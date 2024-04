Amparo Grisales reveló sus secretos para verse joven y radiante: conozca los alimentos que consume la actriz

La diva de divas dijo que su secreto para mantenerse joven es comer bien, hacer ejercicio, meditar y agradecer - crédito @agrisales333/Instagram

La diva Amparo Grisales es uno de las personalidades más reconocidas, queridas e inclusive de las más polémicas del país, destacándose como actriz y cantante, ganándose una reputación en la televisión colombiana al participar en producciones como Las muñecas de la mafia y En cuerpo ajeno.

Por eso, siempre está en el radar de la actualidad, siendo una de las integrantes del jurado en el famoso programa Yo me llamo en el que, aunque muchos la critican, cuenta con una gran fanaticada en el territorio nacional.

Grisales es una de las mujeres que mayor cuidado tiene con su alimentación, además de realizar su rutina de ejercicios para mantener al día de hoy uno de los mejores cuerpos con 67 años, conservando muy bien su aspecto joven y destacándose en el medio.

Hace poco, la celebridad por medio de una entrevista en el programa La mesa caliente, en Telemundo, reveló algunos de sus secretos para mantenerse joven y dentro de la lista hay alimentos que ella recomienda no consumir de por vida.

La diva comentó que una de las primeras claves para verse y sentirse joven es proyectarse y pensar como quiere la persona autopercibirse en el futuro.

“Yo desde muy pequeñita visualicé, en mi carrera, que soy actriz, desde que estoy en el vientre de mi mamá, porque desde chiquita mi mamá nos dio gusto en todo y nos puso en la escuela de Bellas Artes, o sea que yo estudio desde chiquita. Yo no fui reina, no fui modelo; después fui modelo ya de marcas, cuando tuve ya un nombre importante”, expresó en el programa.

Pero la actriz también se refirió a la parte práctica, pues mencionó que hay alimentos que ya no come, alcanzando hábitos que le ayudan a la preservación de aminoácidos, ya que, según Grisales, son “los ladrillos de los músculos”.

Uno de los datos que más sorprendió es que ya no consume proteína animal, por lo que desde los 40 años tomó la iniciativa de eliminar algunos alimentos de su dieta, pero recalcó que a pesar de dicha restricción come muy bien y de todo.

Aparte de esta estricta y disciplinada alimentación, la diva suma hábitos saludables, como el ejercicio, el cual no realiza de manera tan exigente, sino sólo lleva a cabo en actividades y rutinas básicas, además de la meditación.

De acuerdo con lo expresado por Grisales, estos serían los alimentos que ya no consume:

Proteína animal (pescado).

Yemas de huevo.

Lácteos (solo queso parmesano).

Pan.

Por ende, la actriz añadió los alimentos que sigue consumiendo y son importantes para su dieta. “No como pan, no como lácteos. Solo parmesano para la pasta, porque me fascina. ¿Qué como? De todo, delicioso. Como lentejas, como aguacate todos los días, como verduras, como cosas verdes, como garbanzos”, comentó.

Por estos días comenzó a emitirse de nuevo la telenovela Las muñecas de la mafia, por Caracol Televisión, en el que el ‘Flaco’ Solórzano actuó directamente con la diva y comentó cómo fue compartir set con ella.

“Al principio estaba nervioso, pero ya nos conocíamos, había trabajado dos veces con ella. La primera vez que trabajé con Amparo Grisales yo apenas estaba comenzando en mi carrera y ella ya estaba haciendo Cuerpo ajeno”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó que llegó al estudio de Las muñecas de la mafia y “ahí me dicen que quedo y la asistente de dirección me dice que en tu papel eres un abogado que está con Amparo y entonces me toca estar, pues al lado de esta gran actriz”.

Por otro lado, también habló de la actitud positiva con la que la actriz la recibió a ella en el estudio desde el comienzo de las grabaciones. “Fue un privilegio estar junto a una actriz que lleva mucho tiempo y Amparo tiene una energía brutal. Recuerdo que una vez me dijo: ‘A ver, papi, ¿de qué está hecho usted’. Afortunadamente me fue bien, di la talla y ahí comenzamos a ser como amigos”, concluyó en entrevista con el programa de Día a día.