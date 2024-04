Asociación de plásticos le salió al paso a señalamientos de la Ungrd sobre calidad de tanques de agua para La Guajira

Los tanques en fibra de vidrio serían instalados en La Guajira - crédito Polimet

En respuesta a las controversias surgidas sobre el uso de la fibra de vidrio, específicamente el poliéster reforzado con fibra de vidrio para la fabricación de tanques de almacenamiento de agua potable en Colombia, la Asociación Colombiana de Industriales del Plástico (Acoplásticos) emitió el lunes 15 de abril de 2024 un comunicado defendiendo la idoneidad y seguridad de este material.

Lo anterior, tras la polémica que causaron las más recientes declaraciones del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, que denunció posibles irregularidades en la calidad de los tanques utilizados para el almacenamiento del preciado líquido en La Guajira, que según sus investigaciones no cumplirían con las especificaciones técnicas para tal fin.

“Estamos tratando de responder con todo, pero lo que sé específicamente de esos tanques es preocupante (...) La situación llama a una reflexión sobre los procesos de licitación y supervisión de proyectos críticos para el bienestar de las comunidades vulnerables”, expresó el funcionario en entrevista con RCN Radio, cuando hizo énfasis en que su antecesor, Olmedo López, ordenó comprar 1.000 unidades, en un proceso en el que se habrían invertido cerca de $8.000 millones; es decir, cada uno a un costo de $8 millones.

Al respecto, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, manifestó lo que sería el desconocimiento del gremio sobre el proveedor o la calidad de los productos adquiridos por la unidad, y aprovechó la ocasión para cuestionar la generalización que, a su juicio, hizo Carrillo en contra del poliéster reforzado con fibra de vidrio, que es utilizado para la fabricación de estos elementos.

A su vez, manifestó que este tipo de señalamientos podrían llevar a una estigmatización que sería improcedente y, en consecuencia, a una crisis en el mercado. “Manifestamos nuestro rechazo por la manera generalizada en la que se hace referencia a la fibra de vidrio, sugiriendo que no es un material apto o de suficiente calidad para este tipo de producto”, declaró Mitchell sobre el particular.

Así salieron en defensa de la fibra de vidrio

De acuerdo con el titular de Acoplásticos, el material ha sido un referente a nivel mundial, gracias a sus múltiples beneficios, entre ellos, su resistencia a condiciones ambientales severas, además de su naturaleza anticorrosiva y su alta resistencia a las altas temperaturas. Del mismo modo, la asociación también resaltó el compromiso del sector formal con el cumplimiento de las normas técnicas nacionales e internacionales.

Entre las que se destacan la resolución 501 de 2017 y el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), especificado en la resolución 330 de 2017 del ministerio de Vivienda, así como normas de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (Astm, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Normalización (ISO, en inglés).

Asimismo, las comtempladas en el Organismo de Normalización en España (Une), el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (Ansi, en inglés), y la Asociación Americana de Obras Hidráulicas (Awwa, en inglés), entre otras. Para el presidente de Acoplásticos, este marco reglamentario busca garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios.

Esto, “a través de la preservación de alta calidad en los productos de destinados al almacenamiento de agua potable y saneamiento básico”, remarcó la asociación sobre el particular. Del mismo modo, agregó que los tanques fabricados con poliéster reforzado con fibra de vidrio se encuentran en el mercado colombiano desde hace más de 50 años, que representa un historial de uso seguro y efectivo.

Urgente petición al Ejecutivo

Con ello, la agremiación hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar, de manera técnica y objetiva, la calidad de los productos, en pro de un trabajo conjunto para la reglamentación técnica y así evitar la producción de baja calidad. Y, pese a que no existen regulaciones específicas que rijan el uso de este material en la fabricación de tanques de almacenamiento de agua potable, pidió hacer precisiones.

En efecto, Acoplásticos enfatizó la importancia de diferenciar entre el material en sí y el cumplimiento de los estándares de fabricación. “Cuando un producto final no cumple con las normas y requerimientos técnicos, no significa que esté fabricado con un material que no es de calidad”, manifestó la asociación, en relación con las prácticas de producción y la naturaleza del material utilizado.

Por último, reiteró en que es vital que se evite la comercialización de productos que no cumplan con los estándares de calidad y reafirmó su apoyo a sancionar las malas prácticas de las empresas que incumplan con los requerimientos técnicos necesarios, que no garanticen la seguridad e idoneidad de los tanques de almacenamiento de agua. Al mismo tiempo que recalcó el uso y mantenimiento adecuado de los usuarios, que asegure la durabilidad y eficacia de los tanques.