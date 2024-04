Chris Carpentier desmintió rumores y aclaró en vivo por qué no estará en ‘MasterChef Celebrity’

El chef chileno dio sorpresa en la final de 2023 de 'MasterChef' con su posible despedida - crédito @chriscarpentier/Instagram

Masterchef Celebrity ya está cerca de estrenar su temporada en 2024 en Colombia. Esta será una edición llena de cambios y novedades. Si bien la lista de participantes sorprendió a la audiencia, la salida del juez chileno Chris Carpentier también causó todo tipo de reacciones.

Para decir adiós de forma oficial a la producción, el experimentado cocinero compartió en sus redes sociales un sentido mensaje. “Yo llegué a Colombia gracias a Masterchef y estoy muy agradecido con Canal RCN y con el público que tanto cariño me dieron. Cuando terminó MasterChef después de dos años, me dio duro”, comentó en sus redes sociales.

Por otro lado, se encargó de disipar los rumores alrededor de su retiro del concurso. Aunque se dijo que era por diferencias por sus compañeros o porque iba a tener otros compromisos en la televisión que no se lo permitirían, la realidad es que los motivos reales de su ausencia estaban lejos de todas esas teorías.

Además, compartió a través de una transmisión en vivo que no seguir en el formato en realidad le producía tristeza, puesto a que era algo que lo hacía feliz. Su decisión tuvo que ser tomada a la fuerza, por razones que iban mucho más allá de su voluntad.

“Vi en muchos lugares que no estar en Masterchef generaba mucha tristeza, me enfermé, me dio un tema de la columna que fue muy difícil de manejar, mi columna no me daba para caminar al atril. Lo que la cabeza no dice, el cuerpo lo grita. Eso no se veía en el programa, pero no era capaz de comprometerme con el proyecto sin dar el 100% de mí”, agregó el extranjero.

Así las cosas, concluyó diciendo que “fueron muchos años haciendo este proyecto hermoso. Agradecerle profundamente a RCN, Jorge, Nico, Claudia y a todos por estos maravillosos años juntos. Que esta temporada de 2024 sea todo un éxito”.

‘Masterchef Celebrity’ no solo ha sido un éxito en Colombia

Masterchef Celebrity Colombia se ha consolidado como uno de los programas de televisión más populares y queridos por el público en Colombia. Este concurso de cocina reúne a figuras conocidas del entretenimiento, deporte, música y otras áreas del país, quienes se enfrentan en diferentes retos culinarios en busca del codiciado título de MasterChef Celebrity.

El show es parte de la franquicia global MasterChef, creada por Franc Roddam, que ha tenido adaptaciones en numerosos países alrededor del mundo. La versión colombiana se destaca por su capacidad de adaptar el formato internacional a los gustos y la cultura local, ofreciendo a los espectadores una mezcla irresistible de gastronomía, competencia y entretenimiento.

Los participantes son sometidos a pruebas de habilidad, creatividad y resistencia en la cocina, bajo la atenta mirada de un panel de jueces, compuesto por reconocidos chefs del país. Estos expertos valoran no solo el sabor y la presentación de los platos, sino también la evolución y el aprendizaje de los concursantes a lo largo del concurso.

A través de las temporadas, Masterchef Celebrity Colombia ha sido escenario de momentos emocionantes, tensiones y grandes revelaciones culinarias. Los retos van desde la preparación de platos típicos colombianos hasta la recreación de recetas de alta cocina internacional, lo cual permite explorar la diversidad y riqueza de la gastronomía mundial.

Además de entretener, el programa ha jugado un papel importante en la promoción de la cultura gastronómica del país, incentivando el interés por la cocina y la experimentación culinaria entre el público. La participación de figuras públicas en el concurso genera un vínculo especial con los espectadores, quienes disfrutan viendo otra faceta de sus personalidades favoritas.

En conclusión, Masterchef Celebrity Colombia no solo es un concurso de cocina televisado; es una celebración de la pasión por la gastronomía, el talento y el espíritu competitivo, que ha logrado conquistar el corazón de los colombianos.