Jhonny Rivera le compuso canción al escándalo de Alejandro Estrada y Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’

Jhonny Rivera compuso una canción inspirada en la situación de Nataly Umaña y su esposo Alejandro Estrada -crédito @jhonnyrivera/Instagram - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La separación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada fue muy mediática después de que el actor visitara La casa de los famosos y le entregara su anillo a Umaña como símbolo de que su unión había terminado.

La polémica situación no solo marcó el fin de un matrimonio, sino que también inspiró al cantante Jhonny Rivera a componer una canción que refleja los buenos deseos de Estrada hacía Umaña a pesar de haberle sido infiel con Miguel Melfi en un programa grabado 24 horas del día.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Jhonny Rivera destacó la decencia de Alejandro Estrada en medio del drama del reality -crédito @joseluengotop/X

El cantante de música popular encontró inspiración en la forma en que Estrada manejó la situación. “Cuando él entró a La casa de los famosos, yo me quedé admirando a este man, por la decencia, por el tacto y porque otra persona pudo reaccionar diferente, pero él fue un caballero. Cuando le dijo que él no retiraba los buenos deseos hacia ella, a pesar de todo siempre le deseaba lo mejor porque se lo merecía”, comentó Rivera a través de un video publicado en sus redes sociales

Según Rivera, la melodía y letras surgieron espontáneamente, culminando en una obra que simboliza el perdón y el deseo de bienestar a pesar del dolor. La historia detrás de esta composición comenzó cuando el artista se vio profundamente conmovido por un diálogo entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña en el reality, donde Estrada expresó deseos de felicidad para la actriz a pesar de su separación.

El cantante compuso un tema inspirado en el drama personal de Nataly Umaña y Alejandro Estrada -crédito @joseluengotop/X

Este momento, junto con la decisión de Estrada de finalizar su matrimonio en el programa, proporcionaron la chispa creativa para Jhonny Rivera. El cantante, que expresó “me acosté a dormir y me desperté con una canción en la cabeza, literal, me desperté con esa temática de mis buenos deseos para ti, me rondó tanto que me senté y la escribí de principio a fin”, demostró cómo la música puede servir como un canal para procesar y expresar emociones complejas.

El cantante le gustó mucho su composición, pero sentía que no podría lanzarla por respeto a la pareja involucrada: “Esto es mucha canción tan bonita, demasiado hermosa, la misma sensación que sentí cuando escribí El dolor de una partida. Pero yo dije en la oficina que por respeto a ellos, yo no voy a sacar esa canción, voy a esperar que pase un año cuando ese tema esté olvidado y la suelto, porque es un tema que no solo le pasó a Alejandro, le ha pasado a muchas personas. El caso es que yo por respeto y no voy a ser oportunista, yo dije no voy a sacar esa canción, a pesar de que la grabé y la tengo terminada”, indicó el artista.

La separación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada inspiró al cantante de música popular -crédito @joseluengotop/X

Sin embargo, Jhonny Rivera recordó que había tenido intercambio de palabras con Alejandro Estrada en el pasado así que habló con él. “Alejandro me dijo no, nos involucre a nosotros realmente no está utilizando palabras puntuales mías, está chévere, me gusta la canción, me parece muy bonita y les deseo todo el éxito con el tema y yo le agradecí mucho y él me contestó: ‘No, gracias por su prudencia ante todo, quizás otro no lo pensaría’”, añadió el cantante pereirano.

La canción, que aún no cuenta con un video musical, está lista para ser lanzada, demuestra la habilidad de Rivera para componer temas musicales con historia de la vida real. “El caso es que la canción no tiene video, pero ya la tengo lista y en cualquier momento la suelto, ahí les quería contar esta historia porque me parece muy bonita y la canción está muy bonita”, indicó el cantautor de música popular.