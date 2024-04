Fiscal del caso de Laura Sarabia fue removida de su cargo: cuál fue la razón

Con la llegada de Luz Adriana Camargo a liderar la Fiscalía General, la fiscal que estaba a cargo del caso de Laura Sarabia fue removida del cargo - crédito Joel González/Presidencia - @laurisarabia/Instagram

Francy Eugenia Gómez, encargada previamente de la Fiscalía segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia, fue removida de su cargo, el cual incluía la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones en contra de Laura Sarabia.

Esta medida fue tomada tras la incorporación de Luz Adriana Camargo al puesto de Fiscal General, momento desde el cual se habían anticipado reestructuraciones en el equipo de representantes de la Fiscalía ante la Corte Suprema. Este tipo de ajustes son habituales durante el proceso de transición o al inicio de una nueva gestión dentro de la entidad, y el el caso de Gómez es un ejemplo de ello.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Laura Sarabia, quien ocupa el cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se encuentra bajo investigación debido a alegaciones de irregularidades y su posible implicación en la aplicación de pruebas de poligrafía llevadas a cabo por la seguridad presidencial a su exniñera, Marelbys Meza.

Después de que Francy Eugenia Gómez dejara de ser la fiscal del caso Sarabia, este se convirtió en el foco de interés público. Debido a que esperaba que la tarde del martes 16 de abril marcara un avance significativo en la investigación, sin embargo, este progreso no se materializó. A pesar de que en el Juzgado 14 de Control de Garantías de Bogotá se había preparado todo para proceder con la imputación del mayor Duván Muñoz, de la Policía, por su supuesta implicación en la administración del polígrafo a Marelbys Meza, la audiencia prevista no se llevó a cabo.

El retiro del cargo de la fiscal del caso de la directora del Dapre, Laura Sarabia ha generado controversia en la opinión pública - crédito Colprensa.

Muñoz, quien forma parte de la Oficina de Protección de la Presidencia de la República, iba a ser formalmente acusado por, supuestamente, haber sido uno de los individuos que ejerció intimidación hacia la antigua niñera de Laura Sarabia, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.

El mayor Duván Andrés Muñoz Hernández había evitado una imputación previamente, exactamente el 14 de marzo. Desde que la Fiscalía manifestó su propósito el 4 de marzo, ha intentado llevar a cabo una imputación formal en su contra por el delito de constreñimiento ilegal.

La Fiscalía imputa a Duván Andrés Muñoz Hernández, mayor de la Policía Nacional, por ejercer presión indebida sobre la exniñera del hijo de Laura Sarabia, Marelbys Meza - crédito Infobae

Por otro lado, en cuanto al caso de la directora del Dapre, durante su comparecencia en la Fiscalía para una inicial audiencia de declaración, Laura Sarabia afirmó no estar relacionada con las pruebas de poligrafía realizadas a su anterior niñera. Manifestó que no emitió ninguna instrucción al respecto y expresó su confianza en los procedimientos ejecutados por la seguridad presidencial.

“Soy respetuosa de la ley de la administración de justicia y de la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así despejar cualquier duda”, dijo Sarabia en aquella oportunidad Sarabia.

Y añadió que: “Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”.

Desde ese momento, en septiembre de 2023, no se tuvo conocimiento de acciones significativas por parte de la fiscal, Francy Eugenia Gómez y predominaron las peticiones de Laura Sarabia, realizadas mediante su equipo legal, sobre las determinaciones emitidas por esa oficina con el fin de determinar cuál sería el nivel de responsabilidad de la directora del Dapre en la aplicación de pruebas de poligrafía a Marelbys Meza.

Frente al búnker de la Fiscalía, Laura Sarabia negó ordenado el polígrafo a Marelbys Meza - crédito captura redes sociales

Recientemente, la fiscal Gómez lideró el proceso de imputación de cargos contra el general retirado Mario Alfredo González Lamprea, acusado del delito de acto sexual violento hacia una de sus subordinadas.