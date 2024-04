Miguel Polo Polo ‘estalló' contra el Gobierno Petro por toma de Copservir: “Todo lo que toca lo destruye”

Miguel Polo Polo advirtió que los medicamentos podrían empezar a escasear - crédito Jesús Aviles/Infobae

Luego de las intervenciones a Sanitas, Nueva EPS y la EPS Servicio Occidental de Salud (S.O.S) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se generó un ambiente de angustia e incertidumbre en el personal médico y en los afiliados por el rumbo que podrían tomar las entidades promotoras de salud. La tensión parece aumentar ahora que la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) ordenó la toma de posesión de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir), administradora de Drogas La Rebaja.

Esta nueva medida responde a presuntos incumplimientos de estatutos, a la celebración de un contrato sin la autorización de un juez y por reportes de información financiera que presentarían ciertas irregularidades. A pesar de estos hallazgos, el congresista Miguel Polo Polo arremetió contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por la toma inmediata de Copservir, advirtiendo posibles consecuencias que podrían presentarse de manera paulatina. Incluso, aseguró que las sedes de la droguería podrían clausurar.

“Ahora sí se acabó @DrogasLaRebaja. Que no se les haga extraño, cuando empiecen a escasear medicamentos en esta droguería, cuando pongan a gente ineficiente en los cargos directivos, cuando esta empiece a dar pérdidas y toque despedir empleados y cuando empiecen a cerrar sedes en todo el país. El gobierno Petro todo lo que toca, lo destruye”, escribió el representante a la Cámara en X (antes Twitter).

Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) indicaron que la toma de Copservir podría afectar al sistema de salud, teniendo en cuenta que ya hay problemas con el abastecimiento de ciertos medicamentos en Colombia.

“Hay que decir que en el tema particular de medicamentos se han conjugado varios temas; unos que pasan por las demoras de la agencia sanitaria, Invima, en la aprobación de los registros, que tiene muchos de ellos retrasados; hay problemas logísticos que todavía son producto de la pandemia y hay tema de flujo de recursos. Entonces, la gente está sintiendo que no solamente tiene dificultad con medicamentos de alto costo, sino también con medicamentos esenciales que antes conseguían muy fácil, tanto por el canal institucional como en farmacia”, explicó Ana María Vesga, presidenta de Acemi, citada por RCN Radio.

Por otro lado, desde su perspectiva, el sistema de salud está en medio de problemas financieros que no estarían siendo abordados de la manera adecuada. Pues, se está gestando un debate sobre el uso que le están dando las EPS a los recursos y no con respecto a si el sistema cuenta con el dinero suficiente para garantizar la prestación de los servicios. Insistió en que hay deudas que el Estado todavía no ha pagado y por las cuales se han presentado dificultades para atender a los afiliados.

“Necesitamos que todas esas cuentas se aclaren porque la realidad es que lo que le sucede a las EPS se traduce en resultados negativos también para los hospitales”, precisó la funcionaria.

No obstante, la toma de Copservir también ha sido celebrada por otros políticos que aseguran que los hallazgos de la Superintendencia de la Economía Solidaria son suficientes para haber ordenado esta medida. Uno de los congresistas que salió en defensa de la decisión es Alfredo Mondragón, que fue ponente de la reforma a la salud del Gobierno Petro, que terminó hundiéndose en la Comisión Séptima del Senado de la República.

“Muy bien que SuperSolidaria haya intervenido a Copservir, administradora de Drogas la Rebaja. Habría celebrado contratos irregulares, violado estatutos y no estaría cumpliendo fallos de extinción de dominio. Se avanza en esclarecer la olla podrida y cuidar patrimonio del Estado”, escribió el representante a la Cámara en X.