Gamboa, la concursante del ‘Desafío XX’, reveló que tiene novia mayor que ella: se conocieron en un semáforo de Medellín

Quién es la novia de Gamboa, participante del Desafío - crédito @camilagamboa.24/IG

En esta edición XX del reality de competencia que estrenó recientemente Caracol Televisión, 32 participantes llegaron hasta Tobia, Cundinamarca, con el fin de demostrar sus habilidades y enfrentarse a retos que nunca imaginaron.

Y aunque lleva poco tiempo al aire, los televidentes e internautas ya tienen a varios competidores dentro de sus listas de favoritos y, también, a los que no son de sus afectos. Por ejemplo, a ‘Beba’ varios televidentes e internautas han solicitado que la saquen de la competencia.

Sin embargo, todavía hay tiempo para ir conociéndolos a fondo, pues cada uno de ellos tiene una historia que contar, con la que van a poder enamorar a los espectadores o pasar desapercibidos.

Con lo anterior, recientemente se descubrieron algunos detalles de la vida de Camila Gamboa, más conocida en el Desafío XX por su apellido. La concursante del equipo Gamma, es bartender, DJ y también hace consultorías, pero además tiene una relación sentimental de la que se siente muy orgullosa, pues hace más de seis meses empezaron a salir y les ha ido muy bien.

Gracias a que Gamboa ha sido muy abierta en compartir con las personas su orientación sexual, algunas de las historias inéditas sobre su gran amor se han revelado en vivo.

Es así como durante una conversación que tuvo en el reality con un grupo de compañeros, la participante contó cómo fue la particular manera en que empezó su relación sentimental, pues la pareja de mujeres se conocieron en el lugar menos imaginado. Mientras esperaba pasar la calle en un semáforo.

Gamboa se conoció en un semáforo con su novia - crédito @camilagamboa.24/IG

“Llevo con mi novia seis meses y diez días, pero parecen seis años. Nos conocimos en un semáforo en Medellín, un viernes a las 10 de la noche. Ella llegó en su camioneta blanca, bajó el vidrio y me dijo: ‘Hola, me gustaría conocerte, ¿cuándo salimos?’ Empezamos a hablar y a los días nos encontramos un domingo para almorzar y me dijo que quería ser mi novia. No entendí por qué era toda refinada”, contó Gamboa con evidente felicidad.

Después la mujer explicó que siguieron saliendo por un tiempo prudente y comenzaron a compartir un poco más, hasta que finalmente salieron y decidieron sellar su amor.

“A los otros días, le dije que me acompañara a un trabajo y de un momento a otro me llegó con un peluche más grande que ella y me dio una tarjetica con un mensaje diciendo: ¿quieres ser mi novia? Divina, y de ahí me conquistó, nació todo”, reveló la participante enamorada.

La novia de Gamboa del 'Desafío XX' se llama Xiomara y llevan 6 meses - crédito @camilagamboa.24/IG

Sin embargo, a pesar de que están atravesando por un momento pleno en su amor, las mujeres han decidido mantener su relación alejada del ojo público. Por el momento se sabe que el nombre de la novia de Gamboa es Xiomara Rengifo Cárdenas. Es una mujer que ya es madre de familia y su pequeño se llama Santiago. Además, Gamboa dijo que Xiomara tiene 45 años.

En cuanto a las redes sociales de la novia de Gamboa, su perfil se encuentra restringido para personas que no la conocen, pues tiene la cuenta privada y solo ella escoge quienes pueden seguirla.

Por otro lado, en el capítulo 8, mientras los desafiantes de la casa rosada esperaban el llamado de Andrea Serna para competir en la tercera prueba del ciclo, Gamboa habló sobre las operaciones estéticas que quieren hacerse una vez salgan de la Ciudadela.

A pesar de que en el pasado se inyectó ácido hialurónico en la mandíbula, quiere hacerlo nuevamente para verse más masculina.