía”, manifestó el trabajador y recordó que no era una decisión suya, sino que estaba siguiendo órdenes de los funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

“No se puede ingresar así a menos de que baje la falda o cambie la vestimenta”, puntualizó el guarda de seguridad antes de que los jóvenes tomaran la decisión de marcharse.

Concejal de Medellín le pidió explicaciones al alcalde

Debido a que el video se hizo viral en redes sociales, el concejal de Medellín, José Luis Marín, compartió la grabación y le pidió explicaciones al alcalde Federico “Fico” Gutiérrez y cuestionó si los jóvenes van a ser perseguidos de ahora en adelante por su forma de vestir.

“Señor @FicoGutierrez ¿La @AlcaldiadeMed ha establecido “códigos de vestimenta” para habitar el espacio público en Medellín como afirma este vigilante privado? ¿Ya los jóvenes no se pueden vestir como quieran porque los persiguen?”, indicó el concejal.

Hasta el momento, desde la Alcaldía de Medellín no se han pronunciado al respecto; sin embargo, en redes sociales múltiples usuarios afirmaron que esta no es la primera vez que se registra una situación similar y denunciaron que la administración de la capital antioqueña está repitiendo estos procedimientos en otros lugares.

“Que no sea una estética que a mí me guste, no significa que haya que limitarles el uso de los espacios públicos, en Medellín tenemos que caber todos, excepto los delincuentes”, “A los ladrones y los demás que no deberían estar ahí no los molestan, eso también es una mafia” o “Están confundiendo el querer impedir la prostitución con el código de vestimenta y no es la primera vez que pasa”, fueron algunos de los comentarios al respecto.