El ‘Mane’ Díaz habló finalmente de su secuestro y de la participación de su amigo: “Todavía no estoy tranquilo”

Mané Díaz aseguró que su intención nunca fue irse a Europa - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 28 de octubre del 2023 Colombia y el mundo entero quedaron en vilo con la noticia del secuestro de Luis Manuel Díaz, el papá de la figura del Liverpool, Luis Díaz. Tras doce días de cautiverio, el 9 de noviembre Mané Díaz fue liberado en el municipio de Barrancas, en su natal Guajira.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La noticia que fue toda una novela mediática terminó con el dulce sabor de la familia Díaz junta nuevamente y el talentoso Luchito marcando goles en la selección y en el Liverpool. Tras varios meses de ese oscuro episodio Mané Díaz ha vuelto a Colombia a realizar algunos trámites, ya que ahora reside en Inglaterra donde se ha convertido en una celebridad.

Mane Díaz es famoso entre los hinchas de Liverpool - crédito redes sociales

En su paso por Colombia Mané no tiene planeado ir a su querida Guajira. En una entrevista brindada a Noticias RCN el papá del talentoso futbolista señaló que aún conserva secuelas del secuestro por lo que prefiere no visitar el departamento.

“A pesar de que pasaron todas estas cosas, todavía no estoy tranquilo para llegar (a La Guajira) porque siento temor de algunas cosas para mi familia, mis hijos, mi alrededor y yo personalmente”.

Luis Manuel declaró al medio mencionado que, a pesar de mantener su alegría y espontaneidad, características que lo han convertido en un rockstar de los Reds, todavía tiene varias interrogantes sobre el motivo por el cual fue secuestrado, pues él es una persona dedicada al trabajo comunitario.

Varios astros del fútbol han posado con el papá de Luis Díaz - crédito @mane_diaz_26/Instagram

“Hay cosas que todavía no me quedan claras sabiendo de mi personaje en el pueblo, de mi labor como persona, como profesor, como monitor, como aquella persona de la cultura, pues me quedan dudas por qué y cuál fue el motivo de llevarme a mí a un lugar donde no le deseo a nadie que vaya”.

Otro de los temas tratados por Mané fue la traición que sufrió por parte de Yérdinson José Bolívar Bolívar, apodado Areca y quien fue el encargado de crear una falsa amistad con él para finalmente entregarle información a los secuestradores. El papá de Lucho indicó que alias Areca ayudó en planificar al menos e un 80% su rapto, por lo que conserva una gran desilusión.

“Aunque usted no lo crea, pero eso pues se me sale del contexto, saber o, explicar, entender qué pasó, no sé qué pasó y de pronto se aprovecharon de ahí, de esa buena voluntad que yo tenía como para ayudarlo a él para caer en este flagelo”, indicó al medio citado Luis Manuel Díaz.

Finalmente Díaz mencionó a RCN que tiene un infinito amor por su tierra, pero que aún hay incógnitas que lo obligan a estar fuera del territorio nacional.

“Nosotros no pensábamos quedarnos en Europa, pensábamos volver a nuestro terruño y que se esclarezcan las cosas; y que me quede claro cuál fue el motivo y por qué, que se esclarezcan quiénes fueron de verdad las personas que se hicieron cargo de mi secuestro para quedar claro y quedar tranquilo en esa situación”.

Andrys Alcides Bolívar Bolívar fue quien ideó el plan de secuestro del papá de Luis Díaz - crédito Fiscalía y Jesus Aviles/Infobae

El jueves 11 de abril por la mañana, la Fiscalía General de la Nación procedió a imputar a Yerdinson Bolívar, conocido como alias Arenca, por su implicación en el secuestro de Luis Manuel Díaz. Gracias a la evidencia videográfica recabada por las autoridades, se estableció que Arenca, bajo la fachada de amistad con Mane Díaz, facilitó el secuestro al conducir al señor Díaz hacia un establecimiento de zapatos, donde posteriormente fue entregado al ELN en octubre del 2023.

Tras la divulgación de estas pruebas, Arenca admitió su participación en el hecho, sucedido el 28 de octubre del 2023 en La Guajira, y actualmente busca una reducción de su pena.

Las diligencias judiciales en contra de Yerdinson Bolívar arrancaron a finales de octubre del 2023, coincidiendo con su detención ante las sospechas de su vinculación con el crimen. La pesquisa develó el engaño de Bolívar, que se había ganado la confianza de la comunidad posando como entrenador de fútbol, y detalló su cooperación con el ELN desde junio de ese año. Esto culminó en el secuestro de Luis Manuel Díaz, gracias a la trampa tejida por Arenca.