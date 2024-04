Epa Colombia compartió su avance en sus primeros seis días como mamá: “Es difícil amiga”

Daneidy Barrera Rojas compartió un emotivo video de sus primeros días como mamá - crédito epa_colombia/Instagram

El 9 de abril de 2024, la creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, anunció el nacimiento de su hija fruto de un tratamiento de fertilización invitro, aunque fue un momento complicado, Barrera no ha ocultado su felicidad por la llegada de Daphne Samara.

Así lo dejó ver en un estado que publicó en su cuenta de Instagram en el que compartió con sus seguidores cómo se encuentra luego de seis días de parto y en el que aprovechó para agradecer por los mensajes de apoyo que ha recibido.

“Amiga, muy, pero muy buenas tardes, hoy es nuestro sexto día y realmente estamos muy felices y agradecidas, gracias por esos mensajes tan maravillosos, qué mensajes tan lindos, de verdad que aquí la he dado un montón”, comentó Barrera.

Epa Colombia confesó que ha tenido problemas con la producción de leche materna, por lo que está estimulando sus senos para que su hija pueda alimentarse de manera natural, aunque es consciente que todo es un proceso.

“Te quedo debiendo la leche que no me ha salido, poco a poco, tú sabes que eso es un proceso en la maternidad no es que ya le va a salir y todo, pero ahí voy bien gracias a Dios”.

También, aprovechó para mostrar a su hija, momento en el que no pudo ocultar su felicidad y lo orgullosa que está de que Daphne Samara haya llegado al mundo sana y fuerte: “Te voy a mostrar mi niña tan bonita, de verdad que es perfecta, es maravillosa, no es porque sea mi hija, pero es que es lo más lindo que yo he visto, mire esa cosa tan hermosa tan bonita”.

En medio de risas y alegría, Epa Colombia agregó: “Es juiciosa, es consentida, es amorosa, es bonita, es monita como su mamita. ¡Ay, amiga, yo la amo muchísimo!”.

Por otro lado, la creadora de contenido aseguró que sus primeros días como mamá han sido un proceso difícil, pero que está trabajando en producir leche materna y estimular así las glándulas mamarias.

“Me preguntan que cómo voy con el proceso, es difícil amiga, no te puedo decir que no, que estoy ya bien, estoy súper bien, no amiga, pues en el tema de lactancia, hasta ahorita me está empezando a bajar, tengo los senos súper duros, pero ahí los estamos estimulando”.

Otro problema que ha tenido ha sido el dolor de cabeza, el cual, la ha afectado en gran manera y agregó que no la sobaron una vez dio a luz, por lo que se encuentra hinchada, lo que ha generado que le duela la parte del vientre, aunque ya se siente bien para caminar lento y sin ayuda.

“En cuanto al dolor de cabeza, un dolor de cabeza increíble que tú no te alcanzas a imaginar y, por otro lado, es que a mí no me sobaron al principio, entonces como que yo no me saqué los coágulos y me quedó como algo y me duele un montón, pero he sido muy fuerte, ya me puedo levantar súper bien, derechita”.

Por último, Daneidy Barrera Rojas aseguró que publicará un video en el que compartirá con sus seguidores toda su experiencia en el parto, desde el momento en el que rompió fuente hasta la preocupación de no ser capaz de resistir el parto.

“Después te cuento como el storytime de cómo fue todo, de cómo fue que rompí fuente a las cuatro de la mañana, por qué tuve que salir corriendo, nos agarró un trancón, nunca llegamos, yo ya estaba dilatando, luego yo tenía mucho miedo, creí que yo no lo iba a lograr”.