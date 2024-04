El mejor sancocho de Colombia está en Medellín: Taste Atlas reveló cuál es el restaurante favorito para comerlo

Para Taste Atlas, el mejor sancocho colombiano se come en Medellín - crédito @restaurante_hatoviejo en Instagram

Hablar de sancocho es, en pocas palabras, hablar de Colombia, de su gente, y de las memorias que, plato a plato, se siguen construyendo. Y es que para los colombianos, este tradicional platillo es sinónimo de hogar, de familia, y evoca recuerdos imborrables de momentos compartidos.

Y es que este plato, especialmente popular en la región Caribe, donde se le considera como uno de los más representativos de su cultura, con los años se ha convertido en el pretexto perfecto para reunirse, para celebrar, y para hacer una pausa en la vida cotidiana, recordando a las generaciones pasadas y su legado. Cada olla de sancocho suele asociarse con una historia, con relatos de abuelos y de madres que con amor y dedicación preparan el plato.

Fue así como, en una de sus populares reseñas y calificaciones de platillos tradicionales colombianos, Taste Atlas, la guía gastronómica que da a conocer y evalúa platos propios de cada región del mundo, no solo celebró la tradicional preparación, sino que también, puntuó a un restaurante de Medellín (Antioquia) como el que mejor receta de sancocho, en Colombia y el mundo, prepara.

“Es una comida ideal para los domingos”

Taste Atlas destacó la variedad de ingredientes con las que se puede preparar el sancocho colombiano - crédito Taste Atlas

Previo a dar su veredicto final, la guía gastronómica destacó la variedad de ingredientes con las que la tradicional sopa se prepara. “Es un guiso de pollo colombiano que también se puede preparar con carne de res o cerdo. Originario de la región del Valle, antiguamente se elaboraba exclusivamente con gallinas. Es un guiso abundante al que se le añaden patatas (papas), maíz y plátanos”, resaltó el portal.

Y si usted es de los que les gusta resaltar los sabores y aromas de sus platillos favoritos, la guía recalcó que para algunos, a un buen tazón de sancocho se le debe sumar cilantro fresco, cebolla y un chorrito de jugo limón.

Además, como todo buen plato colombiano, a este no le puede faltar su acompañamiento. “Tradicionalmente se sirve con arroz blanco, salsa de ají picante y rodajas de aguacate”, detalló Taste Atlas.

Un buen sancocho, según Taste Atlas, debe servirse con arroz y unas buenas rodajas de aguacate - crédito Kiwilimón

Calificándolo así como “un caldo espeso muy saciante” con el que se podría “alimentar fácilmente a toda una familia”, la guía gastronómica resaltó la tradicional preparación al estilo colombiano no solo como un platillo que “se sirve después de la mayoría de las fiestas”, sino también como “una comida ideal para los domingos”.

“Aunque los ingredientes son básicos, todos se fusionan para desarrollar deliciosos sabores y aromas, y la mejor parte quizás sea el maíz, que ha ido absorbiendo todos los sabores de sus granos”, resaltó Taste Atlas.

El mejor restaurante de Medellín para comer sancocho

Si bien el sancocho es un platillo que se consume en toda Colombia, especialmente en la región Caribe, en zonas como Antioquia también es muy popular, sobre todo para celebrar la llegada del Año Nuevo, pues para los paisas comer el plato es una costumbre tradicional. Por ello, no sorprende que la guía gastronómica hubiese elegido un restaurante de Medellín como el lugar donde se vende la mejor preparación de ese tipo en el país y el mundo.

Taste Atlas escogió un restaurante de Medellín como el lugar donde se vende el mejor sancocho de Colombia y el mundo - crédito Alcaldía de Medellín

Para los expertos en alimentación, críticos gastronómicos y comensales, el mejor lugar de Colombia y el mundo donde se puede probar un excelente sancocho es en El Rancherito, una cadena de restaurantes de comida típica colombiana.

“El sancocho de res que me sirvieron ayer en El Rancherito de Viva Palmas (…) casi me pongo a llorar. No se imaginan el deleite y la “grandeza”. Sus vapores limpiaron el polvo de los años (…) Me sentí como en casa. allí de nuevo. Cucharada tras cucharada, el brillo de la adoración y la dulce evocación”, expresó Tulio Zuloaga, el cocinero y empresario colombiano, en una de las reseñas de Taste Atlas.

Y es que, el restaurante, fundado en 1975 en Amagá (Antioquia), hoy cuenta con nueve sedes en Colombia, tres de las cuales están en Medellín, se ha hecho popular por “cocinar la deliciosa comida típica de los antioqueños”, tal y como reseñan en su misma página web.

Si va, puede probar el delicioso sancocho colombiano desde aproximadamente los 30.000 pesos, según indican en su sitio web. Recuerde que el costo puede variar dependiendo del tipo de sancocho que ordene, y de la sede donde lo consuma.

*Este artículo fue hecho con ayuda de inteligencia artificial.